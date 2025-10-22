Фильм «Трон: Арес» провалился в прокате: что о нём известно

8 октября состоялась мировая премьера третьей части научно-фантастической франшизы «Трон» под названием «Трон: Арес». Режиссёром картины выступил норвежец Йоаким Рённинг. В центре сюжета оказывается цифровая программа «Арес» — суперсолдат, которого глава хай-тек-компании Dillinger Systems Джулиан Диллинджер переносит из виртуального мира в реальный. Несмотря на внушительный бюджет и участие голливудской звезды Джареда Лето, фильм показывает плохие результаты в мировом прокате. «Рамблер» рассказывает, что известно об этом проекте.

© Walt Disney Pictures

Как появилась франшиза «Трон»

Первый фильм франшизы «Трон» режиссёра Стивена Лисбергера вышел в 1982 году. По сюжету созданное корпорацией Encom киберпространство — Сетку — постепенно берёт под контроль зловещий виртуальный интеллект MCP (Master Control Program, то есть программа главного управления). Он использует различные данные в своих интересах и шантажирует топ-менеджера Encom Эда Диллинджера (Дэвид Уорнер), который сделал программу на краже разработок видеоигр у бывшего сотрудника компании Кевина Флинна (Джефф Бриджес). Для противодействия MCP разработана самоуправляемая программа «Трон», чей создатель Алан (Брюс Бокслейтнер) вместе с Флинном и хакером Лорой (Синди Морган) с помощью лазерной оцифровки попадают в киберпространство. Они обнаруживают, что виртуальный мир населён программами — копиями создавших их пользователей. MCP и его подручный Сарк, копия Диллинджера, пытаются поработить цифровых клонов, чтобы запретить им общаться с пользователями. Флинн, Алан и Лора становятся программами Клу, Троном и Йори и противостоят MCP и Сарку.

© Walt Disney Pictures

«Трон» был выпущен кинокомпанией Walt Disney, стал одной из первых полнометражных картин, где использовалась компьютерная графика, и окупился в прокате. По данным Box Office Mojo, при бюджете в 17 миллионов долларов он собрал в американских кинотеатрах 33 миллиона долларов. В 1982 году вышла видеоигра американской компании — разработчика Midway Games Tron, позже по вселенной «Трон» было создано ещё несколько видеоигр, в том числе культовый шутер Tron 2.0.

В 2010 году вышла вторая часть кинофраншизы — «Трон: Наследие» режиссёра Джозефа Косински. Главным героем стал сын Кевина Флинна Сэм (Гаррет Хедлунд): он очутился в Сетке в поисках своего пропавшего отца. Как выясняется, цифровой клон Кевина Клу превратился в поработителя, а настоящий Кевин оказался на много лет запертым в виртуальной реальности. Сэму приходится участвовать в гонках на светоциклах и гладиаторских боях, чтобы спасти отца. По данным Box Office Mojo, на старте в США вторая часть показала плохие результаты в прокате: при бюджете в 170 миллионов долларов она заработала всего 44 миллиона долларов. Но итоговые мировые сборы оказались внушительными: более 400 миллионов долларов.

О чём «Трон: Арес»

Действие ленты происходит в уже знакомой зрителям по первым двум частям «Трона» вселенной, где с помощью лазера возможно перемещение между цифровым миром и реальностью.

Глава хай-тек-компании Dillinger Systems Джулиан Диллинджер демонстрирует акционерам перенесённого из виртуального пространства суперсолдата — программу «Арес». Арес умён, силён и послушен, но может существовать только 29 минут. После он расщепляется на байты.

© Walt Disney Pictures

Диллинджер жаждет заполучить «код постоянства», благодаря которому эта проблема была бы решена. Этот же код ищут гендиректор компании Encom Ив Ким и её партнёр Сет Флорес, желающие использовать его во благо мира. Им удаётся его заполучить, что делает союзников целью номер один для Диллинджера и подчиняющихся ему боевых программ Ареса и Афины.

Параллельно с погонями и зрелищными, но бескровными боями развивается семейный конфликт между Диллинджером и его властной матерью Элизабет.

Также сценаристы затрагивают тему очеловечивания искусственного интеллекта. Изначально безэмоциональный Арес, проводя время с людьми, начинает приобретать всё больше живых черт вроде чувства юмора и любви к музыке.

© Walt Disney Pictures

Сюжетно третья часть «Трона» не связана с предшественниками. Их роднят вселенная и правила, по которым она работает, футуристичная визуальная стилистика, а также семейные связи героев. Главный антагонист Ареса Джулиан Диллинджер — внук Эдварда Диллинджера, злодея из первого «Трона» (1982). Его мать Элизабет приходится Эдварду дочерью.

Чем известен режиссёр

53-летний норвежец Йоаким Рённинг начал свою карьеру в полнометражном кино в 2006 году, сняв ироничный вестерн «Бандитки» по сценарию Люка Бессона с Пенелопой Крус и Сальмой Хайек в главных ролях.

В фильмографии Рённинга можно найти кино разных жанров. Например, боевик о норвежском сопротивлении в годы Второй мировой войны «Макс Манус: Человек войны» (2008), приключенческую драму о пересечении Тихого океана на плоту «Кон-Тики» (2012), номинированную на «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке, а также спортивный байопик «Девушка и море» (2024) о Гертруде Эдерле — первой женщине, переплывшей Ла-Манш.

Также режиссёр приложил руку к крупным американским франшизам: он снял ленты «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017) и «Малефисента: Владычица тьмы» (2019). Известно, что Рённинг будет работать над шестой частью «Пиратов Карибского моря».

Кто снялся в «Трон: Арес»

Роль Ареса сыграл американский актёр и музыкант Джаред Лето, которому на момент съёмок исполнилось 53 года. В интервью телеканалу ABC News он рассказывал, что сняться в фильмах вселенной «Трон» было «мечтой его детства». Роль Джулиана Диллинджера досталась звезде сериалов «Американская история ужасов» и «Мейр из Исттауна» Эвану Питерсу, а роль матери этого героя исполнила Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»). В разговоре с порталом Yahoo Movies UK оба актёра заявили, что были «очень рады» воплотить в жизнь концепцию мира «Трона».

© Walt Disney Pictures

Ив Ким сыграла американская актриса Грета Ли (сериал «Сумеречная зона», фильм «Прошлые жизни»), а её партнёра Флореса — гватемальский актёр Артуро Кастро (сериалы «Силиконовая долина» и «Список смертников»). Боевую программу «Афину» исполнила британская актриса Джоди Тёрнер-Смит (сериалы «Сексуальное просвещение» и «Анна Болейн»).

Отдельно стоит отметить камео Джеффа Бриджеса. Исполнитель роли Кевина Флинна появился в «Аресе», несмотря на гибель в предыдущей части «Трон: Наследие». На этот раз Бриджес сыграл цифровую копию своего героя, ставшую проводником для персонажа Джареда Лето.

Также в «Аресе» снялись музыканты индастриал-рок-группы Nine Inch Nails Трент Резнор и Аттикус Росс. Как отметил журналист Филип Следж в материале для Cinemablend, Резнор и Росс сыграли пилотов истребителей F-35, лица которых скрыты шлемами и кислородными масками. Так что желающим посмотреть на любимых артистов за штурвалом самолёта стоит быть внимательнее на моменте финальной битвы ближе к концу ленты.

Ещё одно камео — Шеннон Лето, брат Джареда Лето и его коллега по рок-группе Thirty Seconds to Mars. Артист появился в сцене с пиццерией.

Кто написал музыку к фильму

Трент Резнор и Аттикус Росс не только исполнили маленькие роли в «Аресе», но и записали к нему альбом-саундтрек. Впервые в своей богатой на громкие проекты («Претенденты», «Девушка с татуировкой дракона», «Исчезнувшая») композиторской карьере артисты решили подписать созданную для кино музыку не своими именами, а названием своей группы Nine Inch Nails.

© Walt Disney Pictures

Как встретили фильм зрители и критики

В мировом прокате лента провалилась: как сообщало отраслевое издание Variety, при бюджете в 180 миллионов долларов «Трон: Арес» в первые выходные заработал чуть более 60 миллионов долларов, из которых 33,5 миллиона пришлись на США, а 27 миллионов — на остальные страны. По данным Box Office Mojo, по итогам двух недель сборы картины в мировом прокате едва превысили 104 миллиона долларов.

Также «Трон: Арес» получил неоднозначную реакцию со стороны критиков. Кэти Уолш из Los Angeles Times отметила слабость сюжета и то, что поднимаемые в фильме экзистенциальные вопросы — «заранее пережёванная чушь, а не поиск моральных дилемм». В то же время Джонни Олексински из New York Post назвал «Арес» первым фильмом из франшизы «с внятным сюжетом». При этом он констатировал, что при просмотре стоит просто отключить мозг и получить удовольствие.

© Walt Disney Pictures

Киножурнал Empire поставил картине три ленты из пяти, назвав Ареса в исполнении Джареда Лето «самым слабым звеном». В то же время в обзоре отмечен «потрясающий саундтрек» Nine Inch Nails, заслуживающий, по мнению журналиста Джона Наджента, гораздо большего внимания, чем сам фильм. Кинокритик Стас Зельвенский в обзоре для «Кинопоиска» отметил, что главная интрига фильма по большому счёту построена вокруг «очень хорошего 3D-принтера, на котором плохие ребята пытаются печатать танки, а хорошие — апельсиновые деревья». Рейтинг фильма «Трон: Арес» на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составил 53% на основе 235 отзывов, а оценка на «Кинопоиске» — 6,6.

Но на различных сайтах и форумах немало положительных отзывов от поклонников франшизы. Например, пользователи соцсети X рекомендовали посмотреть фильм в IMAX и просто получить удовольствие от зрелища. В числе слабых сторон ленты отмечались сюжет, исчезновение гладиаторских боёв, которые были важной составляющей первых двух частей, и переход действия из виртуального в реальный мир.

