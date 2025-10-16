Фильм о Лермонтове и спектакль по Твену: куда пойти в Москве 18–19 октября

Художественный фильм про классика русской литературы «Лермонтов», фестиваль авторского кино «Каро/Арт» в кинотеатре «Октябрь», легендарная панк-сказка «Король и Шут» в «ЦСКА Арене» и выставка японской культуры в Тимирязев Центре. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

© 1155; Кинокомпания CTB; СКИФ

Кадр из фильма «Лермонтов»

Что посмотреть

Фильм «Лермонтов» с Ильёй Озолиным

В прокат выходит фильм режиссёра Бакура Бакурадзе о классике русской литературы Михаиле Лермонтове. Картина показывает события жизни поэта за несколько часов до смертельной дуэли с Николаем Мартыновым 15 июля 1841 года. Главный герой общается с родными и близкими, некоторые из которых пытаются отговорить молодых людей от глупой затеи, вспоминает обстоятельства вечера, когда Мартынов вызвал его на дуэль. И хотя схватка уже близка, поэт даже не помышляет о её трагическом исходе.

На роль Михаила Лермонтова режиссёр выбрал необычного кандидата, российского стендап-комика, участника юмористических телепроектов «Открытый микрофон» и «22 комика» Илью Озолина. Мартынова сыграл Евгений Романцов. Также в картине снялись Вера Енгалычева, Дмитрий Соломыкин, Андрей Максимов и другие.

Фестиваль авторского кино «Каро/Арт»

15 октября в кинотеатре «Октябрь» в Москве стартовал четвёртый фестиваль авторского кино «Каро/Арт». В программе представлены громкие российские и зарубежные премьеры, специальные показы культовых фильмов, лекции и встречи с режиссёрами, музыкантами и представителями креативных индустрий.

© karoartfestival.ru

Например, 18 октября состоится показ нового фильма российского режиссёра Юрия Зайцева «Ганди молчал по субботам» (2025) со звёздами оскароносной «Аноры» Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой. В центре сюжета — 16-летний подросток Мот, отец которого внезапно уходит из семьи. Протестуя против развода родителей, парень приводит домой бездомную женщину. Также зрители увидят криминальную драму «Однажды в Газе» (2025), снятую арабскими режиссёрами Арабом и Тарзаном Нассерами. Фильм об ищущем убийцу друга-дилера студенте в этом году стал победителем программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

19 октября состоится показ британского триллера Брина Чейни «Ловушка для кролика» о супругах, работающих в индустрии звукозаписи. Однажды они приезжают в валлийскую деревушку и встречают подростка, который начинает рассказывать им о древних местных верованиях. Также в этот день пройдёт показ французско-швейцарской мелодрамы «Похищение» (1934) Дмитрия Кирсанова о двух враждующих деревнях в горном районе Швейцарии.

Спектакль «Приключения Тома Сойера»

19 октября в Театре имени Гоголя пройдёт музыкально-драматический спектакль для всей семьи «Приключения Тома Сойера». В основу легла одноимённая повесть американского классика Марка Твена о мальчике, живущем в штате Миссури и постоянно попадающем в передряги. Вместе со своим неразлучным другом Гекльберри Финном Том ежедневно ищет приключений, преодолевает трудности, но в итоге всегда выходит сухим из воды.

© bilet.mos.ru

В спектакле много песен, ярких номеров, смешных сценок, поучительных диалогов. Постановка предназначена не только для детей, но и для их родителей. Режиссёром стала Наталья Замниборщ, роли играют Юра Бессонов, Дмитрий Табунщик, Семён Газиев, Сергей Рязанов и другие.

Что послушать

Концерт «Джазовый Голливуд» в Доме музыки

19 октября в Доме музыки на Космодамианской набережной пройдёт концерт известной джазовой исполнительницы Марины Волковой и квартета одного из лучших контрабасистов России Сергея Васильева. Артисты исполнят хиты из известных голливудских кинофильмов разных лет в джазовой обработке.

© www.mmdm.ru

Например, в этот вечер прозвучат композиции из картин «В джазе только девушки», «Маска», «Грязные танцы», «Завтрак у Тиффани» и многих других.

Панк-сказка «Король и Шут» в «ЦСКА Арене»

18 октября на одной из главных концертных сцен Москвы — «ЦСКА Арене» — состоится грандиозное панк-шоу «Король и Шут». Это не просто концерт, а путешествие по сказочным мирам под песни культовой петербургской панк-рок-команды.

© imperialorchestra.ru

Артисты исполнят знаменитые хиты группы: «Лесник», «Камнем по голове», «Дурак и молния», «Проклятый старый дом» и многие другие в сопровождении более ста виртуозных музыкантов Imperial Orchestra. Последние облачатся в костюмы персонажей из песен. Также зрителей ждёт грандиозное световое шоу, а дополнит его специально подобранный видеоряд.

Где погулять

Выставка японской культуры Hinode Japan в Тимирязев Центре

18 и 19 октября в выставочном центре Тимирязев Центр пройдёт масштабная выставка японской культуры Hinode Japan 2025. Организаторы приготовили для посетителей множество интересных развлечений. Дети и взрослые смогут поиграть в настольные игры и принять участие в японских забавах, научиться делать оригами, рисовать мангу или картины тушью на мастер-классах, готовить лепёшки моти. В специальной спортивной зоне пройдут показательные выступления и мастер-классы по японским боевым искусствам и танцам, а в зоне видеоигр будут представлены самые популярные японские компьютерные игры. Посетители смогут принять участие в квест-забеге за печатями и получить призы.

© texpo.ru

Также оба дня на площадке пройдут выступление японских комиков Wannabes, косплей-программы и концерт певицы и актрисы озвучки Аий Хирано, чей голос звучит в культовых аниме «Меланхолия Харухи Судзумии» и «Тетрадь смерти».

