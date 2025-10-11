Зачем снимают ремейки советских фильмов и есть ли среди них хорошие

Недавно актриса Светлана Немоляева раскритиковала грядущий фильм-пародию «Невероятные приключения Шурика», в котором будут присутствовать фрагменты комедии «Служебный роман». Картина должна выйти в прокат 11 декабря 2025 года. По сюжету главный герой Шурик (Тимур Батрутдинов), сидя на скамейке, рассказывает случайным прохожим историю своей любви к студентке-красавице Нине. «Рамблер» вспомнил, какие ещё советские фильмы переснимались или получали продолжение в наше время и что из этого вышло.

«Служебный роман»

Ремейк культовой комедии Эльдара Рязанова, вышедшей в 1977 году, снял режиссёр Сарик Андреасян. Фильм «Служебный роман. Наше время» появился в прокате в 2011 году. Сюжет изменили на современный лад: Людмила Прокофьевна Калугина (Светлана Ходченкова) стала владелицей рейтингового агентства, Новосельцев (Владимир Зеленский) — финансовым аналитиком, а у Юрия Самохвалова (Марат Башаров) и Ольги Рыжовой (Анастасия Заворотнюк) тоже возник роман с далекоидущими последствиями.

Фильм хорошо показал себя в прокате: по данным «Кинопоиска», при бюджете 5 миллионов долларов (146,5 миллиона рублей по курсу 2011 года) он заработал в России и за рубежом 14,6 миллиона долларов (около 430 миллионов рублей по курсу 2011 года).

При этом «Служебный роман. Наше время» получил преимущественно негативные отзывы критиков. Например, кинокритик издания «Коммерсантъ» Лидия Маслова отметила, что, если Алиса Фрейндлих в комедии Рязанова «играла взрослую железную женщину с тщательно замаскированным трогательным внутренним миром», то Светлана Ходченкова «играет обычную, красивую и добрую девушку, у которой психологически на самом деле всё в порядке и гармонии, а единственное, в чём не повезло, — это выбор возлюбленного по месту работы». Кинокритик и киновед Нина Цыркун в рецензии для журнала «Искусство кино» задавалась вопросом, за что Ольгу Рыжову, «над чьей судьбой плакали женщины нескольких поколений», превратили из скромной интеллигентной женщины за сорок «в продажную эротоманку-предательницу».

11 декабря 2025 года в прокат должна выйти пародийная комедия «Невероятные приключения Шурика» Романа Кима и Миши Семичева, которая будет включать в себя отсылки к «Служебному роману» и другим культовым советским комедиям, например «Операции “Ы”» и «Кавказской пленнице». Известно, что роли Людмилы Прокофьевны и Новосельцева в этой картине сыграют Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Калугина будет показана как жёсткая, стильная, деловая женщина, которая влюбляется в своего застенчивого подчинённого.

Грядущая комедия уже подверглась критике. Исполнившая роль Ольги Рыжовой в оригинальном «Служебном романе» Светлана Немоляева в разговоре с изданием StarHit призналась, что отрицательно относится к тенденции переснимать советские картины. «Считаю, что такие знаковые фильмы, которые так популярны и любимы до сих пор у народа, у зрителей, трогать не надо. Лучше делать что-нибудь другое — переснимать те фильмы, которые забыты, те фильмы, которые не так популярны», — пояснила актриса.

«Бриллиантовая рука»

Комедия Леонида Гайдая, вышедшая в 1969 году, также получила новую версию. Премьера пародийного ремейка «Небриллиантовая рука» Романа Кима и Миши Семичева состоялась на телеканале ТНТ 31 декабря 2024 года. Семёна Горбункова в телефильме сыграл Тимур Батрутдинов, Гешу Козодоева — Алексей Воробьёв, Лёлика — Максим Лагашкин.

Сюжет адаптировали под современность: главный герой отправлялся в путешествие по «дружественным странам», руку ломал в старой части Дубая, а вместо золота и бриллиантов контрабандисты подкладывали ему в гипс «параллельный импорт», например одежду бренда Zara и фен Dyson. В картине появлялись Джек Воробей, модельер Ив Сен-Билан в исполнении Димы Билана и рок-музыкант Сергей Шнуров в роли самого себя.

Ещё до выхода на экраны ремейк подвергся критике. Например, Максим Никулин, сын актёра Юрия Никулина, в беседе с новостным порталом News.ru заявил, что отрицательно относится к съёмкам этой картины. Первый заместитель главы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в комментарии телеканалу RTVi отметила, что те, кто раз за разом переснимает советскую классику, просто «пытаются въехать в рай на старом бренде».

Рецензии на телефильм были негативными. Интернет-издание «Афиша Daily» отмечало, что «от пародии на смех Лёлика (Максим Лагашкин) хочется провалиться сквозь землю — стыд за чужую актёрскую игру запредельный». Критик Алексей Мажаев в рецензии для информагентства InterMedia писал: «Сложно определить, что выглядит более стыдным — переснятые в пародийно-ремейковом ключе куски “Бриллиантовой руки” или сценарные надстройки, которыми действительно хотели “усилить” Гайдая». Но при этом указывал, что из актёров меньше всего претензий к Тимуру Батрутдинову, «который не косплеил Юрия Никулина, а играл самого себя», и к «обаятельной Марине Кравец», сыгравшей жену Горбункова.

«Иван Васильевич меняет профессию»

Снятая в 1973 году комедия Леонида Гайдая также была адаптирована под современность телеканалом ТНТ. Пародийный ремейк «Иван Васильевич меняет всё!» Романа Кима и Миши Семичева вышел на телеканале 31 декабря 2023 года.

Основа сюжета телефильма осталась такой же, как в оригинальной комедии: инженер Шурик (Демис Карибидис) во время испытания машины времени нечаянно перемещает в будущее царя Ивана Грозного (Тимур Батрутдинов). А управдом Бунша и вор-рецидивист Жорж, в современной версии получивший фамилию Блиновский (Максим Лагашкин) оказываются в прошлом, где похожий на Грозного Бунша выдаёт себя за царя. В новом фильме блокировку машины времени Шурик обходит с помощью VPN, его коллеги работают в НИИ «Сколково», а персонажи и отдельные сцены напоминают о популярных в 2023 году сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильме «Барби».

Критики отнеслись к телефильму скептически. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Денис Корсаков отметил, что многие из появившихся в ремейке звёзд, например Гарик Мартиросян в роли Шпака, Павел Воля в роли шведского посла и исполнившая роль жены Бунши Ольга Бузова, очень удачно вписались в образы. «На самом деле практически все, кто в нём участвует, отличные артисты, просто им забыли написать отличные реплики», — отметил он. Кинообозреватель интернет-портала Msk1.ru Алексей Еньшин счёл, что сюжет картины «бессмысленно и беспощадно долго топчется по советскому фильму, который и без тээнтэшного шедевра отыгран не в одной пародии».

«Кавказская пленница»

Знаменитая комедия Леонида Гайдая, вышедшая в 1967 году, была переснята почти 20 лет спустя режиссёром Максимом Воронковым. «Кавказская пленница!» появилась в кинопрокате в августе 2014 года. Фильм покадрово повторял гайдаевскую комедию, но с поправками на реалии середины 2010-х: например, в нём фигурировали Wi-Fi и модный кабриолет. Шурика сыграл Дмитрий Шаракоис, Нину — Анастасия Задорожная, роль товарища Саахова досталась Геннадию Хазанову. Балбеса, Труса и Бывалого исполнили Семён Стругачев, Сергей Степанченко и Николай Добрынин.

В прокате ремейк провалился: по данным «Кинопоиска», он заработал всего 291 тысячу долларов (10,4 миллиона рублей по курсу августа 2014 года) при бюджете в 3,5 миллиона долларов (126 миллионов рублей по курсу августа 2014 года). Отзывы критиков были отрицательными.

Например, автор «Газеты.ру» Анастасия Лисицина писала, что, «выдержав эту картину, невозможно уяснить себе, кто же из съёмочной группы получил хотя бы каплю удовольствия и удовлетворения или хотя бы понял, почему надо было брать для своих упражнений настолько классический образец кино». Денис Корсаков из «Комсомольской правды» отметил, что это «абсолютно примитивный покадровый ремейк гайдаевского фильма», в который режиссёр не внёс абсолютно ничего своего.

«Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Вышедшая на экраны 1 января 1976 года комедия Эльдара Рязанова стала новогодней классикой и получила и сиквел, и ремейки. «Иронию судьбы. Продолжение» снял Тимур Бекмамбетов. Речь в картине шла о Жене Лукашине (Андрей Мягков) и Наде Шевелёвой (Барбара Брыльска), которые по задумке сценаристов проекта так и не смогли пожениться. А также об их детях — сыне Лукашина Косте (Константин Хабенский) и дочери Надежды Наде-младшей (Елизавета Боярская), встретившихся в той же квартире и в тех же обстоятельствах, что и их родители. Молодым героям предстоит пройти путь от непонимания до влюблённости, а Жене и Наде — осознать, что они всё-таки должны быть вместе.

Сиквел вышел в прокат 21 декабря 2007 года и стал кассовым хитом. По данным «Кинопоиска», при бюджете в 5 миллионов долларов (125 миллионов рублей по курсу 2007 года) и маркетинговых затратах в 4,5 миллиона долларов (112,5 миллиона рублей) он заработал в российских кинотеатрах 1,2 миллиарда рублей.

Критики приняли сиквел неоднозначно. Например, автор Film.ru Антон Костылёв счёл, что создатели смогли вложить в фильм «довольно жизни, чтобы тот задвигался, запел и заблажил совершенно самостоятельно и явил себя созданием вполне обаятельным, остроумным и даже прихотливым». Lenta.ru похвалила актёрскую игру Хабенского и Боярской, отметила, что «в целом получилась интересная смесь прошлого и начала нового века», но раскритиковала сиквел за большое количество продакт-плейсмента — приёма скрытой рекламы, при котором герои фильмов пользуются вещами или услугами определённых брендов.

Пародийный ремейк «СамоИрония судьбы!» вышел на телеканале ТНТ 31 декабря 2022 года. По сюжету телефильм повторял комедию Рязанова. В новом проекте, помимо звучавших в классической «Иронии судьбы» песен «На Тихорецкую состав отправится» и «Мне нравится, что вы больны не мной», фигурировали композиции современных звёзд, например «Зимний сон» Алсу и «Он тебя целует» группы «Руки Вверх!». Лукашина сыграл Тимур Батрутдинов, Надю — Ольга Картункова, также в фильме снялись Павел Воля, Филипп Киркоров, Михаил Галустян.

Критики приняли «СамоИронию судьбы!» нейтрально. Алексей Мажаев в рецензии для InterMedia отметил, что с юмором в фильме «дела обстоят неровно, как и с музыкальными номерами». Артём Гусятинский из «Комсомольской правды» счёл, что «в целом всё оказалось не так ужасно, как ожидалось», но раскритиковал фильм за большое количество продакт-плейсмента.

«Джентльмены удачи»

Классическую советскую комедию Александра Серого «Джентльмены удачи» 1971 года пересняли в 2012 году режиссёры Александр Баранов и Дмитрий Киселёв. По сюжету ремейка «Джентльмены, удачи!» аниматор детского центра Алексей Трёшкин (Сергей Безруков), как две капли воды похожий на вора-рецидивиста Семёна Измайлова по кличке Смайлик, помогает полицейским найти украденный преступником и его подельниками Мухой (Антон Богданов) и Шатуном (Гоша Куценко) национальный символ Казахстана — «Золотого человека». Трёшкин под видом Смайлика, Муха и Шатун оказываются в Египте, где им предстоит череда авантюр, например переодевание в паранджи и гонки на грузовиках. Одним из продюсеров картины выступил Тимур Бекмамбетов.

Ремейк получил смешанные отзывы критиков. Егор Москвитин в рецензии для «Газеты.ру» отметил, что комедия «не хорошая и не плохая. Она съедобная. Типичный оливье, который мы едим последние пять лет, — после того, как попробовали новую “Иронию судьбы” и не отравились». Василий Корецкий в рецензии для «Афиши» счёл, что «некогда живая народная комедия автоматически перелицовывается (певица Елка вместо Ларисы Мондрус, Египет вместо утраченной Средней Азии, крашеная жалкость вместо педагога с боевыми орденами), предъявляя все напасти современного российского кино: мертворожденные сценарии, отсутствие звёзд и вечный мискаст». В прокате картина, по данным отраслевого издания «Кинобизнес сегодня», собрала 302 миллиона рублей.

«Москва слезам не верит»

Мелодрама Владимира Меньшова с Верой Алентовой в главной роли вышла на экраны в 1979 году, а в 1981-м получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. В 2025 году режиссёры Жора Крыжовников и Ольга Долматовская сняли по мотивам картины сериал «Москва слезам не верит. Всё только начинается» для онлайн-кинотеатра Wink.

Действие многосерийного проекта происходит сначала в Москве 2000-х, а затем в 2020-х. В центре сюжета — три подруги: одинокая мать из провинции. Ксюша, не прошедшая кастинг на «Фабрику звёзд», москвичка Маша и подрабатывающая кассиром в сети фастфуда Оля. Каждая мечтает о счастье: Маша хочет выйти замуж за иностранца, Ксюша — встретить свою любовь, Оля — стать хирургом и помогать людям. Спустя 20 лет они по-прежнему живут в Москве, но ни одна из них не стала по-настоящему счастливой. Судьба дарит героиням ещё один шанс.

Олю, Ксюшу и Машу в молодости сыграли Анастасия Талызина, Тина Стойилкович и Мария Камова, в зрелом возрасте — Юлия Топольницкая, Марина Александрова и Валерия Астапова. Создатели оставили от оригинала общую канву, но внесли множество изменений в сюжет: например, главные героини не так наивны, как девушки из мелодрамы Меньшова. Главным отличием стало большое количество музыкально-танцевальных номеров.

Отзывы критиков на первые серии проекта были смешанными. Например, кинообозреватель журнала «Профиль» Анастасия Гладильщикова отметила, что сериал выглядит «как минимум любопытно» и что создатели «буквально напичкивают» проект приметами 2000-х, «которые не заставят всколыхнуться только самое стойкое миллениальское сердце». Кинокритик Тимур Алиев в рецензии для «Рамблера» счёл, что «некоторые музыкальные сцены выглядят инородно». Впрочем, показ стартовавшего 4 сентября сериала пока продолжается, поэтому окончательное мнение критики смогут составить, посмотрев финал.

Почему ремейки советских фильмов редко получаются удачными

Современной публике, особенно молодёжи, сложно воспринимать фильмы пятидесятилетней давности, говорит главный редактор отраслевого портала Zoom.Film Александр Голубчиков. Зрители уже не идентифицируют себя с кинозвёздами прошлого и с самими персонажами, а молодая аудитория выросла на более зрелищном и динамичном кино, чем классические фильмы, отмечает эксперт.

«Поэтому имеет смысл делать ремейки, ведь если не обращаться к сюжетам прошлого, то классику могут забыть. Но чтобы ремейк получился удачным, важно не просто заново рассказать историю, но и суметь передать в ней дух времени», — говорит Голубчиков.

По мнению эксперта, советские фильмы были продуктом своего времени и своей страны и сделать адекватный перенос этих историй на современную почву очень сложно.

«Создателям нужно понимать, какие истории заслуживают переосмысления, а какие — нет. Например, истории героинь из фильма “Москва слезам не верит” могут быть интересно переосмыслены с точки зрения нашего времени, равно как и “Служебный роман”», — считает он.

Зато комедии Леонида Гайдая интерпретировать на современный лад почти невозможно: они были стопроцентным продуктом своей эпохи и вдобавок изображали “фантастический СССР”, который был совершенно иным, чем в реальности, — достаточно вспомнить слишком шикарный для тех времен ресторан “Плакучая ива” и отель “Атлантик” с его красными стенами, нереалистичными для советских гостиниц, говорит Голубчиков. «Поэтому снимать покадровые ремейки комедий Гайдая, как это сделали создатели “Кавказской пленницы!”, бессмысленно. Фильмы ТНТ получились более удачными, потому что создатели решили сделать пародийные ремейки», — заключает он.

