Нейросеть снимет мультфильм, Крис Пайн сыграет русского — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

© Страница «Путешествие в город СИБА» в VK

Кард из мультфильма «Путешествие в город СИБА»

Фильм «Август» собрал больше миллиарда рублей в прокате

Военная драма Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Август» менее чем за месяц собрала в российском в прокате более 1 миллиарда рублей. Об этом в своём Telegram-канале сообщила министр культуры России Ольга Любимова. Фильм вышел на экраны 25 сентября и каждый уик-энд занимал первые позиции по сборам. Как добавила Любимова, всего за это время прошло более 140 тысяч сеансов, фильм посмотрели свыше 2,3 миллиона человек.

© «Дирекция кино»; «Первый канал»

Любимова также отметила, что «Август» стал восьмым отечественным фильмом в этом году, преодолевшим отметку в миллиард рублей. Среди других картин — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», «Финист. Первый богатырь», «Кракен», «Пророк: История Александра Пушкина».

«Август» снят по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». В центре сюжета — три контрразведчика отряда СМЕРШ, которые ищут и устраняют немецкие разведывательно-диверсионные группы в лесах Западной Белоруссии во время Великой Отечественной войны. Роли в фильме исполнили Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев и другие.

Объявлены дата и состав жюри кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

Первая церемония вручения открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» пройдёт 27 ноября, заявил TACC актёр, режиссёр и продюсер Никита Михалков, который является инициатором премии. По его словам, событие состоится в «Мастерской “12” Никиты Михалкова».

© Кирилл Каллиников/РИА Новости

Также на этой неделе стал известен состав жюри Евразийской кинопремии, сообщается на сайте Евразийской академии кинематографических искусств. В него вошли ведущие киноведы и кинокритики, представители сферы кино и искусства. Среди них — Сергей Безруков, Александр Адабашьян, Александр Звягинцев, Алексей Пиманов, Алексей Рыбников и другие.

Открытая Евразийская кинопремия, учрежденная Министерством культуры Российской Федерации и Российским фондом культуры, должна стать аналогом «Оскара». Она будет присуждаться лучшим кинематографическим работам в 12 номинациях, среди которых: «Лучший режиссёр», «Лучший сценарий», «Лучший актёр», «Лучшая актриса» и так далее. Победители в категории «Лучший фильм», помимо специальной статуэтки в виде бабочки, получат 1 миллион долларов, в остальных — по 250 тысяч долларов. Как отмечается на сайте Евразийской академии киноискусств, в этом году заявки на участие в премии подали более 15 стран: Китай, Венесуэла, Турция, Вьетнам, Куба, ЮАР, Сербия и другие.

В России выпустят первый мультфильм, созданный искусственным интеллектом

Творческая студия «Самовар» из Иркутска планирует выпустить первый в России мультфильм, созданный искусственным интеллектом. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор иркутского Агентства содействия инновациям, автор проекта Артём Овсянников. Он уточнил, что выход картины запланирован на 2028 год, сейчас уже готов трёхминутный трейлер будущего проекта.

© Страница «Путешествие в город СИБА» в VK

Мультфильм расскажет альтернативную историю озера Байкал, под которым живёт целая цивилизация Сиба. Когда-то её представители обитали на территории будущего озера, но из-за произошедшей 30 тысяч лет назад катастрофы были вынуждены уйти под землю. Здесь они создали свой высокотехнологичный город, при этом не нанося вреда природе.

По словам Овсянникова, в будущем благодаря ИИ процесс создания мультфильмов может стать в разы дешевле. «Например, бюджет нашего мультфильма — около 50 миллионов рублей (производство), при стоимости 3D-анимации в России — около 300–500 миллионов рублей. То есть мы своим продуктом показываем, что без потери качества можно создавать проекты дешевле примерно в пять-десять раз», — пояснил он ТАСС.

В Грасе откроется музей Эдит Пиаф

Музей, посвящённый известной французской певице Эдит Пиаф, откроется в городе Грас на юго-востоке Франции в 2027 году. Об этом сообщает французское издание Le Figaro со ссылкой на основателя дома-музея Пиаф в Париже. По его словам, изначально новый музей хотели также открыть в Париже, но мэр города не проявил заинтересованности, а администрация Граса нашла место в самом центре города и выделила грант.

© Mary Evans Picture Library/www.globallookpress.com

В музее будут представлены личные вещи французской певицы, её дневники и письма, предметы одежды, которые ранее были представлены на выставке в музеях Нью-Йорка и Токио. Как отметил основатель ассоциации Grasse a Edith Людовик Имбер, в музее также будут представлены вещи друзей Пиаф по сцене, например Ива Монтана и Шарля Азнавура. А ещё в здании будут проходить концерты, на которых станут исполнять произведения великих артистов.

Крис Пайн дебютирует в театре Bridge

Голливудский актёр Крис Пайн, известный широкой публике по фильмам «Звёздный путь» и «Чудо-женщина», сыграет в новой постановке режиссёра Саймона Стоуна «Иванов» по мотивам одноимённый пьесы Антона Чехова в лондонском театре Bridge. Как сообщает американское издание Variety, это будет дебютная работа актёра на сцене Bridge. До этого Пайн уже принимал участие в театральных постановках, в частности играл в нескольких спектаклях в рамках театрального фестиваля Уильямстауна в США.

© Photo Image Press/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В постановке Стоуна Пайн исполнит главную роль помещика Николая Иванова. Это мягкотелый и нерешительный человек средних лет, который сталкивается с серьёзными трудностями: его жена тяжело больна, а финансовое положение плачевно. Чтобы поправить дела, Николай обращается за помощью к соседскому помещику. По словам Стоуна, которые приводит издание, он долго восхищался талантом Пайна издалека: «Я видел его игру, насколько он уморительный, но и насколько трогательный: Чехова невозможно представить без того и другого», — говорит режиссёр, не раскрывая даты премьеры спектакля.

