Нейросеть снимет мультфильм, Крис Пайн сыграет русского — хорошие новости недели
«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.
Кард из мультфильма «Путешествие в город СИБА»
Фильм «Август» собрал больше миллиарда рублей в прокате
Военная драма Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Август» менее чем за месяц собрала в российском в прокате более 1 миллиарда рублей. Об этом в своём Telegram-канале сообщила министр культуры России Ольга Любимова. Фильм вышел на экраны 25 сентября и каждый уик-энд занимал первые позиции по сборам. Как добавила Любимова, всего за это время прошло более 140 тысяч сеансов, фильм посмотрели свыше 2,3 миллиона человек.
Любимова также отметила, что «Август» стал восьмым отечественным фильмом в этом году, преодолевшим отметку в миллиард рублей. Среди других картин — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», «Финист. Первый богатырь», «Кракен», «Пророк: История Александра Пушкина».
«Август» снят по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». В центре сюжета — три контрразведчика отряда СМЕРШ, которые ищут и устраняют немецкие разведывательно-диверсионные группы в лесах Западной Белоруссии во время Великой Отечественной войны. Роли в фильме исполнили Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев и другие.
Объявлены дата и состав жюри кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
Первая церемония вручения открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» пройдёт 27 ноября, заявил TACC актёр, режиссёр и продюсер Никита Михалков, который является инициатором премии. По его словам, событие состоится в «Мастерской “12” Никиты Михалкова».
Также на этой неделе стал известен состав жюри Евразийской кинопремии, сообщается на сайте Евразийской академии кинематографических искусств. В него вошли ведущие киноведы и кинокритики, представители сферы кино и искусства. Среди них — Сергей Безруков, Александр Адабашьян, Александр Звягинцев, Алексей Пиманов, Алексей Рыбников и другие.
Открытая Евразийская кинопремия, учрежденная Министерством культуры Российской Федерации и Российским фондом культуры, должна стать аналогом «Оскара». Она будет присуждаться лучшим кинематографическим работам в 12 номинациях, среди которых: «Лучший режиссёр», «Лучший сценарий», «Лучший актёр», «Лучшая актриса» и так далее. Победители в категории «Лучший фильм», помимо специальной статуэтки в виде бабочки, получат 1 миллион долларов, в остальных — по 250 тысяч долларов. Как отмечается на сайте Евразийской академии киноискусств, в этом году заявки на участие в премии подали более 15 стран: Китай, Венесуэла, Турция, Вьетнам, Куба, ЮАР, Сербия и другие.
В России выпустят первый мультфильм, созданный искусственным интеллектом
Творческая студия «Самовар» из Иркутска планирует выпустить первый в России мультфильм, созданный искусственным интеллектом. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор иркутского Агентства содействия инновациям, автор проекта Артём Овсянников. Он уточнил, что выход картины запланирован на 2028 год, сейчас уже готов трёхминутный трейлер будущего проекта.
Мультфильм расскажет альтернативную историю озера Байкал, под которым живёт целая цивилизация Сиба. Когда-то её представители обитали на территории будущего озера, но из-за произошедшей 30 тысяч лет назад катастрофы были вынуждены уйти под землю. Здесь они создали свой высокотехнологичный город, при этом не нанося вреда природе.
По словам Овсянникова, в будущем благодаря ИИ процесс создания мультфильмов может стать в разы дешевле. «Например, бюджет нашего мультфильма — около 50 миллионов рублей (производство), при стоимости 3D-анимации в России — около 300–500 миллионов рублей. То есть мы своим продуктом показываем, что без потери качества можно создавать проекты дешевле примерно в пять-десять раз», — пояснил он ТАСС.
В Грасе откроется музей Эдит Пиаф
Музей, посвящённый известной французской певице Эдит Пиаф, откроется в городе Грас на юго-востоке Франции в 2027 году. Об этом сообщает французское издание Le Figaro со ссылкой на основателя дома-музея Пиаф в Париже. По его словам, изначально новый музей хотели также открыть в Париже, но мэр города не проявил заинтересованности, а администрация Граса нашла место в самом центре города и выделила грант.
В музее будут представлены личные вещи французской певицы, её дневники и письма, предметы одежды, которые ранее были представлены на выставке в музеях Нью-Йорка и Токио. Как отметил основатель ассоциации Grasse a Edith Людовик Имбер, в музее также будут представлены вещи друзей Пиаф по сцене, например Ива Монтана и Шарля Азнавура. А ещё в здании будут проходить концерты, на которых станут исполнять произведения великих артистов.
Крис Пайн дебютирует в театре Bridge
Голливудский актёр Крис Пайн, известный широкой публике по фильмам «Звёздный путь» и «Чудо-женщина», сыграет в новой постановке режиссёра Саймона Стоуна «Иванов» по мотивам одноимённый пьесы Антона Чехова в лондонском театре Bridge. Как сообщает американское издание Variety, это будет дебютная работа актёра на сцене Bridge. До этого Пайн уже принимал участие в театральных постановках, в частности играл в нескольких спектаклях в рамках театрального фестиваля Уильямстауна в США.
В постановке Стоуна Пайн исполнит главную роль помещика Николая Иванова. Это мягкотелый и нерешительный человек средних лет, который сталкивается с серьёзными трудностями: его жена тяжело больна, а финансовое положение плачевно. Чтобы поправить дела, Николай обращается за помощью к соседскому помещику. По словам Стоуна, которые приводит издание, он долго восхищался талантом Пайна издалека: «Я видел его игру, насколько он уморительный, но и насколько трогательный: Чехова невозможно представить без того и другого», — говорит режиссёр, не раскрывая даты премьеры спектакля.
