Фильм с Пересильд и концерт Высоцкого: куда сходить в Москве 24–26 октября

Фэнтезийный фильм по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» с Анной Пересильд и Милошем Биковичем в главных ролях, цифровой концерт Владимира Высоцкого в «Live Арене», балет «Спящая красавица» и выставка «Царство русской сказки». «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

Что посмотреть

Фильм «Алиса в Стране чудес» с Анной Пересильд

В прокат выходит фэнтезийный приключенческий фильм «Алиса в Стране чудес» по мотивам одноимённой сказки английского писателя Льюиса Кэрролла. Режиссёром картины выступил Юрий Хмельницкий, а в главной роли снялась Анна Пересильд — дочь актрисы Юлии Пересильд, которая прославилась благодаря своей роли в сериале «Слово Пацана. Кровь на асфальте». По сюжету 15-летняя Алиса попадает в неведомую страну, где встречает своих знакомых и друзей: но никто из них не узнаёт девушку. Страна эта полна загадок и тайн. Чтобы попасть домой, Алисе необходимо пройти множество испытаний, преодолеть которые ей помогут Безумный Шляпник, Чеширский Кот, Белый Кролик и другие персонажи.

Роль Шляпника в картине исполнил популярный сербский актёр Милош Бикович, Чеширского Кота — Илья Лыков. Также в картине снялись Паулина Андреева, Ирина Горбачёва, Сергей Бурунов и другие.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно здесь.

Мультфильм для всей семьи «Финник-2»

Ещё одна новинка проката — полнометражный мультипликационный российский фильм «Финник-2». Это продолжение приключений забавного и своенравного домового Финника и его подруги — девочки Кристины. На этот раз из-за неосторожности Финник пробуждает древнюю магию волшебства посоха домовых и становится видимым для людей. Теперь весь род домовых находится под угрозой. Чтобы обрести былую способность и спасти друзей, Финник и Кристина отправляются в путешествие.

Роли в картине озвучивают Михаил Хрусталёв, Вероника Макеева, Ида Галич, Даня Милохин, Борис Дергачёв и другие.

По данным портала Кинопоиск, первую часть мультфильма, вышедшую в 2022 году, посмотрели почти 1,9 миллиона зрителей по всему миру. Кассовые сборы составили 7,6 миллиона долларов.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно на сайте.

Балет «Спящая красавица»

25 октября на сцене Москонцерт-холла покажут классическую версию балета Петра Чайковского «Спящая красавица», написанную на либретто хореографа Мариуса Петипа и театрального режиссёра Ивана Всеволожского по мотивам одноимённой сказки Шарля Перро. Представят постановку артисты Театра балета классической хореографии La Classique.

По сюжету злая фея Карабос, которую забыли пригласить на празднование рождения принцессы Авроры, пророчит девушке смерть от укола о веретено. Добрая Фея Сирена смягчает наказание: принцесса лишь заснёт, а вместе с ней и всё королевство. И сон будет длиться до тех пор, пока Аврору не разбудит поцелуй чистой любви. В балете прозвучат известные музыкальные партии, артисты наденут красивые костюмы, на сцене выставят красочные декорации. Поэтому постановка будет интересна и взрослым, и детям.

Купить билеты можно по ссылке.

Что послушать

Цифровой концерт «Высоцкий. Высота» в «Live Арена»

24 октября в «Live Арене» пройдёт масштабное цифровое шоу «Высоцкий. Высота». На сцене на большом экране будет создан цифровой аватар легенды советского пространства, барда и актёра Владимира Высоцкого. С помощью технологий создатели шоу смогли почти в точности передать жесты и мимику артиста. Аватар исполнит всеми любимые песни «Скалолазка», «Кони привередливые», «Песня о друге» и многие другие. Аккомпанировать цифровому исполнителю будут джаз-оркестр Георгия Гараняна и симфонический оркестр «Глобалис». Специально для шоу были переработаны оригинальные песни Высоцкого, записанные в 70-е с ансамблем «Мелодия» под управлением Георгия Гараняна.

Также в концерте примут участие цифровые аватары других известных артистов: Леонида Агутина, Полины Гагариной, Сергея Шнурова, Григория Лепса.

Приобрести билеты можно на сайте.

Концерт Линды

25 октября в клубе «16 тонн» состоится концерт популярной эстрадной и инди-исполнительницы Линды. Свой творческий путь певица начала в 1993 году. Первый студийный альбом «Песни тибетских лам» артистка записала в 1994 году в сотрудничестве с продюсером Максимом Фадеевым: одна из входивших в него песен «Мало огня» принесла Линде всероссийскую известность. Сегодня на счету певицы более 15 альбомов, общий тираж которых — более пяти миллионов экземпляров.

На концерте зрители услышат старые хиты Линды, такие как «Мало огня», «Марихуана», «Никогда», «Ворона», а также новые синглы из последнего альбома «ДНК Мира» (2020 год).

Приобрести билеты можно здесь.

Где погулять

Выставка «Царство русской сказки»

В центре современного искусства «Винзавод» перезапустили выставку о русских сказках «Жили-были». Новая экспозиция носит название «Царство русской сказки». На площади более 2,2 тысячи квадратных метров разместили 15 тематических зон, в каждой из которых обитают сказочные персонажи.

Посетителям необходимо пройти по сказочному лесу и по очереди познакомиться с Бабой-ягой, живущей в избушке на курьих ножках, Кощеем, чахнущим над златом, Змеем Горынычем, Василисой Премудрой и многими другими любимыми героями. Среди экспонатов — воссозданные копии персонажей, картины с сюжетами сказок, книги, предметы быта, которые встречались в русских сказках и т. д. Посетить пространство можно всей семьёй и даже с четвероногими питомцами.

Узнать подробную информацию и приобрести билеты можно на официальном сайте мероприятия.

Экскурсия по Донскому монастырю

25 октября проект «Гуляем по Москве» организовывает двухчасовую пешую экскурсию по Донскому монастырю и его легендарному некрополю. Проведёт её москвовед Алексей Томас-Март. Донской монастырь является одним из самых древних архитектурных памятников столицы: он был заложен в 1593 году на месте русского Гуляй-города после отражения нападения крымского хана Газы II Гирея. Постройка пережила Смутное время, здесь находили пристанище фавориты Екатерины II, герои Великой Отечественной войны. Также на территории храмового комплекса расположен старинный дворянский некрополь XVIII–XIX веков, на котором похоронены известные писатели, деятели искусства, политики, исторические деятели. Например, здесь находятся семейные усыпальницы Голицыных, Репиных, Нарышкиных.

Во время экскурсии гости узнают об истории монастыря, связанных с ним легендах, тайных заговорах когда-то собирающихся здесь масонов, секретах, которые хранят стены комплекса, а также увидят древние захоронения.

Экскурсия платная. Записаться можно на официальном сайте проекта «Гуляем по Москве».

