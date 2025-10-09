Сеанс под пледом: кинопремьеры октября, которые стоит посмотреть всей семьёй

Осенние вечера как будто созданы для просмотра фильмов. Когда за окном дождь и ветер, так приятно собраться всей семьёй под мягким пледом с кружкой ароматного чая или какао. Этот месяц приготовил для зрителей самых разных возрастов целую коллекцию премьер — от добрых мультфильмов до трогательных комедий. «Рамблер» сделал обзор картин, которые не просто скрасят вечер, но и подарят повод для важного и тёплого разговора после просмотра.

© Morphan Time Productions; Wonder Project

Кадр из фильма «Ужастики. Ожившие рисунки»

«(Не)искуственный интеллект»

Страна: Россия.

Жанр: фантастика, комедия, приключения.

Премьера: 2 октября.

Возрастной ценз (6+)

Вторая режиссёрская работа Алексея Чадова. Фильм рассказывает о неожиданной дружбе между первокурсником Женей (Леон Кемстач) и роботом новой модели «Апостол» (A.P.O100L). Во время экскурсии в научно-исследовательский центр главный герой случайно оказывается внутри испытательного образца, наделённого собственным разумом и волей. Получив неожиданного пилота, робот берёт инициативу в свои руки и сбегает из лаборатории, вынуждая Женю отправиться в путешествие, полное весёлых и непредсказуемых ситуаций.

© СТВ; RED STAR FILMS

Чтобы вернуться домой, героям предстоит не только преодолеть множество препятствий, но и найти общий язык. У Чадова получилось снять картину на актуальную тематику, сочетающую комедийные моменты с душевной историей. Лента сознательно противопоставляет себя распространённому в кинематографе образу ИИ как угрозы для человечества. Как неоднократно подчёркивал режиссёр Алексей Чадов в беседах с представителями СМИ: фильм должен показать, что искусственный интеллект — в первую очередь помощник и важно, чтобы он оказался в добрых руках.

«Мужские правила моего деда»

Страна: Россия

Жанр: комедия

Премьера: 2 октября

Возрастной ценз (12+)

Вдовец Виктор Степанович (Роман Мадянов), человек старой закалки. Воспитывает внука Лешу (Максим Мазутный) с суровостью, опасаясь, что мальчик вырастет безвольным, как жених его дочери Светы (Агата Муцениеце). После острого конфликта в семье у старика случается сердечный приступ. Доктор сообщает ему плохую новость — жить осталось месяца три. Отказавшись от лечения, Виктор Степанович решается на отчаянный шаг и, похитив внука, отправляется с ним в путешествие, полное приключений. Без дедовских наставлений тоже не обойдется.

© ДА! Продакшн; Light Studio

Картина режиссера Павла Воронина – хороший выбор для семейного просмотра. Зрители, наверняка, отметят теплую атмосферу кино и живые диалоги. Фильм, в котором поднимается вечная тема противостояния поколений, показывает, как важно, несмотря на строгие правила членов семьи и непонимание, находить возможность быть счастливыми. А самое главное – история подана через призму искрометного юмора.

«Нахимовцы. Янтарный берег»

Страна: Россия

Жанр: комедия, приключения

Премьера: 2 октября

Возрастной ценз (12+)

Четырнадцатилетний Егор (Тимофей Иванов), переехав с мамой из Петербурга в Калининград, начинает жизнь с чистого листа. В Нахимовском училище, куда он переводится, юношу ждут новые знакомства и жизненные повороты. Стремясь завоевать авторитет, он представляется братом легендарных нахимовцев Логиновых, и эта ложь на время делает его звездой среди новых друзей. Однако вскоре юноше предстоит показать себя настоящего и проявить мужество. Не только признаться в обмане, но и вступить в схватку с террористами в Калининградском заливе.

© КиноПРОБА

Картина Дмитрия Губарева является продолжением фильма «Нахимовцы» 2022 года, но с совершенно новым сюжетом и главным героем. Картину стоит посмотреть ради реалистичной атмосферы и не примелькавшихся лиц актеров. В съемках фильма участвовали обычные люди, прошедшие кастинг, и реальные воспитанники Нахимовского училища. Очарование картине добавляют зрелищные морские сцены на Балтийской косе и качественные визуальные эффекты. С пищей для размышления в картине тоже все хорошо: в ней поднимаются темы товарищества, честности и взаимовыручки.

«Ужастики. Ожившие рисунки»

Страна: США

Жанр: фэнтези, комедия

Премьера: 9 октября

Возрастной ценз (12+)

Картина режиссера Сета Уорли, наверняка, понравится поклонникам таких картин, как «Джуманджи» или «Сказки на ночь». Легкий юмор, забавные ситуации, приятная картинка, много магии и волшебства – главные составляющие приятного семейного вечера. Важный посыл картины – ценность семейной поддержки и взаимопомощи в трудную минуту.

© Morphan Time Productions; Wonder Project

Один из центральных персонажей – десятилетняя Эмбер. Ее альбом с рисунками Эмбер случайно падает в волшебный пруд, и все плоды ее фантазии неожиданно оживают. Проблема в том, что девочка обожает рисовать самых страшных монстров, которые теперь атакуют город. Чтобы справиться с хаосом, Эмбер и её семье приходится объединить усилия и найти способ остановить нашествие.

«Горыныч»

Страна: Россия

Жанр: фэнтези, приключения

Премьера: 23 октября

Возрастной ценз (6+)

Старший лейтенант Алексей Алехин во время погружения на батискафе попадает в подводную пещеру, которая оказывается порталом в сказочный мир. Здесь его ждет череда испытаний. Едва успев спасти от гибели малыша-дракончика, оставшегося без мамы, Леха сталкивается с новыми проблемами. Ему предстоит излечить хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу и защитить земли от коварных врагов. А еще впервые в жизни моряк встречает принцессу (Виктория Агалакова), что тоже добавляет забот. Во всех опасных предприятиях ему помогает верный друг — маленький дракон Горыныч, который считает моряка своей мамой.

© Телеканал «Россия 1»; CGF; Глобус-фильм; Кинокомпания CTB/СТВ

Фильм однозначно рекомендуется для просмотра вместе с детьми. Эстетика русской сказки создает добрую, волшебную атмосферу. Звездный актерский состав, в числе которых также Сергей Маковецкий, Нина Усатова, Александр Робак, отвечает за качественную игру. Особым удовольствием будет наблюдать за взаимоотношениями Лехи и дракончика Горыныча. Герой Петрова по-родительски опекает его, но в то же время общается с малышом на равных.

«Финник 2»

Страна: Россия

Жанр: мультфильм

Премьера: 23 октября

Возрастной ценз (6+)

В сиквеле анимационной ленты о домовом Финнике от создателей «Смешариков» девочка Кристина уже повзрослела, а сам герой столкнулся с серьёзной проблемой — он потерял способность быть невидимым. Эта случайность сделала заметными для людей всех его сородичей. Помочь в этой ситуации может волшебный посох, на поиски которого друзья и отправляются. Режиссер Денис Чернов добавил в картину ранее не появлявшихся ранее персонажей: несколько домовых и хитроумного охотника Юджина, мечтающий поймать Финника.

© Группа компаний «Рики»; кинокомпания CTB/СТВ

Герои говорят голосами Дмитрия Хрусталева, Иды Галич, Вероники Макеевой, Славы Копейкина. Яркая и добрая картина порадует непредсказуемыми поворотами сюжета и динамичностью.

«Папины дочки. Мама вернулась»

Страна: Россия

Жанр: комедия

Премьера: 30 октября

Возрастной ценз (12+)

Полнометражный фильм по франшизе «Папины дочки», основанный на сериале «Папины дочки. Новые», рассказывает о грандиозных событиях в семье Васнецовых-Васильевых. Действие разворачивается в живописном Кисловодске, где вся семья собирается на свадьбу Маши (Мирослава Карпович). Неожиданным для всех становится возвращение Даши (Анастасия Сиваева), чей уход когда-то разрушил семейное благополучие. Для дочерей появление матери становится радостным событием, тогда как их отец (Филипп Бледный) переживает настоящий шок. Несмотря на прошлые обиды, дочери надеются помирить родителей во время совместного путешествия.

© START; Телеканал СТС; Yellow, Black & White

Картина режиссера Анатолия Колиева, ранее снявшего третий сезон сериала «Папины дочки. Новые», сочетает весёлые эпизоды с лирическими сценами. Не обойдется и без экшн-сцен с конными погонями. Легкая картина для совместного просмотра, которая оставит приятное послевкусие.

«Папа может»

Страна: Россия

Жанр: комедия

Премьера: 30 октября

Возрастной ценз (6+)

Виктор (Александр Ревва) и Вера (Глафира Тарханова) счастливо женаты уже 20 лет. У них четверо детей, собака и большой дом. Он — успешный топ-менеджер в сетевом магазине «Помидор&Ко». Она – забросила карьеру юриста ради профессии мамы, постоянно в заботах о домочадцах. После неудачного рабочего дня Виктор заявляет, что его труд гораздо тяжелее, чем ее повседневные хлопоты. Чтобы доказать свою правоту, Вера решает взять отпуск от материнства и на десять дней уезжает по путевке на Алтай. Мужчина уверен, что легко справится с ролью домохозяина. Однако его уверенность начинает таять с первых же часов.

Режиссером картины выступил Дмитрий Суворов («Мы рожаем!»). Зрителей ожидает теплое кино о семейных трудностях и ценностях, знатно приправленное юмором.

