Чудесатее и чудесатее: чем обрадует и разочарует фильм «Алиса в Стране чудес»

В прокате идёт семейный мюзикл «Алиса в Стране чудес» с Анной Пересильд, Ириной Горбачёвой и Паулиной Андреевой в главных ролях. В основу фильма легла не столько классическая абсурдистская сказка Льюиса Кэрролла, сколько поставленный по её мотивам советский аудиоспектакль 1976 года с песнями Владимира Высоцкого. За первые выходные проката «Алиса…», по предварительным данным отраслевого кинопортала «Кинобизнес сегодня», собрала в России и СНГ 341,5 миллиона рублей, уступив лидерство лишь киносказке «Горыныч» (345,5 миллиона). «Рамблер» рассказывает, в чём достоинства мюзикла и чем он может вызвать недоумение.

Действие «Алисы в Стране чудес» начинается в современной Москве. 15-летняя Алиса Королёва (Анна Пересильд) получает двойку по ОГЭ по математике, влюбляется в симпатичного старшеклассника Костю Додолева (Олег Савостюк) и терпит насмешки лучшей подруги (Полина Гухман). Реакцией мамы (Ирина Горбачёва) на плохую оценку становятся выговор и запрет на встречи с друзьями. Более демократичный папа (Милош Бикович) то ли в шутку, то ли всерьёз переспрашивает, что такое ОГЭ (напоминание для нерадивых родителей — основной государственный экзамен), и мягко журит дочку. На этой почве родители ссорятся. Алиса тем временем уходит гулять с Костей в парк.

© Компания «Медиаслово», KION, «Газпром-Медиа Холдинг»

Там героиня встречает похожего на кролика человека в белом (Антон Федорцев), который отбирает у неё наручные часы и скрывается в трубе на детской горке. За ним отправляется Костя, а следом — Алиса. В полёте юноша предупреждает её, что сейчас девочка попадёт в страну, где встретит своих близких, но они будут выглядеть непривычно и не узнают её.

Героиня приземляется в Стране чудес, где её мать оказывается властной Королевой, то и дело приказывающей рубить всем головы. Папа предстаёт в образе Шляпника, но не безумного, как в оригинальной сказке, а меланхоличного. Строгая директор школы (Паулина Андреева) превращается в коварную Герцогиню в чёрном, которая мечтает занять трон: в дело идут пирожные с ядом и отравленные дротики. Костя Додолев становится благородным Додо — проводником и защитником Алисы. Подлая подруга выплывет из моря наплаканных главной героиней слёз в образе Мыши — и даже в сказочном государстве успеет навредить Алисе.

© Компания «Медиаслово», KION, «Газпром-Медиа Холдинг»

Наручные часы девочки станут главным объектом охоты в Стране чудес. Они символизируют время, а оно в волшебном королевстве застыло. Без течения времени нет изменений, нет эмоций, нет чувств — и жители страны пребывают в лёгкой тоске. Герцогине же время нужно, чтобы запустить перемены и свергнуть Королеву.

Аудиоспектакль студии грамзаписи «Мелодия», ставший основой для современного мюзикла, имел непростую историю. Сюжет классической кэрролловской сказки был дополнен песнями Владимира Высоцкого, часть из которых по тем временам звучала достаточно остро. Детский ум вряд ли распознал бы в строчках «Падайте лицами вниз, вниз, — Вам это право дано: Пред королём падайте ниц, — В слякоть и грязь — всё равно!» сатиру на брежневской застой и лозунги, что партия и народ едины, а в куплете о том, что «у нас тут антиординаты», — иронию над противопоставлением СССР остальному миру. Но взрослым эти отсылки были достаточно очевидны. На заседании коллегии Министерства культуры театральный режиссёр и драматург Наталья Сац заявила, что студия грамзаписи «развращает детей чудовищными песнями Высоцкого». После чего директора «Мелодии» Бориса Владимирского увезли с обширным инфарктом. Тем не менее благодаря вмешательству поэтессы Беллы Ахмадулиной аудиоспектакль вышел и пользовался популярностью до начала 1990-х.

© Компания «Медиаслово», KION, «Газпром-Медиа Холдинг»

Как объяснял в пресс-материалах к фильму один из продюсеров картины Данила Шарапов, в детстве у него была пластинка с аудиоспектаклем «Алиса в Стране чудес» на стихи Высоцкого, и, когда создателям будущей картины показалось, что экранизация этой постановки может быть востребована у зрителей, они начали переговоры с наследниками барда о приобретении прав. Сценаристкой мюзикла стала Карина Чувикова, знакомая зрителям по трогательному и смешному сериалу «Между нами химия». В пресс-материалах к фильму она отмечала, что ключевой особенностью картины стали музыкальные номера на стихи Высоцкого, а отсутствие времени — драматургический ход: дети, в отличие от взрослых, не замечают быстротечности времени и фильм станет поводом поговорить о его ценности. Режиссёром фильма стал Юрий Хмельницкий, ранее поставивший мелодраму «Лёд 3».

Решение создателей картины начать действие в Москве XXI века весьма удачное. Современным детям гораздо интереснее наблюдать за близкими им героями, чем за английской девочкой века XIX. Заодно есть повод затронуть понятные детям проблемы: отношения с родителями и друзьями, важность вовремя учить школьные предметы и не лезть куда попало за незнакомыми мужчинами, пусть они даже отняли твои часы, — кстати, лейтмотив «не лезь, не подумав», красной нитью проходил и через аудиопостановку.

© Компания «Медиаслово», KION, «Газпром-Медиа Холдинг»

Чтобы картина была интересна не только детям, но и подросткам, создатели добавили в сюжет романтическую линию между Алисой и Додо. Песни на стихи Высоцкого действительно сохранили. Правда, «Королевское шествие» с упоминанием права падать ниц перед королём отсутствует, зато герои поют «Балладу о любви», написанную знаменитым бардом для фильма «Стрелы Робин Гуда».

Визуально «Алиса в Стране чудес» сделана безупречно. Розовое платье главной героини ярко выделяется на фоне зелёных лесов волшебного королевства. Герцогиня в чёрном наряде и с чёрными губами выглядит одновременно стильно и устрашающе. Высокая и стройная Горбачёва чудо как хороша в красных одеяниях и с короткой причёской красного же цвета. Страна чудес с её ярким солнцем, морским побережьем и застывшей в горах лавиной — ещё одной приметой остановившегося времени — смотрится волшебно. Добавить к этому впечатляющие спецэффекты с уменьшением и увеличением Алисы и её динамичные передвижения в пространстве, да ещё и в компании красивого и честного мальчика, — и современные дети, перманентно пребывающие в клиповом ТикТоке, будут покорены.

Гораздо больше вопросов экранизация вызовет у взрослых, которые в детстве читали книгу или слушали аудиоспектакль. Музыкальные номера на стихи Высоцкого временами выглядят инородно в общем контексте, поскольку сценаристы либо убрали из сюжета важные для понимания детали, либо урезали сами песни. Например, Герцогиня убаюкивает Алису колыбельной со словами «замолчи, визгливый поросёнок». Если не знать, что и в сказке Кэрролла, и в аудиоспектакле обе героини укачивали ребёнка, который потом превратился в поросёнка, песня кажется странной. Попугай-пират (Артём Кошман) исполняет только один куплет из «Песни Попугая-пирата», где коротко обрисована биография этого героя. В то время как в песне в аудиоспектакле была важна вторая часть — в попытке отстоять право на собственный голос и индивидуальность попугай научился не только говорить, но и читать, петь и писать.

Есть и более крупные промахи. При всём визуальном богатстве картины создатели не продумали, как обыграть одного из самых загадочных персонажей сказки — Чеширского Кота. Исполняющий его актёр Илья Лыков появляется в банальной мохнатой шубе и с бокалом мутной жидкости в руках. Обиднее только за Синюю Гусеницу — микроскопическую роль Сергея Бурунова, который наряжен в синий пуховик, даёт Алисе короткое наставление «не бегать от своих проблем» и неудачно пытается трансформироваться из гусеницы в бабочку с помощью приделанных крыльев.

Ещё один вопрос — почему в Стране чудес избавиться от Королевы пытается антипод школьной директрисы: в реальной жизни между мамой Алисы и директрисой не было конфликтов. И в целом — чем не угодила Королева жителям Страны чудес: она вроде и приказывает всех казнить, но по факту голову рубят только одному персонажу — и то возвращают её владельцу.

Но если закрыть глаза на все эти несуразицы и оставить на входе в кинотеатр культурный багаж — «многие знания, многие печали», — на выходе охватывает приятное ощущение, что сказка удалась. Картинка яркая, спецэффекты впечатляют. Анна Пересильд удачно попала в образ восхищающейся чудесами девочки. Симпатяга Милош Бикович — наш ответ красавчику Джонни Деппу, который играл Шляпника в экранизации Тима Бёртона. Любовь всех спасёт, а уроки надо учить в сроки, чтобы не тратить драгоценные минуты жизни на пересдачу ОГЭ. А то, что местами эта сказка выглядит абсурднее, чем оригинал Льюиса Кэрролла, можно списать на время. Какое время — такая и Страна чудес.

«Сводишь с ума»: чем удивит фильм о любви сквозь параллельные вселенные