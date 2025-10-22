Фильм «Трон: Арес» провалился в прокате: что о нём известно
8 октября состоялась мировая премьера третьей части научно-фантастической франшизы «Трон» под названием «Трон: Арес». Режиссёром картины выступил норвежец Йоаким Рённинг. В центре сюжета оказывается цифровая программа «Арес» — суперсолдат, которого глава хай-тек-компании Dillinger Systems Джулиан Диллинджер переносит из виртуального мира в реальный. Несмотря на внушительный бюджет и участие голливудской звезды Джареда Лето, фильм показывает плохие результаты в мировом прокате. «Рамблер» рассказывает, что известно об этом проекте.
Как появилась франшиза «Трон»
Первый фильм франшизы «Трон» режиссёра Стивена Лисбергера вышел в 1982 году. По сюжету созданное корпорацией Encom киберпространство — Сетку — постепенно берёт под контроль зловещий виртуальный интеллект MCP (Master Control Program, то есть программа главного управления). Он использует различные данные в своих интересах и шантажирует топ-менеджера Encom Эда Диллинджера (Дэвид Уорнер), который сделал программу на краже разработок видеоигр у бывшего сотрудника компании Кевина Флинна (Джефф Бриджес). Для противодействия MCP разработана самоуправляемая программа «Трон», чей создатель Алан (Брюс Бокслейтнер) вместе с Флинном и хакером Лорой (Синди Морган) с помощью лазерной оцифровки попадают в киберпространство. Они обнаруживают, что виртуальный мир населён программами — копиями создавших их пользователей. MCP и его подручный Сарк, копия Диллинджера, пытаются поработить цифровых клонов, чтобы запретить им общаться с пользователями. Флинн, Алан и Лора становятся программами Клу, Троном и Йори и противостоят MCP и Сарку.
«Трон» был выпущен кинокомпанией Walt Disney, стал одной из первых полнометражных картин, где использовалась компьютерная графика, и окупился в прокате. По данным Box Office Mojo, при бюджете в 17 миллионов долларов он собрал в американских кинотеатрах 33 миллиона долларов. В 1982 году вышла видеоигра американской компании — разработчика Midway Games Tron, позже по вселенной «Трон» было создано ещё несколько видеоигр, в том числе культовый шутер Tron 2.0.
В 2010 году вышла вторая часть кинофраншизы — «Трон: Наследие» режиссёра Джозефа Косински. Главным героем стал сын Кевина Флинна Сэм (Гаррет Хедлунд): он очутился в Сетке в поисках своего пропавшего отца. Как выясняется, цифровой клон Кевина Клу превратился в поработителя, а настоящий Кевин оказался на много лет запертым в виртуальной реальности. Сэму приходится участвовать в гонках на светоциклах и гладиаторских боях, чтобы спасти отца. По данным Box Office Mojo, на старте в США вторая часть показала плохие результаты в прокате: при бюджете в 170 миллионов долларов она заработала всего 44 миллиона долларов. Но итоговые мировые сборы оказались внушительными: более 400 миллионов долларов.
О чём «Трон: Арес»
Действие ленты происходит в уже знакомой зрителям по первым двум частям «Трона» вселенной, где с помощью лазера возможно перемещение между цифровым миром и реальностью.
Глава хай-тек-компании Dillinger Systems Джулиан Диллинджер демонстрирует акционерам перенесённого из виртуального пространства суперсолдата — программу «Арес». Арес умён, силён и послушен, но может существовать только 29 минут. После он расщепляется на байты.
Диллинджер жаждет заполучить «код постоянства», благодаря которому эта проблема была бы решена. Этот же код ищут гендиректор компании Encom Ив Ким и её партнёр Сет Флорес, желающие использовать его во благо мира. Им удаётся его заполучить, что делает союзников целью номер один для Диллинджера и подчиняющихся ему боевых программ Ареса и Афины.
Параллельно с погонями и зрелищными, но бескровными боями развивается семейный конфликт между Диллинджером и его властной матерью Элизабет.
Также сценаристы затрагивают тему очеловечивания искусственного интеллекта. Изначально безэмоциональный Арес, проводя время с людьми, начинает приобретать всё больше живых черт вроде чувства юмора и любви к музыке.
Сюжетно третья часть «Трона» не связана с предшественниками. Их роднят вселенная и правила, по которым она работает, футуристичная визуальная стилистика, а также семейные связи героев. Главный антагонист Ареса Джулиан Диллинджер — внук Эдварда Диллинджера, злодея из первого «Трона» (1982). Его мать Элизабет приходится Эдварду дочерью.
Чем известен режиссёр
53-летний норвежец Йоаким Рённинг начал свою карьеру в полнометражном кино в 2006 году, сняв ироничный вестерн «Бандитки» по сценарию Люка Бессона с Пенелопой Крус и Сальмой Хайек в главных ролях.
В фильмографии Рённинга можно найти кино разных жанров. Например, боевик о норвежском сопротивлении в годы Второй мировой войны «Макс Манус: Человек войны» (2008), приключенческую драму о пересечении Тихого океана на плоту «Кон-Тики» (2012), номинированную на «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке, а также спортивный байопик «Девушка и море» (2024) о Гертруде Эдерле — первой женщине, переплывшей Ла-Манш.
Также режиссёр приложил руку к крупным американским франшизам: он снял ленты «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017) и «Малефисента: Владычица тьмы» (2019). Известно, что Рённинг будет работать над шестой частью «Пиратов Карибского моря».
Кто снялся в «Трон: Арес»
Роль Ареса сыграл американский актёр и музыкант Джаред Лето, которому на момент съёмок исполнилось 53 года. В интервью телеканалу ABC News он рассказывал, что сняться в фильмах вселенной «Трон» было «мечтой его детства». Роль Джулиана Диллинджера досталась звезде сериалов «Американская история ужасов» и «Мейр из Исттауна» Эвану Питерсу, а роль матери этого героя исполнила Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»). В разговоре с порталом Yahoo Movies UK оба актёра заявили, что были «очень рады» воплотить в жизнь концепцию мира «Трона».
Ив Ким сыграла американская актриса Грета Ли (сериал «Сумеречная зона», фильм «Прошлые жизни»), а её партнёра Флореса — гватемальский актёр Артуро Кастро (сериалы «Силиконовая долина» и «Список смертников»). Боевую программу «Афину» исполнила британская актриса Джоди Тёрнер-Смит (сериалы «Сексуальное просвещение» и «Анна Болейн»).
Отдельно стоит отметить камео Джеффа Бриджеса. Исполнитель роли Кевина Флинна появился в «Аресе», несмотря на гибель в предыдущей части «Трон: Наследие». На этот раз Бриджес сыграл цифровую копию своего героя, ставшую проводником для персонажа Джареда Лето.
Также в «Аресе» снялись музыканты индастриал-рок-группы Nine Inch Nails Трент Резнор и Аттикус Росс. Как отметил журналист Филип Следж в материале для Cinemablend, Резнор и Росс сыграли пилотов истребителей F-35, лица которых скрыты шлемами и кислородными масками. Так что желающим посмотреть на любимых артистов за штурвалом самолёта стоит быть внимательнее на моменте финальной битвы ближе к концу ленты.
Ещё одно камео — Шеннон Лето, брат Джареда Лето и его коллега по рок-группе Thirty Seconds to Mars. Артист появился в сцене с пиццерией.
Кто написал музыку к фильму
Трент Резнор и Аттикус Росс не только исполнили маленькие роли в «Аресе», но и записали к нему альбом-саундтрек. Впервые в своей богатой на громкие проекты («Претенденты», «Девушка с татуировкой дракона», «Исчезнувшая») композиторской карьере артисты решили подписать созданную для кино музыку не своими именами, а названием своей группы Nine Inch Nails.
Как встретили фильм зрители и критики
В мировом прокате лента провалилась: как сообщало отраслевое издание Variety, при бюджете в 180 миллионов долларов «Трон: Арес» в первые выходные заработал чуть более 60 миллионов долларов, из которых 33,5 миллиона пришлись на США, а 27 миллионов — на остальные страны. По данным Box Office Mojo, по итогам двух недель сборы картины в мировом прокате едва превысили 104 миллиона долларов.
Также «Трон: Арес» получил неоднозначную реакцию со стороны критиков. Кэти Уолш из Los Angeles Times отметила слабость сюжета и то, что поднимаемые в фильме экзистенциальные вопросы — «заранее пережёванная чушь, а не поиск моральных дилемм». В то же время Джонни Олексински из New York Post назвал «Арес» первым фильмом из франшизы «с внятным сюжетом». При этом он констатировал, что при просмотре стоит просто отключить мозг и получить удовольствие.
Киножурнал Empire поставил картине три ленты из пяти, назвав Ареса в исполнении Джареда Лето «самым слабым звеном». В то же время в обзоре отмечен «потрясающий саундтрек» Nine Inch Nails, заслуживающий, по мнению журналиста Джона Наджента, гораздо большего внимания, чем сам фильм. Кинокритик Стас Зельвенский в обзоре для «Кинопоиска» отметил, что главная интрига фильма по большому счёту построена вокруг «очень хорошего 3D-принтера, на котором плохие ребята пытаются печатать танки, а хорошие — апельсиновые деревья». Рейтинг фильма «Трон: Арес» на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составил 53% на основе 235 отзывов, а оценка на «Кинопоиске» — 6,6.
Но на различных сайтах и форумах немало положительных отзывов от поклонников франшизы. Например, пользователи соцсети X рекомендовали посмотреть фильм в IMAX и просто получить удовольствие от зрелища. В числе слабых сторон ленты отмечались сюжет, исчезновение гладиаторских боёв, которые были важной составляющей первых двух частей, и переход действия из виртуального в реальный мир.
