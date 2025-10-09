Драма с Глебом Калюжным и фестиваль ArsLonga: куда пойти в Москве 11–12 октября

Спортивная драма о двукратном олимпийском чемпионе Юрии Тюкалове с Глебом Калюжным в главной роли, международный музыкальный фестиваль ArsLonga и выставка о Владимире Гиляровском. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

© Телеканал «Россия 1»; Централ Партнершип; Star Media

Кадр из фильма «Первый на Олимпе»

Что посмотреть

Спортивная драма «Первый на Олимпе» с Глебом Калюжным

В прокат выходит фильм о двукратном олимпийском чемпионе, гребце и скульпторе Юрии Тюкалове «Первый на Олимпе». Тюкалов родился в Ленинграде, ребёнком пережил блокаду, сразу после войны увлёкся греблей и в 1952 году отправился на Олимпиаду в Хельсинки — это были первые Олимпийские игры, в которых принимала участие сборная из СССР.

Там Тюкалов завоевал золото: в полуфинале он обошёл американского спортсмена Джона Келли — младшего, брата голливудской актрисы Грейс Келли, а в финале выиграл у действующего олимпийского чемпиона — австралийца Мервина Вуда. На Олимпийских играх в Мельбурне в 1956 году он также получил золотую медаль. После окончания спортивной карьеры Тюкалов работал скульптором и художником-оформителем, например создал панно для монумента героическим защитникам Ленинграда.

Фильм режиссёра Артёма Михалкова рассказывает о становлении Тюкалова: его блокадном детстве, знакомстве с тренерами Верой и Михаилом Савримовичами, которые разглядели в нём спортивный потенциал, изнурительных тренировках и Олимпиаде 1952 года, принесшей атлету золотую медаль. Главную роль в спортивной драме сыграл Глеб Калюжный, также в «Первом на Олимпе» снялись Елена Лядова, Андрей Смоляков и Артём Быстров.

Посмотреть расписание сеансов в кинотеатрах и приобрести билеты можно по ссылке.

Выставка «Линия Гиляровского» в Центре Гиляровского

В Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, работает выставка, посвящённая писателю, журналисту, литературоведу, краеведу Москвы Владимиру Гиляровскому. До революции он писал в газеты «Московский листок» и «Голос Москвы», в советские времена был автором статей для газеты «Известия» и журнала «Огонёк», а в 1926 году вышло одно из самых известных его произведений — сборник очерков «Москва и москвичи» о быте и нравах жителей города.

© Центр Гиляровского

Выставка в Центре Гиляровского приурочена к 170-летию со дня рождения писателя. В экспозицию вошли выпуски газет под редактурой Гиляровского, его стихи и письма, редкие фотографии с Антоном Чеховым. Здесь также можно увидеть портреты писателя, его дочери Надежды и зятя Виктора Лобанова, созданные художником Александром Герасимовым, акварельный портрет Гиляровского авторства Сергея Ягужинского и иллюстрации художницы Полины Парыгиной, в которых переосмыслены жизнь и творчество автора «Москвы и москвичей».

Выставка работает до 9 марта 2026 года.

Кинофестиваль Mental Health Film

9 октября в столице стартует фестиваль кино о ментальном здоровье Mental Health Film. Он пройдёт на четырёх площадках: в ДК «Рассвет», кинотеатре «Иллюзион», на «Хлебозаводе № 9» и в пространстве Odmo. В программе заявлены короткометражки и полнометражные картины из разных стран мира — Великобритании, Индии, Норвегии, России и так далее.

© MHFF

Кадр из фильма «Бессмысленные диагнозы»

Например, 11 октября в 15:00 в Odmo покажут документальный фильм нидерландского режиссёра Алларда Детигера «Беспорядок, который мы создаём» об отношениях автора со своей матерью, страдающей пограничным расстройством личности. В «Иллюзионе» в 12:00 можно будет посмотреть блок фильмов, посвящённых нарциссизму, а в 14:00 — затрагивающих тему депрессии. На «Хлебозаводе № 9» в 12:00 будет демонстрироваться австралийская документальная лента «Художник Дэвид Бромли: свет после темноты» о современном художнике Дэвиде Бромли, преодолевшем моменты эмоциональных упадков с помощью искусства.

12 октября в 14:00 на «Хлебозаводе № 9» состоится показ российского фильма «Правила Филиппа» о жизни мальчика Филиппа, у которого выявили синдром Дауна, и его мамы. В Odmo в этот же день можно посмотреть норвежскую картину «Бессмысленные диагнозы» о том, как психиатрические диагнозы способны повлиять на восприятие себя и даже затмить личность. Начало сеанса в 11:30.

Ознакомиться с полным расписанием и приобрести билеты можно на официальном сайте фестиваля.

Спектакль «Молодость всё простит» в Театре на Таганке

11 октября в Театре на Таганке пройдёт премьерный показ спектакля «Молодость всё простит». Основой для этой постановки стал роман знаменитого писателя Алексея Иванова «Общага-на-Крови», написанный в начале 1990-х и впервые опубликованный в 2006 году.

© tagankateatr.ru

Герои «Молодость всё простит» — студенты, соседи по общежитию Ванька, Игорь, Нелли и Лёля, а также не вписывающийся в их шумную компанию тихоня Лев Мышкин по прозвищу Отличник. Когда любящему выпить Ване после очередной выходки грозит выселение, Игорь решает уладить ситуацию. Он вызывается помочь комендантше общежития починить замок на крыше и берёт с собой Отличника. Благое намерение оборачивается неожиданными и неприятными последствиями.

Режиссёром спектакля стал Александр Карпушин. В постановке заняты Всеволод Кремер, Роман Колотухин, Виктор Степанян, Александра Хованская и Антонина Комиссарова. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Что послушать

Концерт-открытие международного музыкального фестиваля ArsLonga

11 октября в Большом зале консерватории имени Чайковского состоится концерт-открытие 25-го международного музыкального фестиваля ArsLonga. Впервые фестиваль прошёл в 2001 году, его целью было представление в программах мероприятия молодых российских исполнителей.

© www.mosconsv.ru

В ходе концерта-открытия прозвучат три произведения Петра Ильича Чайковского: «Славянский марш», концерт для фортепиано с оркестром № 1 и симфония «Манфред» си минор. За фортепиано в этот вечер сядет лауреат II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени Рахманинова Жуй Мин. Также исполнять произведения будет Московский государственный симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста России, дирижёра Ивана Рудина.

Начало в 19:00. Приобрести билеты можно по ссылке.

Где погулять

Фестиваль «Бохо Базар» в фудмолле «Депо. Три вокзала»

11 и 12 октября в фудмолле «Депо. Три вокзала» пройдёт фестиваль «Бохо Базар». Посетителей ждут мастер-классы по созданию предметов интерьера, лекции о движении slow life, то есть жизни без спешки и умению получать удовольствие от простых вещей, и DJ-сеты. Также гости фестиваля смогут приобрести изделия от более чем 100 локальных брендов и дизайнеров: украшения, свечи, керамику ручной работы и так далее.

Вход на фестиваль свободный.

© bohobazar.ru

Маркет «4 сезона» в Artplay

11 и 12 октября в Малом зале креативного пространства Artplay пройдёт маркет «4 сезона». На протяжении этих двух дней с 12:00 до 14:00 для гостей будут устраивать кофе-рейвы с танцами, музыкой и кофе. На самом маркете будут представлены авторские украшения и одежда, ароматные свечи и другие предметы интерьера, а также продукты питания от местных фермеров.

© Страница маркета «4 сезона» в VK

=Кроме того, посетители смогут осмотреть выставку «Царица», посвящённую тому, как художники видят силу, красоту и характер женщины. Например, художница Анастасия Лисич представит серию модных иллюстраций «Красотки и Жак-Ив Кусто», а Мария Смолина — серию портретов «Богини», в которых пытается передать взаимосвязь женственности, мудрости и силы через культурные коды разных народов и эпох.

Вход на маркет свободный. Для посещения выставки понадобится предварительная регистрация на сайте проекта.

