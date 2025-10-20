Комедия с Кологривым и сериал про Чебурашку: главные киноновинки

Романтические комедии, захватывающие триллеры и боевики, фильмы для всей семьи, криминальные драмы и масштабные исторические саги — еженедельно в онлайн-кинотеатре Okko выходит яркая подборка контента на любой вкус. Среди премьер этой недели — новый сезон ромкома «Постучись в мою дверь в Москве» с Кириллом Дацевичем, китайский боевик «Одержимый местью», добрая комедия «Семейный призрак» с Никитой Кологривым и мультсериал «Чебурашка». Все новинки доступны по подписке СберПрайм. «Рамблер» рассказывает, что смотреть c 20 по 25 октября.

20–22 октября: «Постучись в мою дверь в Москве», 2-й сезон, премьера

Продолжение популярного ромкома об отношениях талантливой студентки Саши и богатого бизнесмена Сергея Градского, снятого по мотивам одноимённого турецкого проекта. Саша (Лиана Гриба) после предательства Градского (в новом сезоне его играет Кирилл Дацевич) возвращается на работу в компанию «Стиллард», которой тот руководит. Она ставит бывшему возлюбленному условие: впредь между ними только рабочие отношения. Но Градский готов на всё, чтобы вернуть девушку.

Сериал будет интересен романтичным натурам, поклонникам мелодрам и фильмов про любовь.

20 октября: «Поехавший», премьера

Французская авантюрная комедия режиссёра Филиппа Мешлена. Главный герой Ян устраивается на работу в турагентство и отправляется в командировку в Марокко: всего за несколько дней ему нужно обойти более 40 местных достопримечательностей. Во время тура парень сталкивается с преступными группировками, которые начинают на него охоту.

Фильм будет интересен любителям захватывающих сюжетов, а также тем, кому нравятся пейзажи и культура Марокко.

23 октября: «Лихие. Глава вторая», 7-я серия

Герои первого сезона сериала Юрия Быкова о криминальной группировке, державшей в 1990-х в страхе весь Дальний Восток, приехали в Москву. В столице они начинают разборки с местными авторитетами.

Мрачный сериал, основанный на реальный событиях, понравится любителям жестоких криминальных драм и тем, кто хочет снова окунуться в атмосферу 90-х или узнать об этом времени побольше.

23 октября: «Семейный призрак», премьера

Иллюзионист-неудачник Василий Кирсанов покупает для своей семьи «трёшку» в Москве, в который живёт призрак футболиста Серёги. Чтобы избавиться от него, Василию предстоит выполнить последнее желание Серёги — устроить ему встречу с дочерью.

Эта добрая комедия со счастливым концом хорошо подойдёт для семейного просмотра. Также она может заинтересовать поклонников творчества Никиты Кологривого, Максима Лагашкина и Оксаны Акиньшиной, которые исполнили в фильме главные роли.

23 октября: «Одержимый местью», премьера

Жёсткий китайский боевик для настоящих поклонников этого жанра. В центре сюжета — мастер по тайскому боксу Бай Анье. После того как его жену и ребёнка убивают головорезы по заказу владельца некой логистической компании, Анье отправляется на поиски обидчиков и готовит кровавую расправу.

Фильм подойдёт тем, кто предпочитает зрелищные драки и не любит отвлекаться на долгие диалоги героев.

24 октября: «Как приручить лису», 4-я серия

Продолжение сериала о зоопсихологе, который случайно подбирает на дороге окровавленную девочку Дину. Из-за этого он попадает под подозрение полиции: в этот же день в округе находят труп другой девушки.

Мужчина начинает собственное расследование. Но чтобы докопаться до истины, нужно найти подход к Дине, которая однозначно что-то знает, но предпочитает молчать. Сериал будет интересен любителям остросюжетных детективов, в которые также вплетены драматические сюжеты.

24 октября: «Хроники русской революции», 7-я и 8-я серии

Масштабный проект Андрея Кончаловского рассказывает о событиях, которые происходили в России в 1905–1924 годах. В центре сюжета — вымышленный начальник особого отдела полиции по борьбе с подпольным революционным движением Михаил Прохоров (Юра Борисов). В процессе работы он сталкивается со знаковыми персонажами эпохи — Львом Троцким, Петром Столыпиным, Григорием Распутиным, Максимом Горьким, Владимиром Лениным и другими.

Сериал будет интересен любителям исторических драм, костюмных фильмов, а также тем, кто хочет увидеть Юру Борисова в несвойственном для него амплуа.

24 октября: «Ну, погоди! Каникулы», 4-й сезон, новые серии

Новые серии перезапуска любимого советского мультфильма про приключения Волка и Зайца «Ну, погоди!». В новом сезоне герои идут в школу и становятся одноклассниками. Они по-прежнему ненавидят друг друга, борются за внимание учителей и учеников, а порой вынуждены находить компромиссы, чтобы справиться со сложными задачами.

Мультсериал отлично подойдёт для совместного просмотра с детьми, а также может понравиться любителям творчества Гарика Харламова, который продолжает озвучивать Волка.

25 октября: «Чебурашка», премьера

Новый мультипликационный сериал о любимых персонажах всех советских детей — Чебурашке и крокодиле Гене. Герои живут в уютном современном городке и вместе с друзьями продолжают делать добрые дела.

«Чебурашку» можно смотреть всей семьёй, а также он будет интересен тем, кто соскучился по героям своего детства и хочет увидеть их новые приключения.

