«Грозовой перевал» с Марго Робби: как классику превратили в фильм-провокацию

13 февраля 2026 года в мировой прокат выйдет «Грозовой перевал» — новая экранизация знаменитого романа Эмили Бронте. Режиссёром картины стала британка Эмиральд Феннел, главные роли исполнили Марго Робби и Джейкоб Элорди. Картина уже успела стать скандальной: её осудили за выбор актёров, а зрители, увидевшие фильм на тестовых показах, сочли его агрессивным и провокационным. «Рамблер» рассказывает, что известно о новом «Грозовом перевале».

Что легло в основу сюжета

«Грозовой перевал» — единственный роман английской писательницы и поэтессы Эмили Бронте. Впервые он был опубликован в 1847 году. Действие романа происходит в графстве Уэст-Йоркшир. Хозяин поместья «Грозовой перевал» мистер Эрншо усыновляет загадочного сироту Хитклиффа. Мальчик становится близким другом дочери Эрншо Кэти и враждует с её братом Хиндли. Повзрослев, Хитклифф и Кэти влюбляются друг в друга, но из-за разницы в социальном положении не могут быть вместе.

Кэтрин выходит замуж за юношу из соседнего поместья Эдгара Линтона и переезжает жить к нему. Хитклифф покидает «Грозовой перевал», через три года возвращается разбогатевшим и начинает оказывать знаки внимания сестре Линтона Изабелле. Таким образом он хочет отомстить Кэти, которую не переставал любить. После смерти Кэти его месть затронет и младшего брата главной героини Гэртона, и её дочь, на которой Хитклифф хочет женить своего сына, чтобы завладеть «Грозовым перевалом».

Современники Бронте восприняли роман неоднозначно. Например, в рецензии ежедневной британской газеты Atlas «Грозовой перевал» назвали «странной нехудожественной историей», а в рецензии английского журнала Graham's Magazine охарактеризовали книгу как «смесь вульгарной распущенности и противоестественных ужасов». Позднее «Грозовой перевал» получил признание: в 1971 году английская писательница Дафна Дю Морье назвала его «высшим образцом романтической прозы», а в 2003 году писатель и редактор британской газеты The Guardian Роберт Маккрам включил его в список ста величайших романов в истории.

Какие экранизации уже выходили

Существует множество кино- и телеадаптаций этого романа. В 1939 году фильм по «Грозовому перевалу» снял голливудский режиссёр Уильям Уайлер. Главные роли в картине сыграли Лоуренс Оливье и Мерл Оберон. Эта версия получила «Оскар» за лучшую операторскую работу и была номинирована на награду ещё в семи категориях, включая «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр».

В 1970 году «Грозовой перевал» экранизировал британец Роберт Фуэст, пригласив на главные роли Тимоти Далтона и Анну Калдер-Маршалл. Фильм был номинирован на «Золотой глобус» за лучший саундтрек. Ещё одной известной экранизацией стала картина английского режиссёра Питера Козмински, вышедшая в 1992 году. Хитклиффа в ней сыграл Рейф Файнс, а Кэти — Жюльет Бинош.

Кадр из фильма «Грозовой перевал» (1992)

В 2009 году вышел британский мини-сериал «Грозовой перевал» режиссёра Коки Гидройч с Томом Харди и Шарлоттой Райли в главных ролях. А два года спустя роман экранизировала английский режиссёр Андреа Арнольд: в её картине роль Хитклиффа досталась Джеймсу Хаусону, а Кэти сыграла Кая Скоделарио. Фильм был показан в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля и получил награду «Золотая Озелла» за лучшую операторскую работу.

Кадр из сериала «Грозовой перевал» (2009)

Вольные экранизации романа есть и у классиков мирового кино. Например, в 1954 году свою версию «Грозового перевала» снял испанско-мексиканский режиссёр Луис Бунюэль, а в 1985 году — один из представителей французской «новой волны» Жак Риветт.

Кто режиссёр нового «Грозового перевала»

40-летняя британка Эмиральд Феннел — актриса, сценаристка и режиссёр. Она играла Лизу Меркалову в фильме Джо Райта «Анна Каренина», снималась в сериале «Корона», а её последней на данный момент актёрской работой стала роль Мидж в комедии Греты Гервиг «Барби». Как сценаристка она известна по сериалу «Убивая Еву» и фильму «Девушка, подающая надежды», за который получила «Оскар». Также Феннел стала сценаристкой и режиссёром психологической драмы «Солтберн», получившей пять номинаций на премию BAFTA Awards, в том числе за лучший фильм и за лучший сценарий.

Во время выступления на фестивале женской литературы Brontë Women’s Writing Festival в сентябре 2025 года режиссёр рассказывала, что впервые прочла «Грозовой перевал» в 14 лет. «Эта книга буквально свела меня с ума», — заявила Феннел, чьи слова цитирует издание The Guardian. Режиссёр назвала роман «первобытным и сексуальным» и отметила, что «в этой книге невероятно много садомазохизма».

О намерении Феннел экранизировать роман стало известно в 2024 году после того, как «Солтберн» появился на Amazon Prime Video и вошёл в топ-10 лучших кинодебютов стримингового сервиса. Как писал The Guardian, за права на будущую картину Феннел боролись Netflix и студия Warner Bros. Стриминговый сервис предлагал 150 миллионов долларов, Warner Bros. — 80 миллионов. Феннел предпочла Warner Bros., поскольку ей было важно, чтобы фильм показали в кинотеатрах. Выступая на Brontë Women’s Writing Festival, режиссёр рассказала, что сосредоточится на первой части романа, речь в которой идёт о взаимоотношениях Хитклиффа и Кэти.

Кто играет в новом «Грозовом перевале»

На роль Хитклиффа Феннел пригласила австралийского актёра, звезду сериала «Эйфория» Джейкоба Элорди. Ранее он снимался в её драме «Солтберн». Часть зрителей раскритиковала этот выбор, поскольку в книге Хитклифф был описан как человек со смуглой кожей.

Во время выступления на Brontë Women’s Writing Festival Феннел пояснила, что позвала Элорди, увидев актёра с бакенбардами на съёмочной площадке «Солтберна»: он выглядел точь-в-точь как Хитклифф на иллюстрации к прочитанному ею в подростковом возрасте «Грозовому перевалу».

Элорди в комментарии Deadline назвал новую экранизацию «невероятной романтической историей». «Это настоящий эпос. Визуально он прекрасен. Сценарий великолепен. Костюмы невероятные», — заявил он.

Роль Кэти исполнит ещё одна уроженка Австралии — голливудская звезда Марго Робби. Этот выбор также подвергся критике зрителей, поскольку Кэти в первой части романа была совсем юной, а Робби уже за 30. Как объяснила Феннел, Робби — «тот тип человека, который, как и Кэти, может избежать наказания за что угодно». «Нужен был кто-то вроде Марго, обладающий силой, потусторонней, божественной силой, которая заставляет людей терять рассудок», — рассказала Феннел, чьи слова цитирует The Guardian.

Хитклиффа и Кэти в детстве сыграли звезда сериала «Переходный возраст» Оуэн Купер и Шарлотта Меллингтон. Для обоих юных актёров это будет дебют в полнометражном кино.

Роль служанки Нелли Дин, которая была в романе ключевой рассказчицей, исполнила актриса Хонг Чау. На роль соседа и будущего мужа Кэти Эдгара Линтона Феннел пригласила британского актёра Шазада Латифа («Чёрное зеркало», «Шпион, которого не было»), а образ его сестры Изабеллы Линтон воплотила ирландская актриса Элисон Оливер — она также играла в «Солтберне».

Где проходили съёмки и кто написал музыку к фильму

«Грозовой перевал» снимали в Великобритании в студии Sky Studios Elstree. Натурные съёмки проходили в расположенных в графстве Северный Йоркшир Йоркширских долинах и деревне Лоу-Роу. Музыку к фильму написал композитор Энтони Уиллис, работавший над «Солтберном» и «Девушкой, подающей надежды». Также в саундтрек войдут песни британской певицы Charli XCX, записанные специально для этой картины.

Какова была реакция первых зрителей

В начале августа этого года в Далласе, штат Техас, состоялся первый тестовый показ картины. Как писал американский кинопортал World Of Reel, реакция публики на новую экранизацию была в основном неоднозначной: один из зрителей назвал её «агрессивно-провокационной» и «резкой». Также фильм сочли «неромантичным», отметив в нём наличие «гиперсексуализированных образов», шокирующе непристойную сцену казни и БДСМ-эпизод, в котором на женщину накидывают лошадиные поводья. По отзывам зрителей, адаптация существенно расходится с оригиналом.

Вышедший в начале сентября трейлер также вызвал у части аудитории смешанные чувства. Один из пользователей соцсети X отметил, что «обесцвечивание классовой и расовой инаковости, чтобы продать похотливый приукрашенный роман, искренне бесит». «Слышите? Это был задыхающийся вздох трупа автора, которому в сердце вонзили кол», — написал один из пользователей YouTube. Были и те, кто жаловался, что новая экранизация «Грозового перевала» выглядит так, будто она «была сделана в лаборатории, чтобы угодить поклонникам Twitter и людям, которые хотят делать монтаж для TikTok». Впрочем, были и те, кто остался доволен увиденным. Как отметил один из пользователей YouTube, «фильм вызовет столько же споров, сколько “Солтберн”, но именно поэтому я и люблю кино».

