«Стив»: душевная драма об исправительной школе для подростков с Киллианом Мёрфи

На стриминге Netflix вышла социальная драма режиссера Тима Милантса «Стив» с Киллианом Мёрфи в главной роли. Картина рассказывает об одном суматошном дне директора школы для трудных подростков. Автор «Рамблера» объясняет, почему важное кино о незаметных героях стоит посмотреть.

Великобритания, 1996 год. События фильма умещаются в 24 часа. Стив (Киллиан Мёрфи) трудится директором исправительной школы-пансиона Стэнтон-Вуд для мальчиков. Здесь обучаются отвергнутые семьями и обществом подростки, склонные к агрессии и нередко скрывающие психологические проблемы. В школе не хватает педагогов, да и получают специалисты сущие копейки. Стива дома ждут жена и двое детей, но директор вечно перерабатывает и часто ночует прямо в Стэнтон-Вуде.

Спокойных дней у преподавателей образовательного учреждения не бывает: подростки регулярно дерутся, крушат мебель и бьют стёкла, оскорбляют взрослых и отказываются слушать старших, шум стоит практически невыносимый. Показанный в фильме день особенный, забот ещё больше: в школу для съёмок новостного сюжета приехали телевизионщики. Стив решил, что пиар Стэнтон-Вуду пойдёт только на пользу, но благополучно забыл о договорённостях и к приезду гостей оказался не готов. Теперь телевизионщики берут интервью у педагогов и учеников и просят описать себя тремя словами. Стив произносит: «Уставший, очень уставший». Второе важное событие дня — приезд членов попечительского совета и местного парламентария (Роджер Аллам). Политика мальчишки встречают улюлюканьем и оскорблениями. А члены попечительского совета шокируют Стива новостью о скором закрытии школы.

Бельгийский режиссёр Тим Милантс и ирландский актёр Киллиан Мёрфи познакомились на съёмках сериала «Острые козырьки» и с тех пор мечтали снова поработать вместе. В начале 2024-го Мёрфи получил премию «Оскар» за «Оппенгеймера» и, как признался в интервью изданию The Irish Times, решил отдохнуть от съёмок в голливудском кино и сделать несколько маленьких фильмов на родине. Для осуществления планов Мёрфи основал производственную компанию Big Things Films. Первым проектом стала историческая драма «Мелочи жизни», которую снял Милантс. Премьера фильма состоялась на Берлинском фестивале, где Эмили Уотсон удостоилась награды за лучшую роль второго плана.

«Стив» — второй фильм компании Big Things Films и третий совместный проект Милантса и Мёрфи. Кстати, Уотсон на экране тоже появляется, вновь на втором плане, но в важной роли. «Стив» — экранизация повести «Шай» современного писателя Макса Портера, которая была опубликована в 2023 году. Шай — имя одного из подростков, который учится в Стэнтон-Вуде. В фильме мальчик (Джей Ликурго) тоже есть, но внимание смещено на директора школы. Правда, в одной из самых драматичных сцен картины, во время телефонного разговора, мать сообщает Шаю, что больше не будет навещать сына и фактически семья отказывается от него.

Тематически «Мелочи жизни» и «Стив» схожи. Первый фильм развивается в Ирландии в середине 1980-х, второй — в Англии 1990-х. «Мелочи жизни» рассказывают о владельце маленькой фирмы по продаже угля Билле, который в канун Рождества решает помочь юной обитательнице одного из приютов Магдалины — исправительных учреждений, которые принадлежали католической церкови в Ирландии. Обычно в приюты попадали девушки, забеременевшие вне брака. Порой в страшное место несчастных сдавали родственники. Юные обитательницы заведений были вынуждены бесплатно работать в прачечной и получали наказания за малейшие проступки. Детей же часто продавали или отдавали в приёмные семьи. Билл решает помочь бескорыстно, просто потому, что не может пройти мимо чужой беды и сделать вид, что всё нормально. Стив — точно такой же персонаж. Стэнтон-Вуд вообще живёт и функционирует только за счёт теплоты, терпения и эмпатии педагогов. В обоих фильмах государство равнодушно к страданиям простых граждан, на помощь приходят добрые самаритяне.

Ни «Мелочи жизни», ни «Стива» не представить без Мёрфи в главных ролях. Мало какой современный актёр умеет удерживать зрительское внимание без слов. В обеих картинах Мёрфи играет задумчивых, тихих и страшно уставших людей. Только Билл замучен физическим трудом, а Стив находится в состоянии перманентного стресса. У него вот-вот может случиться нервный срыв. При этом директор Стэнтон-Вуда вовсе не показан как святой. Стив разруливает очередной конфликт подростков или отгоняет надоевших телевизионщиков, а в следующую секунду спешно бежит в подсобку, чтобы принять пару таблеток или приложиться к бутылке. Три года назад директор школы попал в автомобильную аварию и с тех пор обзавёлся пагубными привычками. Стив берёт на себя слишком много, но из-за снижения трат правительства на социальные расходы нанять новых сотрудников он не может. Приходится работать на пределе человеческих возможностей.

В негативном ключе в фильме показаны не только политики, но и представители СМИ. Телевизионщики прибыли в школу не для того, чтобы помочь учреждению найти новые источники финансирования и показать адский труд преподавателей. Съёмочную группу интересуют ссоры, драки и скандалы, им хочется выставить и подростков, и учителей не в лучшем свете. Ради высоких рейтингов телевизионщики готовы на самые неблаговидные поступки.

Если про Стива зрители всё понимают, то другие педагоги и ученики показаны в обрывках. Общее представление дают их сделанные на VHS-камеру интервью, но проникнуться симпатией к трудным подросткам не получается. Хотя и нетрудно догадаться, что все они выросли в неблагополучных семьях с маленьким достатком. Но бешеный темп повествования, который берёт Милантс, не позволяет составить полное представление о других героях, кроме директора школы.

Несколько скомканная драматургия и не всегда последовательные визуальные решения портят общее впечатление от фильма. При этом «Стив» остаётся важной социальной драмой о насущных проблемах. Хотя картина рассказывает про 1990-е, доброта, сострадание и отзывчивость не потеряли своей ценности и сегодня. Фильм напоминает, что нельзя взваливать на свои плечи слишком многое и критически важно в нужный момент найти в себе силы попросить о помощи. Ближе к финалу чуткий зритель едва ли сможет сдержать слёзы.

