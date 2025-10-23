«Грабитель с крыши»: как Ченнинг Татум в роли бывшего военного грабит общепит

Ченнинг Татум сыграл честного грабителя с семейными ценностями в томительной трагикомедии «Грабитель с крыши». Режиссёр Дерек Сиенфрэнс экранизировал реальную историю о бывшем военном, который был вынужден стать вором, обчищал «Макдоналдсы» и месяцами скрывался в магазине игрушек. В кадре также появляются Кирстен Данст, Бен Мендельсон, Питер Динклэйдж. «Рамблер» рассказывает, чем привлекает новинка.

Джеффри Манчестер (Ченнинг Татум) — бывший военный, который отлично показал себя на службе в горячих точках, но, вернувшись на гражданку, не смог найти себе применение. Зритель знакомится с героем, когда тот в начале 2000-х годов готовится праздновать шестой день рождения дочери. Несмотря на большую семью (у героя и его супруги трое детей), Джеффри не слишком старается обеспечить родным благополучное существование.

Поэтому на торжество он преподносит дочке не велосипед, о котором она мечтала, а старый конструктор родом из своего детства. После этого жена уходит от нерадивого супруга, и Джеффри понимает, что ему нужно как-то действовать, чтобы попытаться сохранить семью. Недолго думая, герой решает воспользоваться своей суперсилой — а именно отличной памятью и способностью подмечать незаметные детали. Благодаря этому таланту он может выступать как талантливый инженер, стратег и специалист по охранным системам. Джеффри решает грабить «Макдоналдсы», чтобы быстро разбогатеть.

Он придумывает удивительную в своей простоте схему: ночью проделывает дыру в крыше заведения общепита, а утром обчищает кассу и по-тихому уходит с места преступления до приезда полиции. Но доброта героя не идёт ему на пользу: после ограбления 45-го по счёту «Макдоналдса» его всё-таки ловят. Всё из-за того, что он утром столкнулся с работниками ресторана быстрого питания и, в попытке избавиться от свидетелей, вежливо попросил их переждать ограбление в гигантском холодильнике. И даже поделился своей курткой с сотрудником, который забыл свою верхнюю одежду, чтобы тот не замёрз. В итоге свидетели составили фоторобот Джеффри, и, естественно, возмездие не заставило себя ждать.

На седьмой день рождения дочери в дом героя ворвались вооружённые отряды полиции и поймали вора на глазах родных, а суд приговорил к 45 годам заключения. Но Джеффри продолжил использовать свой талант и через несколько лет успешно сбежал из тюрьмы. Чтобы переждать шумиху, связанную с его побегом, он решает найти себе убежище — им становится магазин детских игрушек «Toys “R” Us». В нём он скрывался на протяжении нескольких месяцев: обустроил себе жилище в неиспользуемом огороженном щитами пространстве прямо в торговом зале. Скрытый от камер наблюдения (Джеффри нашёл инструкцию, как выключать систему слежения), мужчина выживает как может.

Впрочем, по сравнению со службой в армии, когда ему однажды пришлось месяц скрываться в лесу, питаясь личинками и дождевой водой, пребывание в детском магазине среди упаковок M&M’s и одежды с символикой Человека-Паука, для Джеффри оказывается просто развлечением. Он наблюдает за сотрудниками — суровым и несговорчивым управляющим в исполнении Питера Динклэйджа и добродушной продавщицей, разведённой матерью-одиночкой Ли (Кирстен Данст). Постепенно Манчестер проникается чувствами к Ли, а затем начинает выходить в город, придумывая себе другое имя и профессию.

Однажды он официально знакомится с Ли на церковном празднике, герои начинают общаться, а затем встречаться. Джеффри словно забывает о своём прошлом и планирует с Ли совместное будущее. Только вот с растущими чувствами к Ли он всё глубже увязает в своей лжи. Это вопрос времени — когда правда станет явью. Из-за этого зритель то сопереживает герою, то волнуется за судьбу Ли, которая не подозревает об обмане.

Добавляет драмы и напряжения истории визуальная составляющая в виде имитации документальной съёмки. Камера, которая следует за героем Татума на каждом шагу, через экран передаёт тревожность, смятение героя. Пока он находится в маленьких местах вроде подсобок, кабинок туалета в детском магазине, это впечатление только усиливается. Герой постоянно куда-то залезает — будь то вентиляция или пространство под дном грузовика, словно старается спрятаться не только от стражей порядка, но и самого себя.

Главный недостаток этой в целом динамичной и увлекательной истории в том, что практически треть от общего двухчасового хронометража фильма провисает по темпу развития событий. За счёт того, что в трейлере и синопсисе раскрывается основной фокус картины, аудитории придётся долго ждать настоящего действия.

Можно списать это на то, что «Грабитель с крыши» стал первым за девять лет фильмом режиссёра Дерека Сиенфрэнса. Хотя до него постановщик уже отточил своё мастерство в криминально-драматическом жанре «Место под соснами» — истории с Евой Мендес, Райаном Гослингом и Брэдли Купером. В новом проекте режиссёр собрал не менее талантливый актёрский состав и старается интриговать зрителей, а под финал выжимать из них слёзы. Тем более к этому располагает первоисточник — реальная судьба Манчестера.

По своей сути «Грабитель с крыши» — это ещё одна история о человеке, который не смог найти своё место в мире, — из-за инфантилизма, излишней эмпатии, лени, а может, потому, что у него просто не получилось «встроить» себя в социум после армии. А быть преступником и одновременно добрым человеком невозможно — герою придётся выбирать между незаконной свободой и долгом.

Но эта мысль доносится до зрителя столь неспешно и общо, что тянущую, неспешную динамику не слишком спасают актёрский состав или попытки разбавить повествование погонями и перестрелками. Жаль и то, что финал можно было сделать более кинематографичным: реальный Джеффри Манчестер после случая с детским магазином и поимки сбегал из тюрьмы ещё два раза. Но об этом зрители узнают только из титров.

