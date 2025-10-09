«Битва за битвой»: Леонардо Ди Каприо играет революционера в политической драме

Классик современного кинематографа Пол Томас Андерсон снял драматический боевик «Битва за битвой». Внушительное по хронометражу и бюджету кинополотно с Леонардо Ди Каприо и Шоном Пенном повествует о противостоянии революционеров и государства. Фильм изобилует как внушительными сценами погонь, потасовок, столкновений, так и камерными эпизодами с эмоциональными диалогами и непредсказуемыми драматическими поворотами. «Рамблер» рассказывает, какие вопросы Андерсон продолжает исследовать в своём творчестве, чем картина выделяется из всей фильмографии режиссёра и почему она стоит просмотра.

© Ghoulardi Film Company

Когда постановщик, снимающий преимущественно артхаусные картины, берётся за многомиллионный блокбастер, очень часто результат оказывается далёк от изначального замысла, а то и вовсе разочаровывающим. В случае с «Битвой за битвой», чей бюджет составил солидные 130 миллионов долларов, Андерсон талантливо и гармонично умудряется совмещать авторские киноприёмы с мейнстримными.

© Ghoulardi Film Company

Как и в суровой эпической драме «Нефть», которая по праву может считаться одной из главных картин 2000-х годов, в «Битве за битвой» Андерсон продолжает изучать природу семейных отношений, одиночества и искупления. Также он не упускает из вида психологические травмы героев, их моральные дилеммы, познание персонажей самих себя через экстремальные ситуации. Тем более что по сюжету им предоставится великое множество причин для самобичевания, рефлексии и самоанализа.

Действие в фильме начинается в конце 2000-х годов: главный герой Боб Фергюсон (Леонардо Ди Каприо) — подрывник и участник левой террористической группировки «Франция 75». Вместе со своей боевой подругой Перфидией Беверли-Хиллз (Тияна Тейлор) и соратниками они борются за справедливость (конечно же, в своём понимании этого слова).

Революционеры врываются в лагерь мигрантов на границе с Мексикой, чтобы освободить томящихся там людей, нападают на финансовые и другие государственные учреждения, взрывают офисные туалеты — в общем и целом копируют действия реально существовавшей леворадикальной организации «Чёрные пантеры», которая действовала в США в 1960-х и 1970-х годах.

Революционная жизнь Боба осложняется любовным треугольником: во время одной из вылазок Перфидия сталкивается с полковником Локджоу (Шон Пенн). Встреча и вынужденная связь женщины с военным даёт свои плоды: Перфидия рожает дочь, затем попадает под арест. Пока Боб одной рукой нянчит новорождённую, а другой пытается спасти возлюбленную, её вытаскивает из тюрьмы сам Локджоу. Но делает это на своих условиях, согласно которым Перфидия должна рассекретить все данные о «Франции 75», рассказать о своих соучастниках и изображать с Локджоу счастливую семью. Женщина сначала соглашается, но после того, как сдаёт родных революционеров, под шумок сбегает из страны. Боб тоже решается спастись бегством: вместе с малышкой Уиллой он меняет имя, документы и уезжает в закат.

© Ghoulardi Film Company

Через 16 лет Боб по-прежнему живёт в США с уже повзрослевшей Уиллой (Чейз Инфинити): они разместились в городке Бактан-Кроссе, стараются вести тихую жизнь без мобильных телефонов и на отшибе цивилизации. Паранойя Боба никуда не делась — он подозревает всех вокруг и опасается за благополучие дочери. А ещё злоупотребляет запрещёнными веществами и становится всё меньше и меньше похожим на задорного борца за справедливость.

Сомнительное семейное благополучие рушится, когда о существовании Боба и Уиллы, а также их местоположении становится известно Локджоу. Военный направляет все силы на их поиск — причём делает это с королевским размахом. Результатом его действий становится полномасштабное военное вторжение с последующими столкновениями с гражданским населением во всём Бактан-Кроссе.

Сюжет фильма основан на книге мастера литературы постмодернизма Томаса Пинчона «Вайнленд». Это рассказ о бывшем хиппи Зойде во время переизбрания Рональда Рейгана. Герой скрывается с дочерью Прерией от агента ФБР — тот преследует беглеца из-за исчезнувшей матери Прерии, с которой федерала связывает давняя история. В «Битве за битвой» сохраняются общий сюжетный рисунок и основные темы книги: контроль государства над гражданами, всеобщая тревожность и паранойя, влияние СМИ на общество. Только по тональности Андерсон старательно выкручивает гайки иронии, надрыва и драмы.

Несмотря на довольно длинный (почти три часа) хронометраж, «Битва за битвой» не отпускает внимание зрителей. Под томительный саундтрек Джонни Гринвуда каждая сцена словно обретает ещё большую глубину. Звёздный актёрский состав добавляет проекту зрелищности. Шон Пенн в образе характерного антагониста выглядит на редкость устрашающе. Леонардо Ди Каприо играет своего персонажа филигранно и аккуратно: будучи главным героем, он не стремится занять всё экранное время, не подавляет партнёров по экрану своими опытом и харизмой. Он одновременно оказывается в центре внимания и в то же время даёт место для других, оттеняя их характеры. Его дуэт с Бенисио дель Торо в образе тренера по карате получился слаженным и всеобъемлющим. Их диалоги с бешеной скоростью меняют тональность сцен от комедийно-ироничных до драматичных и ужасающих.

© Ghoulardi Film Company

Такая же скорость у трансформирующихся, словно в калейдоскопе, жанров фильма: юмор сменяет экшен, за которым следует триллер, а после и вовсе политическая драма. Андерсон использует множество длинных крупных планов и чередует их со зрелищными сценами протестов на улицах, погонями на машинах на фоне бескрайних пустынь. Он погружает зрителей в суровую американскую действительность планомерно и правдоподобно.

Даже если не считывать социальный, общественный подтекст фильма, можно назвать картину универсальной. Андерсон переплетает актуальную мировую проблематику с общечеловеческими дилеммами, понятными каждому в любой стране мира. И в очередной раз доказывает, что талантливый кинематографист способен визуализировать уже знакомый сюжет остроумно и увлекательно.

7 забавных киноляпов, которые упустил режиссёр романтической комедии «Красотка»