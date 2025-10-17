Лауреаты «Ясной Поляны» и новый байопик от Ди Каприо — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

Объявлены лауреаты литературной премии «Ясная Поляна»

15 октября в Москве прошла церемония вручения литературной премии «Ясная Поляна». Об этом сообщается на официальном сайте премии. Обладателем награды в главной номинации «Русская проза» стал роман «Катехон» Сухбата Афлатуни (настоящее имя — Евгений Абдуллаев). Китайский писатель Мо Янь с романом «Смерть пахнет сандалом» получил премию в номинации «Иностранная литература». Вместе с ним были отмечены переводчики романа на русский язык Игорь Егоров (посмертно) и Кирилл Батыгин. В категории «Молодость» лучшим произведением была признана повесть «Перемещённые» российского психолога и преподавателя Сании Биккиной.

В номинации «Личность» награду получила вдова писателя Александра Солженицына Наталия — как отмечается на сайте премии, «за ясную гражданскую позицию в отстаивании идеалов добра и милосердия; за многолетнюю помощь жертвам трагических событий ХХ века; за просветительскую деятельность и труд по изданию литературного наследия Александра Исаевича Солженицына». Роман албанского писателя Исмаиля Кадарэ «Генерал мёртвой армии» был отмечен в категории «Пропущенные шедевры», равно как и переводчик произведения на русский язык Василий Тюхин. Премия в номинации «Выбор читателей» досталась роману Евгения Кремчукова «Фаюм».

«Ясная Поляна» — одна из ведущих литературных премий России. Основана в 2003 году. Премия вручается в двух основных номинациях — «Современная русская проза» и «Иностранная литература» и четырёх специальных номинациях — «Личность», «Пропущенные шедевры», «Молодость» и «Выбор читателей». Совокупный призовой фонд составляет 6,7 миллиона рублей.

Леонардо Ди Каприо спродюсирует байопик Белы Лугоши

Принадлежащая голливудскому актёру Леонардо Ди Каприо и продюсеру Дженнифер Дэвиссон кинокомпания Appian Way Productions спродюсирует биографический фильм о венгерском актёре Беле Лугоши, который сыграл Дракулу в одноимённом фильме 1931 года. Об этом сообщает отраслевое издание Deadline. По информации источников издания, фильм расскажет о молодых годах актёра: его иммиграции из Венгрии и сделавшей его знаменитым роли Дракулы сначала в театральной постановке на Бродвее, а затем в кинокартине Тода Браунинга. Также в будущем проекте покажут, как Лугоши начал терять популярность после отказа от роли в фильме «Франкенштейн» Джеймса Уэйла — в итоге её сыграл Борис Карлофф.

Как сообщает Deadline, проект готовится для киностудии Universal Pictures. Сейчас он находится на ранней стадии разработки. Авторами сценария стали Скотт Александр и Ларри Карашевски, ранее работавшие над фильмом Тима Бёртона «Эд Вуд».

Новый альбом Тейлор Свифт установил рекорд продаж

Новый альбом американской певицы Тейлор Свифт Life of a Showgirl за первую неделю после выхода был продан тиражом 4,002 миллиона альбомных эквивалентных единиц (метрика, при расчёте которой учитываются продажи на физических носителях, цифровая загрузка и стриминговые прослушивания — прим. «Рамблера»). Об этом сообщает издание Billboard со ссылкой на информацию компании Luminate, специализирующейся на сборе данных в сфере музыки и развлечений. Из этого числа 3 479 500 приходится на чистые продажи альбомов, то есть продажи на цифровых и физических носителях, а остальная часть на стриминговые прослушивания по запросу. Это самые большие недельные продажи альбома в истории современной музыкальной индустрии, отмечает издание.

Ранее подобный рекорд принадлежал лонгплею певицы Адель «25», выпущенному в ноябре 2015 года. Он разошёлся тиражом в 3,482 миллиона альбомных эквивалентных единиц, из которых 3,378 миллиона составили чистые продажи альбомов, приводит данные Billboard.

Life of a Showgirl вышел 3 октября 2025 года. Он включает в себя 12 треков. Лонгплей стал двенадцатым студийным альбомом Тейлор Свифт.

Стали известны даты проведения Пикника Афиши в 2026 году

Организаторы Пикника Афиши объявили даты проведения фестиваля в следующем году. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале фестиваля. В Москве Пикник Афиши пройдёт 20 июня 2026 года в музее-заповеднике «Коломенское», а в Санкт-Петербурге — 8 августа 2026 года на Елагином острове. Состав исполнителей пока неизвестен.

Пикник Афиши — один из крупнейших музыкальных фестивалей в России и СНГ. Он проводится с 2004 года. В 2024 году фестиваль впервые прошёл в двух городах — Москве и Санкт-Петербурге. В разные годы участниками Пикника Афиши становились известные зарубежные исполнители и команды: американская певица Аманда Палмер, британские рок-группы Madness, Editors и Suede, британский электронный дуэт The Chemical Brothers и другие.

Актриса Наоми Уоттс получила звезду на голливудской «Аллее славы»

Английская актриса Наоми Уоттс была удостоена звезды на голливудской «Аллее славы». Об этом сообщил американский журнал People. Церемония открытия звезды состоялась 13 октября. На ней присутствовали члены семьи артистки, а также актёры Эдвард Нортон, Кайл Маклахлен, Джек Блэк, актриса Сара Полсон и продюсер Райан Мёрфи. Во время торжественной речи Уоттс поблагодарила свою мать, а также покойного режиссёра Дэвида Линча, снявшего её в фильме «Малхолланд Драйв» (2001), который стал прорывным в карьере актрисы.

Наоми Уоттс родилась в 1968 году в Великобритании и провела юность в Австралии. Широкую известность ей принесли «Малхолланд Драйв», фильм ужасов «Звонок» (2002) и приключенческий блокбастер «Кинг Конг» (2005). Уоттс была номинирована на две премии «Оскар» — за роли в драме Алехандро Гонсалеса Иньярриту «21 грамм» (2003) и фильме-катастрофе Хуана Антонио Байоны «Невозможное» (2012).

