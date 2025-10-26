«Сводишь с ума»: чем удивит фильм о любви сквозь параллельные вселенные

С октября в российском прокате идёт фильм «Сводишь с ума» — полнометражный дебют режиссёра Дарьи Лебедевой. Главные роли в истории о мистической встрече парня и девушки из параллельных вселенных сыграли Мила Ершова и Юрий Насонов. «Рамблер» рассказывает, чем привлечёт зрителей эта новинка.

© Forza Film

Ершова и Насонов играют молодых людей, Алису и Ивана, каждый из которых хочет арендовать квартиру в центре Питера. Они сталкиваются во время смотра квартиры и разыгрывают из себя пару, чтобы получить одобрение арендодателя.

После ссоры происходит мистический разлом реальности — герои оказываются в параллельных мирах. Они идентичны, но есть важное отличие: в одном мире квартиру сняла Алиса, в другом — Иван. Теперь ребята могут видеть друг друга через старинное зеркало в ванной. Их разделяют законы физики и аномальные явления — никто другой в обоих мирах Алису и Ивана больше не видит.

Дарья Лебедева превращает квартирную эпопею в исследование современной меланхолии. Герои Ершовой и Насонова — представители поколения, страдающего от одиночества в эпоху цифровизации. В этой картине зеркало — не просто атрибут быта, а барьер между внутренним и внешним, эдакий суррогат близости в эпоху интернет-технологий.

© Forza Film

Город в кадре первое время остаётся за скобками. Санкт-Петербург предстаёт не туристической открыткой, а холодной ловушкой из серых стен, баров и переулков. Коммуналки в «Сводишь с ума» превращаются в метафизические лабиринты. Неудивительно, что поиск жилья в Северной столице напоминает квест на выживание среди бетонных джунглей: где-то предлагают пожить с бабушкой, а где-то реальное состояние квартиры отличается от фотографий.​

Концепт мультивселенной в российском ромкоме работает как хирургический инструмент для препарирования одиночества. Постепенно герои влюбляются через стекло, общаются на расстоянии, которое не в состоянии преодолеть. Преображённая любовь времён социальной дистанции и карантина, когда прикосновение считалось роскошью. Зеркало работает в том числе как пещера Платона — герои видят не реального человека, а его отражение, образ, потому влюбляются скорее в проекцию своих фантазий.​

Довольно нетривиально создатели картины работают с визуалом. Большая часть повествования разворачивается в границах большой питерской квартиры. Каждый отблеск системы зеркал подчёркивает притяжение героев. Камера пристально фиксирует каждую деталь — записки персонажей, советскую классику на растянутом экране, мягкие игрушки, запотевшие стёкла. Торжествуют минимализм и практически отсутствие комфорта, особенно в ванной, где и происходит то самое волшебство параллельных вселенных. Вроде бы типовое пространство, превращённое в портал между двумя мирами.

© Forza Film

Особое наслаждение картины — саундтрек, идеально подходящий к сдержанной фактуре истории. В картине звучат электронные треки с нервным ритмом. Мелодии не пытаются манипулировать зрителем, а просто фиксируют состояние героев: одиночество в квартире и короткий миг единения через зеркало. Особенно органично звучат треки коллективов «Сироткин» и «Тима ищет свет». Музыкальное сопровождение работает как эмоциональный камертон, настраивая зрителя на нужную волну.​

Главная победа создателей — в актёрской «химии» Ершовой и Насонова. Органика между ними рождается не благодаря драматическим кульбитам, а из-за вынужденной изоляции и тихого отчуждения (каждого в своей вселенной). Актёры блестяще справляются с непростой задачей — создать убедительную «химию» через зеркальный барьер. Ершова играет девушку, которая устала от несправедливости и забот. А Носов воплощает её антипода — инфантильного тусовщика, для которого веселье и суета служат щитом от страха остаться в одиночестве.

© Forza Film

Финал, конечно, позволяет себе уступить парочке романтических штампов. Дарья Лебедева всё-таки идёт героям навстречу, позволяя преодолеть законы физики и встретиться. Эта крайне умилительная концовка (уже в одной вселенной) не сбивает общий нерв и не перечёркивает драматургические испытание, которое каждый из персонажей прошел. Маленькое успокоительное для аудитории, выросшей на хеппи-эндах.​

«Сводишь с ума» — пример необычного кино, в котором авторы пытаются выдать новую, незамыленную романтическую историю. Дарья Лебедева не отходит далеко от сентиментальности, но при этом не превращает любовь в одержимость. Её фильм — путеводитель для тех, кто в эпоху дистанции и цифровых знакомств готов поверить в возможность подлинной близости даже через десятки преград.

«Грабитель с крыши»: как Ченнинг Татум в роли бывшего военного грабит общепит