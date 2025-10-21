Никите Михалкову — 80 лет: вспоминаем его знаковые фильмы и роли

21 октября исполняется 80 лет актёру, режиссёру, сценаристу и продюсеру Никите Михалкову. Он начал сниматься в кино в подростковом возрасте, сыграв эпизодическую роль в драме Константина Воинова «Солнце светит всем» (1959). Сейчас на счету кинематографиста около 60 ролей в кино и сериалах, в том числе и в качестве актёра озвучки, свыше 30 режиссёрских и более 25 сценарных работ, 38 продюсерских проектов. Из этой богатой фильмографии «Рамблер» выбрал самые запомнившиеся роли и кинокартины Никиты Михалкова.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Роль метростроевца Николая в «Я шагаю по Москве»

Метростроевец Коля в лирической комедии Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» (1964) стал первой главной ролью Никиты Михалкова. В фильме показано, как главный герой и его друзья проводят один день в столице, попадая в разные курьёзные ситуации.

Кандидатуру Михалкова режиссёру порекомендовал автор сценария фильма Геннадий Шпаликов, который дружил с братом Никиты Андреем Кончаловским. Сначала Данелия отнёсся к этой идее скептически: он видел Михалкова за полгода до начала съёмок картины и считал, что юноша слишком молод для этой роли. Но пришедший на площадку 18-летний Никита оказался на голову выше Данелии, и режиссёр понял, что он вполне может сыграть работника метростроя.

В сборнике мемуаров «Безбилетный пассажир» Георгий Данелия писал, что через неделю после начала съёмок Михалков потребовал увеличить его актёрскую ставку с 8 до 25 рублей в день. Режиссёр объяснил: на такую сумму могут претендовать только опытные актёры. На что Никита возразил, что за меньшую ставку он не будет сниматься. Данелия ответил, что в таком случае Михалкова заменит другой артист. Конфликт был улажен, когда молодой человек признался: идея требовать повышения ставки в разгар съёмок принадлежала не ему, а его брату Андрею.

Фильм запомнился зрителям в том числе и песней «А я иду, шагаю по Москве», которую исполнил сам Никита. Картина была показана в конкурсной программе Каннского кинофестиваля и номинирована на «Золотую пальмовую ветвь».

«Свой среди чужих, чужой среди своих»

© Мосфильм

Приключенческий фильм, вышедший в 1974 году, стал полнометражным режиссёрским дебютом Михалкова. Кроме того, кинематографист в сотрудничестве с Эдуардом Володарским написал для этой ленты сценарий, в чью основу легла их же повесть «Красное золото».

В картине, рассказывающей о красноармейце, которому в поисках украденного золота приходится внедряться в банду, Никита Михалков также сыграл роль предводителя бандитов есаула Брылова. «Я хотел вcё сразу: и снимать, и играть, и на лошади скакать», — вспоминал он в беседе с журналом «Кино Парк» в 1999 году. Съёмочной группе пришлось столкнуться со множеством проблем, говорил Михалков в том же интервью. Например, после съёмок сцены ночного ограбления поезда выяснилось, что плёнка была бракованной. Поэтому эпизод пришлось переснимать.

Биограф Игорь Мусский в книге «100 великих отечественных кинофильмов» отмечал: появление этого фильма на экранах вызвало у кинематографистов «слегка снисходительное» отношение к Михалкову, поскольку картина была «уж слишком щедра на “режиссёрские находки”». «Казалось, что, дорвавшись наконец до камеры, молодой творец хочет вместить в свою картину всё, что накопилось в нём за годы учения во ВГИКе», — писал Мусский.

Тем не менее он констатировал, что «Свой среди чужих, чужой среди своих» стал фильмом-дебютом для актёров Юрия Богатырёва и Сергея Шакурова, а исполнительское дарование актёра Александра Кайдановского открылось по-новому благодаря этой картине. «Появился не только интересный приключенческий фильм. Появился режиссёр со своей индивидуальностью», — писал Мусский. На международном кинофестивале в Дели в 1976 году Никита Михалков получил за эту работу приз жюри.

«Неоконченная пьеса для механического пианино»

В основу драмы Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1977) легли пьеса Антона Чехова «Безотцовщина» и другие произведения писателя, например повесть «Три года» и рассказы «Учитель словесности» и «В усадьбе». Михалков написал к фильму сценарий в соавторстве с Александром Адабашьяном, а также снялся в роли врача Николая Трилецкого — брата супруги главного героя.

По сюжету в усадьбе генеральской вдовы собираются гости, и главный герой, женатый мужчина Михаил Платонов видит среди них свою бывшую возлюбленную Софью. Он объясняется ей в любви, что ведёт к драматическим последствиям.

Картина участвовала в ряде международных кинофестивалей. На смотре в Сан-Себастьяне (Испания) в 1978 году «Неоконченная пьеса для механического пианино» получила главную награду кинофестиваля — «Большую золотую раковину». Кроме того, её отметили специальным призом национальной итальянской кинопремии «Давид Ди Донателло» и номинировали на премию «Золотой Хьюго» Чикагского международного кинофестиваля в категории «Лучший фильм».

Сыгравший в этом фильме одну из ролей актёр Сергей Никоненко в беседе с журналом «7 Дней» накануне 80-летия режиссёра назвал картину «главным шедевром» Михалкова.

Роль Генри Баскервиля в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей»

© Ленфильм

В двухсерийном телефильме Игоря Масленникова, вышедшем в 1981 году, Никите Михалкову досталась роль наследника зловещего поместья Баскервиль-холл Генри Баскервиля. Этот персонаж в исполнении Михалкова получился шумным, оптимистичным, с комичными чертами.

В своих дневниках Масленников вспоминал, что его отношения с Никитой Сергеевичем складывались непросто. «На площадке — он как вулкан. Энергии масса. От этого переигрывал и чувствовал это», — писал постановщик. Он добавлял, что Михалков не верил ему как режиссёру и «каждый раз делал всё по-другому». «Я ловил себя на том, что всё время им любуюсь и поэтому бросаю режиссировать», — отмечал Игорь Масленников.

Роль Сергея Паратова в «Жестоком романсе»

В мелодраме Эльдара Рязанова «Жестокий романс» (1984) по пьесе Александра Островского «Бесприданница» Никите Михалкову досталась роль одного из кавалеров главной героини Ларисы Огудаловой — судовладельца Сергея Паратова. Рязанов определился с исполнителями ведущих мужских ролей — Михалкова в образе Паратова и Андрея Мягкова в образе Карандышева — ещё во время чтения пьесы и получил от кандидатов предварительное согласие. Незадолго до начала съёмок Никита Сергеевич отказался: он должен был снимать фильм «Очи чёрные» с Марчелло Мастроянни. Но затем проект отложили, и Михалков был утверждён на роль.

Лариса Гузеева, сыгравшая главную женскую роль, в интервью Пятому каналу отмечала: Михалков помог ей, начинающей актрисе, во время съёмок. «Я стеснялась. Были сцены, когда я вдруг тупела, смотрела в пол как баран и не могла сдвинуться, пока Никита, мудрый, не отвёл меня в сторонку и на пальцах мне объяснил про систему Станиславского, про камеры, про крупный план», — говорила она. Помимо яркого образа, Михалков запомнился зрителям исполнением романса «А цыган идёт». По результатам опроса среди читателей, журнал «Советский экран» признал Никиту Сергеевича за эту роль лучшим актёром года.

«Урга — территория любви»

© Студия Тритэ

Драма Никиты Михалкова «Урга — территория любви» вышла в 1991 году. Фильм рассказывает о жителе Внутренней Монголии Гомбо, который в компании русского шофёра Сергея едет из степи в город за средствами предохранения — у главного героя и его жены трое детей, и больше им по закону заводить нельзя.

Фильм был показан в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля и получил главный приз смотра — «Золотого льва». Также картина была номинирована на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

«Утомлённые солнцем»

В 1994 году вышла военно-историческая драма Михалкова «Утомлённые солнцем». Никита Сергеевич написал к ней сценарий в соавторстве с Рустамом Ибрагимбековым, а также снялся в одной из ведущих мужских ролей — командира дивизии Котова. По сюжету его, истинного коммуниста и героя Гражданской войны, должен арестовать давний друг и по совместительству сотрудник НКВД Митя, который когда-то был влюблён в жену Котова Марусю.

«Утомлённые солнцем» был показан на Каннском кинофестивале и получил Гран-при смотра. Также картина была отмечена премией «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Позднее было снято продолжение: «Утомлённые солнцем 2: Предстояние» (2010) и «Утомлённые солнцем 2: Цитадель» (2011).

«Сибирский цирюльник»

© Студия Тритэ

В этой исторической мелодраме Михалков выступил в качестве соавтора сценария, режиссёра и исполнителя роли императора Александра III. «Сибирский цирюльник» (1998) рассказывает об истории любви русского юнкера Андрея Толстого и американской авантюристки Джейн Кэлэген. Главные роли в картине исполнили Олег Меньшиков и Джулия Ормонд.

Чтобы снять сцены ночной Москвы той эпохи, режиссёр обратился к президенту России Борису Ельцину с просьбой погасить внутреннее освещение кремлёвских звёзд — до этого их гасили только во время Великой Отечественной войны. В 2015 году в интервью «Комсомольской правде» советник директора Федеральной службы охраны РФ Сергей Девятов уточнял, что тогда по указанию президента погасили только две звезды на 10 часов — на время съёмочного цикла. В беседе с журналом «Сеанс» режиссёр отмечал, что от этой картины, несмотря на все трудности, у него «осталось только ощущение полёта».

«12»

Эта камерная драма, вышедшая в 2007 году, стала ремейком фильма американского режиссёра Сидни Люмета «Двенадцать разгневанных мужчин». По сюжету 12 присяжных заседателей, мужчины разных профессий, собираются в одном помещении и обсуждают дело об убийстве чеченским подростком его приёмного отца.

Никита Михалков тут снова стал соавтором сценария, режиссёром и исполнителем одной из ролей. В картине также снялись звёзды отечественного кино: Сергей Газаров, Виктор Вержбицкий, Валентин Гафт, Сергей Маковецкий и другие.

В интервью «Российской газете» Виктор Вержбицкий рассказывал: поскольку все актёры должны были находиться в одной комнате, Михалков поставил им строгое условие — не участвовать в других проектах во время съёмок. Исключение сделал только для Валентина Гафта, которому разрешил играть в театре. Сергей Газаров в беседе с «Московским комсомольцем» отмечал, что режиссёр «не следил за точностью исполнения». «Он мог подсказать взгляд, жест. Он нас всех провоцировал на идеи, мысли, а потом уже сам отбирал самое вкусное», — пояснял актёр.

Фильм был показан в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля. Он получил специального «Золотого льва» «за творчество в целом и за подтверждённые в новом фильме выдающиеся способности к исследованию бытия во всей его сложности с великим чувством и гуманизмом», писало информагентство «РИА Новости». Также «12» был номинирован на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

