Фильм «Лермонтов»: стендап-комик дебютировал в кино в роли поэта

В российском прокате идёт фильм «Лермонтов» режиссёра Бакура Бакурадзе. Главную роль в картине исполнил дебютант и стендап-комик Илья Озолин. Автор «Рамблера» рассказывает, кому и почему понравится киноновинка.

15 июля 1841 года. Пятигорск. Невысокий мужчина с грустным взглядом тяжело поднимается с постели. Просит помощника оседлать коня, а после скачет куда глаза глядят. Камера следует за героем по пятам, то вылавливая его затылок — словно за ним увязался злой рок, — то на дальних планах снимая фигуру на фоне величественных гор Кавказа, что лишь подчёркивает его одиночество. Скачущий всадник — поэт Михаил Лермонтов (Озолин), известный скверным характером и острым языком.

Несколько дней назад он задел честь майора Николая Мартынова (Евгений Романцев), отпуская сальные шутки в присутствии его возлюбленной Эмилии Клингенберг (Софья Гершевич). Оскорблённый до глубины души Мартынов вызвал обидчика на дуэль — единственный способ урегулирования любого конфликта в XIX веке. Ещё недавно поэт и майор были близкими друзьями, а сегодня одному из них придётся пасть от выстрела товарища. Знакомые всячески пытаются заключить между мужчинами перемирие, уговорить их пожать друг другу руки и забыть о ссорах. Но всё напрасно. Погода в картине будто подстраивается под предстоящую трагедию. На дворе середина лета, но пожелтевшая листва уже засыпала все лесные тропинки, на одну из которых скоро рухнет и бездыханное тело литератора.

Бакур Бакурадзе дебютировал в кино с короткометражной лентой «Москва — историей о жизни эмигрантов в столице, выполненной в парадокументальной стилистике (жанр игрового кино, который имитирует стиль и формат документального фильма, но с вымышленным сюжетом — прим. «Рамблера»). Жестокая реальность в фильмах режиссёра стала полноценным героем картин. Например, в фильме «Охотник» постановщик демонстрировал неприветливую провинцию — сельская местность, всюду грязь и болота, небольшая ферма, куда отправляют работать женщин-заключённых, — в которой вопреки всем ожиданиям продолжают жить люди. Картина «Брат Дэян» рассказывала о последнем годе жизни балканского генерала Дэяна Станича (Марко Николич). В основу фильма отчасти легла история Ратко Младича — сербского военного деятеля, который 11 лет скрывался от международного уголовного суда. Его обвиняли в геноциде и преступлениях против человечности. В прошлом году на фестивале «Маяк» состоялась премьера фильма «Снег в моём дворе» — трогательной драмы о неожиданной дружбе двух школьных знакомых: московского режиссёра (сам Бакурадзе) и бывшего регбиста Левана (Леван Гоголадзе), который вынужден вести жалкое существование в убогой и неотапливаемой тбилисской квартире.

Как и в случае с «Братом Дэяном», идея байопика о поэте появилась из овладевшего режиссёром образа. «Брат Дэян» родился из фотографии испуганного мужчины в бейсболке (Младич). По признанию постановщика, идея снять «Лермонтова» пришла к нему во время путешествия по Кавказу. Бакурадзе вместе с детьми проезжал мимо Пятигорска и размышлял о том, как Михаил Юрьевич шёл на дуэль.

Интонационно и стилистически «Лермонтов» ближе к первым картинам автора. Фильм строится преимущественно на средних и дальних планах. Камера с большим интересом фиксирует окружение героев. Персонажи скупы на диалоги, зачастую заполняя кадр тяжеловесным молчанием.

Михаил Юрьевич предстаёт в кадре лишней фигурой. Прихрамывая, он ковыляет по усыпанному жёлтой листвой лесу, не поспевая ни за собеседниками, ни за временем. Да он и не хочет поспевать. В его потухшем взгляде нет никаких надежд на будущее. Ни на собственное — кажется, он уже знает, что умрёт, — ни на будущее всего человечества. Поэту снятся сны, в которых он видит жизнь много лет спустя, такую же неинтересную и бесполезную, как и в середине XIX века. «Мы больше не способны к великим жертвам», — констатирует он, вынося неутешительный приговор себе и окружающим.

Мишель лучше находит общий язык с животными: верной дворняжкой и чёрным конём. Открыться людям не получается. Лишь с кузиной Катенькой (Вера Енгалычева) поэт позволяет себе на секунду показаться настоящим: сломленным, уязвимым, не стесняющимся предстать с заплаканными глазами перед дамой. Михаил читает на ухо кузине «Утёс» — это стихотворение станет единственно произнесённым за весь фильм, — финальная строка которого эхом отдаёт по ушам зрителей: «Тихонько плачет он в пустыне». Но уже минуту спустя он вновь готов отпускать язвительные шутки. Поэту приходится вечно прятаться за колкостями и гадостями. Исполнивший главную роль комик Илья Озолин оказался огромной удачей проекта. Юморист с печальными глазами, как и Михаил Юрьевич, зачастую прибегает к сальным шуткам и провокациям.

Фильм Бакурадзе не назвать байопиком в его привычном понимании: на экране разворачивается исследование уязвлённой маскулинности. Конфликт Лермонтова и Мартынова — простое ребячество, которое стоило бы обсудить и забыть за бокалом шампанского. Но первый давно разочаровался в жизни и ненавидит всех вокруг, а второй слишком горд и упрям, чтобы забыть глупые обиды.

«Лермонтов» оказывается полным антиподом «Пророка. Истории Александра Пушкина», в котором, к слову, в финале также появился Михаил Юрьевич (Иван Злобин). Если картина Умарова демонстрировала весь жизненный путь солнца русской поэзии, то «Лермонтов» сосредоточен на последних часах литератора. Не будет ни «Героя нашего времени», ни масштабных балов, ни общественного признания. Бакурадзе больше интересует неоднозначность Мишеля, его душевные травмы и терзания, которые он прятал за маской скомороха. Благодаря авторской интонации один день из жизни Лермонтова оказывается внушительнее и монументальнее большинства биографических фильмов.

