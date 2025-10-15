Павлу Майкову — 50: как звезде «Бригады» удалось перезапустить карьеру

15 октября актёру Павлу Майкову исполняется 50 лет. Долгое время его имя вызывало ассоциации только с одной ролью, прославившей артиста на всю страну — Пчёлы из культового сериала «Бригада». Но затем Майкову удалось перезапустить карьеру и выйти из образа обаятельного бандита. Сейчас в его фильмографии значится около 80 фильмов и сериалов. «Рамблер» вспомнил самые яркие роли артиста.

© Максим Блинов/РИА Новости

«Бригада»

В вышедшем в 2002 году сериале режиссёра Алексея Сидорова Майкову досталась роль одного из участников преступной группировки «Бригада» — Виктора Пчёлкина по прозвищу Пчёла. Его герой — хитрый и предприимчивый, но судьба его складывается трагически. Друзья из «Бригады» несправедливо подозревают его в предательстве, а позже Пчёла погибает. Этот сериал принес Майкову всенародную славу, равно как и сыгравшим других участников «Бригады» Сергею Безрукову, Дмитрию Дюжеву и Владимиру Вдовиченкову.

© Аватар Фильм

Позднее во многих интервью актёр отмечал, что роль Пчёлы стала для него прорывом в кино. «Фильму “Бригада” — спасибо! Если бы не он, меня бы дальше в кино не снимали. И я не мог бы делать тех вещей, которые я делал», — рассказывал артист в 2018 году в интервью «Комсомольской правде». В беседе с «Вечерней Москвой» в 2021 году он отмечал, что, если спустя 20 лет люди до сих пор вспоминают этот проект, «значит, круче ничего в стране не произошло». В то же время он признавался, что после «Бригады» у него случился творческий застой. «Мне было 26, меня уже на улицах узнавали. Но Бог мне быстро по башке дал: лишил работы. Все на улице узнавали, но год я сидел без дела», — рассказывал Майков «Вечерней Москве».

«Курсанты»

Многосерийный телефильм режиссёра Андрея Кавуна вышел в 2004 году. Действие сериала происходит в начале Великой Отечественной войны. В тыловом артиллерийском училище новобранцев готовят к отправке на фронт. Майков в этом проекте сыграл роль сотрудника НКВД Кожина, который следит за будущими солдатами. Его персонаж — наглый, самоуверенный, конфликтный, упивающийся ощущением всевластия — надолго запомнился зрителям.

© «Рекун-ТВ»

В интервью порталу Ruskino.ru актёр рассказывал, что в этом сериале ему предложили несколько ролей и он выбрал Кожина. «Мне это не только с точки зрения актёрской было интересно, а с точки зрения просто человеческой. Что чувствует человек, работающий в этих органах, когда он уничтожает толпы людей?» — пояснял Майков.

«Измены»

До сериала Вадима Перельмана «Измены» (2015) Павел Майков долгое время, по его собственным словам, снимался «в третьесортных проектах» — такое мнение он выразил в интервью «Кинопоиску» в 2024 году. В проект его пригласили благодаря исполнительнице главной роли Елене Лядовой, которая его туда «сосватала и запихала», рассказывал актёр «Кинопоиску». По его словам, Вадим Перельман с этим проектом «вытащил его из небытия».

© КиноТрест, RatPack Production

Лядова сыграла роль Аси, которая изменяет своему мужу, врачу-отоларингологу Кириллу, с тремя мужчинами. Павлу досталась роль детского врача-ортодонта Глеба Демчикова, друга Кирилла. Несмотря на то, что персонаж Майкова был второстепенным, зрители запомнили и оценили его: актёру хорошо удалось передать образ скромного, ощущающего внутреннее одиночество врача, к тому же артиста загримировали до неузнаваемости. «”Измены” — очень хороший сериал, мне кажется, он поинтереснее многих российских проектов. Мне нравилось в нём сниматься — да мне вообще нравится сниматься», — говорил Майков в интервью StarHit в 2019 году.

«Ольга»

В комедийно-драматическом сериале телеканала ТНТ «Ольга» (2016–2023) о простой русской женщине Ольге Терентьевой из Чертанова, воспитывающей двух детей от разных браков и ухаживающей за проблемным отцом, Павел Майков появился в 3-м и 4-м сезонах. Он сыграл небольшую, но яркую роль соседа главной героини Георгия Ефимова — крепко пьющего мужчину, который часто ведёт себя грубо и неадекватно.

© Good Story Media

По сюжету дочь Ефимова Саша дружит с сыном Ольги Тимофеем и отец доставляет много неприятностей и самой девушке, и семейству Терентьевых. В итоге он попадает в психиатрическую клинику. Майков присоединился к проекту, когда большая часть команды уже сдружилась между собой. В интервью StarHit актёр рассказывал, что на съёмках царила вполне дружелюбная и профессиональная атмосфера, а сам он провёл на площадке всего пять дней.

«Человек, который удивил всех»

В драме Натальи Чуповой и Алексея Меркулова рассказывается о сибирском егере Егоре, который узнаёт, что болен раком, и пытается преодолеть это страшное заболевание нетрадиционными методами: обращается к знахарке, а затем решает полностью изменить свою личность. Майков в этой картине играет Захара, одного из жителей деревни, где происходит действие картины. В интервью «Кинопоиску» актёр рассказывал, что из всех фильмов, в которых он снялся, он не менял свои реплики только в двух проектах — «Изменах» и «Человеке, который удивил всех».

© Non Stop Production, Pan-Atlantic Studio, Homeless Bob Production

Драма была показана в секции «Горизонты» на Венецианском кинофестивале — 2018 и получила положительные отзывы критиков.

«Девушки с Макаровым»

В комедийном сериале, вышедшем на ТНТ в 2021 году, Павлу Майкову досталась главная роль начальника уголовного розыска района Бутово Павла Макарова. В результате конфликта с начальством ему полностью заменяют личный состав: вместо опытных мужчин присылают четырёх девушек, которые только начинают свой путь в этой нелёгкой профессии. Все героини разные по характеру, но каждая из них одинаково раздражает Макарова своей неопытностью. Начальство ждёт, что Макаров не выдержит и уволится сам. Главный герой же старается избавиться от подчинённых. А девушки всеми силами доказывают ему, что достойны занимать своё место.

© Norm Production

В интервью медиаресурсу «Кино-театр.ру» Майков характеризовал своего героя как жёсткого и справедливого, остроумного и находчивого. «В своём деле однозначно профи», — отмечал артист. В то же время он признавался, что ему было не очень комфортно играть этого персонажа. «Чувствую себя не очень ловко в образе силовика. Но профессия актёра такова — есть роль, и поэтому надо работать», — пояснял Павел Майков.

Сериал получил высокую зрительскую оценку — его рейтинг на «Кинопоиске» составляет 8,5 балла.

«Контакт»

Сериал, снятый актёром и режиссёром Евгением Стычкиным, вышел в 2021 году. Павел Майков сыграл в «Контакте» главного героя — оперуполномоченного Глеба Барнашова. От Глеба ушла жена, он никак не может наладить отношения с дочерью Юлей и из-за этого много пьёт. Однажды Барнашову поручают работать со сложными подростками. С помощью одного из них герой пытается «подружиться» со своей дочерью в соцсетях — собственные аккаунты Глеба девочка везде забанила. Но то, что Барнашов видит в соцсетях Юли, ему очень не нравится.

© Good Story Media, «Среда»

На эту роль Майкова пригласил сам Евгений Стычкин, с которым Павел дружит с 1997 года. «Женька позвонил и сказал, что играть это должен только я. Никто больше не сыграет такое. Знаю, что продюсеры меня не хотели. Но Жека отстоял», — рассказывал актёр в интервью «Кинопоиску». В беседе с «Аргументами и фактами» Майков отмечал, что со своим героем он похож только в том, что им одинаковое количество лет и он, как и Барнашов, отрицательно относится к современным тенденциям. «Мы с моим героем похожи только в этом, в остальном же — разные люди. У меня с сыном никогда не было таких проблем, как у моего героя с дочкой», — пояснял артист.

На «Кинопоиске» сериал получил высокую зрительскую оценку — 8 баллов. Для самого Майкова «Контакт» и «Девушки с Макаровым» стали очередными карьерными ступенями: артиста стали чаще приглашать в другие заметные проекты.

«Нулевой пациент»

Сериал Сергея Трофимова и Евгения Стычкина вышел в 2002 году и рассказывал о враче из Элисты, который сталкивается с первой в СССР вспышкой ВИЧ. Павлу Майкову досталась роль офицера КГБ Петра Шипова. Герой артиста неоднозначный: с одной стороны, ему нужно замять эту историю, с другой — он человечен и время от времени идёт навстречу врачам-эпидемиологам, расследующим причины вспышки. Герой Майкова запомнился зрителям — особенно в сцене, где он лепит пельмени в цветастом фартуке.

© Продюсерская компания «Среда»

«Нулевой пациент» был высоко оценён и зрителями, и представителями индустрии. На «Кинопоиске» его рейтинг составляет 8,4 балла. В 2023 году он получил премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) как лучший онлайн-сериал.

«Танцуй, Селёдка»

Вышедшая в 2023 году комедийная драма Александры Лупашко рассказывает о девушке Жанне, которая приезжает из Москвы в родной город, чтобы похоронить своего непутёвого отца. Внезапно тело отца «оживает» и он начинает разговаривать с дочерью. У Жанны появляется шанс наконец наладить с ним отношения: до сих пор она была обижена на него, потому что он бросил семью.

© Кинокомпания СТВ

Павлу Майкову досталась роль проблемного отца главной героини. В интервью «Кинопоиску» актёр говорил, что его герой в этой картине — «ужасный человек». «Нельзя так общаться с детьми, как это делает он. Но я всё равно ищу объяснение, почему он так себя ведёт, всегда оправдываю своего персонажа», — пояснял Майков. На стриминговом сервисе фильм получил высокую оценку зрителей — 7,1 балла.

