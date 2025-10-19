«Сумерки»: 9 забавных киноляпов, которые упустили авторы популярной кинофраншизы

В ноябре 2008 года на большие экраны вышла первая часть фантастической драматической саги «Сумерки» о любви обычной скромной девушки Беллы Свон и вампира Эдварда Каллена. При бюджете в 37 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате 392,6 миллиона долларов, пишет портал Кинопоиск. С 2009 по 2012 год вышли ещё четыре части франшизы, которые имели большой успех у аудитории: общие сборы от проката всех пяти частей саги, по данным boxofficemojo.com, составили более 3,3 миллиарда долларов. Но не обошлось в картинах без киноляпов. Автор «Рамблера» пересмотрел некоторые части и нашёл фрагменты с несостыковками.

Интересные факты

В основу всех частей саги «Сумерки» легла одноимённая серия романов американской писательницы Стефани Морган Майер. Как пишет российский Forbes, первую книгу Майер создала всего за три месяца и получила за неё от издательства 750 тысяч долларов в качестве гонорара. Через пять лет после выхода всех пяти частей количество проданных по всему миру книг достигло 100 миллионов экземпляров, сагу перевели на 36 языков. Уже в 2010 году доход Майер равнялся 40 миллионам долларов — она занимала второе место в списке самых высокооплачиваемых писателей по версии американского издания Forbes.

Интересно, что у всех частей саги про вампиров разные режиссёры. Первый фильм «Сумерки» сняла Кэтрин Хардвик, Крис Вайтц поставил «Сумерки. Сага. Новолуние», Дэвид Слейд — «Сумерки. Сага. Затмение», а Билл Кондон работал над первой и второй частью «Сумерки. Сага. Рассвет».

Стэфани Майер изначально видела в роли Беллы Свон американскую актрису Эмили Браунинг («Лемони Сникет: 33 несчастья»), но та отказалась от участия в проекте. Также на роль пробовались Эллен Пейдж («Джуно») и Даниэль Панабэйкер («Высший пилотаж»), но Кэтрин Хардвик не утвердила их кандидатуры. Режиссёру понравилась скромная и никому не известная тогда начинающая актриса Кристен Стюарт. А вот в Роберте Паттинсоне, который на тот момент уже был известен зрителям по роли Седрика Диггори в фильмах о Гарри Поттере, Хардвик сомневалась. Как пишет издание Peopletalk, режиссёр не видела в нём достаточной сексуальности, которую должен был излучать молодой красавец-вампир Эдвард Каллен. Кроме Паттинсона на роль пробовались Дэйв Франко («Иллюзия обмана»), Бен Барнс («Дориан Грей»), Генри Кавилл («Лига справедливости») и другие.

Каждая новая часть саги приносила создателям всё большие кассовые сборы. По данным портала Кинопоиск, последний фильм франшизы «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» заработал в мировом прокате 829,7 миллиона долларов при бюджете в 120 миллионов долларов. При этом кинематографическое сообщество воспринимало каждый фильм по-разному. Например, первая часть «Сумерек» получила премию МТV (2009) в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая драка», «Лучший поцелуй», Кристен Стюарт была признала лучшей актрисой, а Роберт Паттинсон победил в номинации «Прорыв года: лучший актёр». А вот «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» победила в семи номинациях антипремии «Золотая малина» (2013), в том числе как «Худший фильм», «Худший актёрский ансамбль» и «Худшая экранная пара». Кристен Стюарт также была признана худшей актрисой, Тейлор Лотнер, сыгравший оборотня Джейка, — худшим актёром второго плана, а Билл Кондон — худшим режиссёром.

Киноляпы в фильмах

«Сумерки» (2008)

Зелёная жилетка

Белла первый раз приезжает в новую школу на красном пикапе, который её отец купил у отца Джейкоба. Девушка паркуется напротив парня в красной кофте. При смене кадра, когда он говорит Белле: «Классная тачка!» — поверх кофты на парне надета зелёная жилетка. Ещё смена кадра — и жилетка исчезает. (05:50–06:00–06:03)

Колбы на столе

Первая встреча Беллы и Эдварда на уроке биологии. Белла садится рядом с вампиром: на столе стоят две колбы. Эдвард пододвигает одну колбу Белле, а вторую — себе. Но в следующем кадре колбы вновь возвращаются на прежнее место, хотя никто их больше не трогал. (10:57–11:17)

Волосы Беллы

Белла стоит у своего красного пикапа, когда к ней на всей скорости приближается чёрный фургон. Эдвард одним прыжком перемещается к Белле и спасает её от смерти. При этом Белла падает на асфальт и её волосы рассыпаются по спине. Но уже в следующем кадре они аккуратно переброшены через плечи. (21:17–21:25)

«Сумерки. Сага. Новолуние» (2009)

Шарф Элис

Самое начало фильма. Эдвард и Белла идут по школе. Внезапно к ним подбегает перепрыгнувшая через перила Элис и вручает Белле подарок. При этом от кадра к кадру шарф на шее девушки завязан разными узлами. (07:51–07:55– 08:02)

Татуировка Джейкоба

Весь фильм татуировка на плече Джейкоба меняет своё местоположение. Когда Белла приезжает к дому Джейкоба после ссоры, парень стоит под дождем, и татуировка находится в самом верху плеча. Но к концу фильма она сползает на несколько сантиметров вниз. (55:34–01:57:04)

«Порше» и Белла

Белла с Элис на жёлтом «Порше» подъезжают к полицейским. Белла вылезает из машины и объясняется с Элис. Зрители видят, что стоит она рядом с машиной, а распахнутая дверь находится сзади. Но при смене кадра Белла оказывается за дверью, хотя никаких передвижений она не делала. (01:36:38–01:36:42)

«Сумерки. Сага. Затмение» (2010)

Волосы Беллы

И снова киноляп, связанный с перемещением волос Беллы. В самом начале фильма Чарли и Белла разговаривают об Эдварде, сидя на диване. В это время волосы девушки от кадра к кадру меняют своё местоположение: они то убраны за уши, то спущены к лицу, то снова убираются за уши. (05:34–06:22–06:38)

Порез на руке Беллы

В сцене сражения Эдварда с вампиршей Викторией Белла режет себе руку чуть ниже сгиба локтя с внутренней стороны, чтобы спасти возлюбленного. Но когда Эдвард завязывает рану, он накладывает повязку уже на запястье девушки. (01:41:47–01:42:57)

Эдвард не блестит на солнце

Самый конец фильма. Эдвард и Белла сидят в поле и обсуждают будущую свадьбу. Светит солнце, но кожа молодого вампира не сияет, хотя должна, как было показано ещё в первой части. (01:52:22)

