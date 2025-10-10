Муми-тролли в Голливуде и фэнтези от Дарьи Мороз — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

В Голливуде впервые снимут мультфильм о муми-троллях

Компании Moomin Characters и Annapurna объявили о работе над полнометражным мультфильмом о муми-троллях. Это будет первая лента про финских сказочных персонажей, созданная в Голливуде, уточняет издание Variety.

Режиссёром и сценаристом мультфильма станет Ребекка Шугар, известная как создательница анимационного сериала «Вселенная Стивена». Также к проекту приложит руку продюсер Джулия Пистор, работавшая над мультсериалами «Губка Боб квадратные штаны» и «Ох уж эти детки».

Муми-тролли — маленькие белые существа, персонажи книг финской писательницы Туве Янссон «Маленькие тролли и большое наводнение», «Муми-тролль и комета», «Шляпа волшебника» и других. Всего в цикл произведений о муми-троллях входит девять книг. Они были изданы на 60 языках и экранизированы в 120 странах, отмечает Variety. Также в Финляндии существует тематический парк «Страна муми-троллей», посвящённый этим персонажам.

Ласло Краснахоркаи получил Нобелевскую премию по литературе

Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Об этом сообщается на официальном сайте премии. Писатель получил награду за своё «убедительное и визионерское творчество, которое посреди апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства», отмечается на сайте премии.

Ласло Краснахоркаи родился в 1954 году на юго-востоке Венгрии, в городке Дьюла. Будущий писатель изначально учился на юриста в Сегеде, но позднее поступил на факультет гуманитарных наук в Университете имени Лоранда Этвёша в Будапеште.

В 1985-м вышел его дебютный роман «Сатанинское танго». Также в числе работ писателя — романы «Меланхолия сопротивления», «Война и война», «Си-ван-му здесь среди нас» и «Последний волк». В 2015 году Краснахоркаи стал лауреатом Международной Букеровской премии, которая вручается за вклад в литературу. Он активно сотрудничает с венгерским режиссёром Белой Тарром: романы Краснахоркаи легли в основу фильмов Тарра «Проклятие», «Сатанинское танго», и «Гармонии Веркмейстера». Также Краснахоркаи написал сценарии для фильмов Тарра «Человек из Лондона» и «Туринская лошадь».

Дарья Мороз экранизирует славянское фэнтези «Мара и Морок»

Актриса и режиссёр Дарья Мороз рассказала о своих планах экранизировать роман «Мара и Морок» современной российской писательницы Лии Арден. «Есть новые замыслы, в том числе проект по экранизации книги "Мара и Морок", — это большое славянское фэнтези. Надеюсь, она состоится», — поделилась она в интервью ТАСС.

Ранее о грядущей работе над адаптацией истории для большого экрана говорил креативный директор онлайн-кинотеатра Kion Илья Бурец. Он анонсировал старт работы над «Марой и Мороком» совместно с кинокомпанией Star Media в рамках Петербургского международного экономического форума — 2024.

Роман-трилогия Лии Арден опирается на славянскую мифологию. Мара или Марена — воплощение смерти, зимы и перехода в иной мир. По сюжету главная героиня истории Агата — избранница богини смерти. В прошлом к ней и её сестрам люди относились с уважением, но однажды принц королевства Серат решил поднять руку на одну из них. В результате борьбы Агата и её близкие погибли.

Спустя десятилетия после трагедии правители Аракена, погрязшие в войне с Сератом, решили воскресить Агату. Ей дали шанс на месть и свободу, но при этом привязали к Мороку — таинственному прислужнику Тени, которого боятся все.

«Мара и Морок» — первая часть цикла книг «Смерть и Тень». В него также входят «Мара и Морок. Особенная Тень», «Мара и Морок. 500 лет назад».

Джордж Клуни заявил о скором старте съёмок «Четырнадцати друзей Оушена»

Голливудский актёр Джордж Клуни подтвердил, что «примерно через девять или десять месяцев» начнутся съёмки новой части криминальной франшизы про друзей Оушена. Об этом исполнитель роли Дэнни Оушена рассказал E! News на Нью-Йоркском кинофестивале. По словам артиста, Warner Bros. уже одобрили бюджет на создание фильма. Сейчас команда ведёт подготовительные работы.

Джордж Клуни в фильме «Тринадцать друзей Оушена»

Слухи о продолжении серии фильмов о профессиональной банде мошенников и грабителей появились в 2024 году. Тогда Клуни заявил, что есть «хороший сценарий», получивший одобрение у всех членов актёрской команды.

Первый фильм франшизы «Одиннадцать друзей Оушена» вышел в 2001 году. Это ремейк ленты 1960 года, главные роли в которой исполнили Фрэнк Синатра, Дин Мартин и Сэмми Дэвис — младший.

В новой версии, снятой режиссёром Стивеном Содербергом, сыграли Джордж Клуни, Брэд Питт, Джулия Робертс, Мэтт Дэймон и Дон Чидл. На данный момент вышло четыре фильма франшизы: «Одиннадцать друзей Оушена» (2001), «Двенадцать друзей Оушена» (2004), «Тринадцать друзей Оушена» (2007) и спин-офф «Восемь подруг Оушена» (2018).

Более 50 тысяч человек посетили за месяц выставку Русского музея на ВДНХ

Открывшаяся 6 сентября выставка Русского музея на ВДНХ в павильоне № 1 «Центральный» уже привлекла более 50 тысяч посетителей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, пишет официальный портал московского правительства mos.ru. Она также отметила популярность экскурсий: гиды уже провели более 350 познавательных прогулок.

В рамках экспозиции «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» можно увидеть 115 произведений, привезённых из Санкт-Петербурга. В частности, речь идёт о полотнах художников Андрея Рублёва, Валентина Серова, Василия Сурикова, Ильи Репина и многих других.

Выставка делится на четыре тематических раздела: «Старая Москва» (дореволюционный период истории города), «Москва-столица» (наследие XX века, посвящённое переносу столицы обратно в Москву), «Новая Москва» (1920–2010-е годы), «Москвичи» (портретная галерея выдающихся горожан). Выставка будет работать до февраля 2026 года.

