«Жестокий романс»: в драме с Никитой Михалковым нашли 7 киноляпов

В ноябре 1984 года на большие экраны вышел драматический фильм Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Одну из главных ролей в нём сыграл актёр, режиссёр и продюсер Никита Михалков. Картина понравилась советской публике: по данным портала Кино-Театр.Ру, за всё время проката в СССР её посмотрели около 22 миллионов человек. Но не обошлось в картине без некоторых неточностей и нестыковок. Автор «Рамблера» пересмотрел фильм и нашёл фрагменты с киноляпами.

Интересные факты о картине

Двухсерийный фильм Эльдара Рязанова снят по мотивам пьесы Александра Островского «Бесприданница». В центре сюжета — наивная, добрая и артистичная девушка Лариса Огудалова. Она окружена вниманием кавалеров, а мать, чтобы спасти семью от разорения, пытается выдать её выгодно замуж. Но нравится Ларисе только один поклонник — судовладелец Сергей Паратов. Когда тот внезапно уезжает, девушка в порыве отчаяния соглашается выйти замуж за недостойного человека.

Как пишет портал Кино-Театр.Ру, «Жестокий романс» — одна из лучших экранизаций пьесы Островского. Во многом фильм выигрывает благодаря блестящему актёрскому составу. Так, роли соперничающих друг с другом кавалеров Ларисы Сергея Паратова и Юлия Карандышева сыграли уже известные на тот момент Никита Михалков и Андрей Мягков. Причём Рязанов видел актёров в этих ролях ещё во время читки пьесы и заранее заручился их согласием. Также в фильме снялись популярные Алиса Фрейндлих, Виктор Проскурин, Алексей Петренко, Георгий Бурков и другие.

А вот для 23-летней Ларисы Гузеевой картина стала дебютом в кино: роль Ларисы мгновенно прославила выпускницу Российского государственного института сценического искусства. При этом, как отмечала актриса в интервью Пятому каналу, во время съёмок ей очень помогал Никита Михалков: «Я стеснялась. Были сцены, когда я вдруг тупела, смотрела в пол как баран и не могла сдвинуться, пока Никита, мудрый, не отвёл меня в сторонку и на пальцах мне объяснил про систему Станиславского, про камеры, про крупный план».

Особенную атмосферу в фильме создают романсы. Партии «А напоследок я скажу» и «Под лаской плюшевого пледа», которые поёт главная героиня, на самом деле за кадром исполняла Валентина Пономарёва. А знаменитый романс «А цыган идёт» пел сам Михалков. После выхода фильма композиция стала очень популярной, и до сих пор она ассоциируется именно с Михалковым.

Основная часть съёмок фильма проходила в Костроме. Например, здесь снимали сцены на Волжской набережной, включая знаменитую беседку, откуда героиня любуется теплоходом «Ласточка». Также были задействованы локации в Ярославле, Плёсе и Москве. В столице, в частности в доме архитектора Кузнецова в Мансуровском переулке, снимали сцену званого ужина в доме Карандышева.

Кроме СССР, по данным Кинопоиска, фильм показывали в Финляндии, США, Аргентине, Венгрии, Японии, Германии. В 1985 году картину демонстрировали на Международном кинофестивале в Торонто (Канада). По версии журнала «Советский экран» в 1984 году мелодрама была признала «Лучшим фильмом года», а Никита Михалков — лучшим актёром.

Киноляпы в фильме

Линии электропередачи в XIX веке

Самое начало фильма. Судовладелец Сергей Паратов подъезжает к пристани, откуда отходит теплоход с молодожёнами — сестрой главной героини Ларисы Огудаловой Олей и её мужем-князем. Когда он спускается по ступенькам, за его спиной видны линии электропередачи, которых ещё не было в XIX веке. Такой же ляп, уже с электрическими лампами с плафонами, которых не было в то время, можно увидеть на теплоходе.

Песок на пристани

Несколькими секундами позже Паратов въезжает на коне на пристань, усыпанную песком. Пристань засыпали песком, чтобы лошадь не упала при манёврах. А при монтаже его просто забыли стереть.

Цветы Паратова

Гости на пристани провожают молодожёнов. Паратов бросает невесте цветы, но ревнивый князь тут же их вырывает. Но через несколько секунд, при смене ракурса, цветы вновь у невесты.

Белые перчатки

День рождения Ларисы Огудаловой. Оскорблённый невниманием девушки Юлий Карандышев уходит с вечеринки: в коридоре он обращает внимание на то, то именинница так и не распаковала его подарок. При этом хорошо видно, что белые перчатки лежат на большой коробке над подарком. Но уже в следующем кадре, при съёмке крупным планом, перчатки лежат рядом с ним. А в следующем кадре они снова наверху.

Волосы Ларисы

Тот же эпизод — день рождения Ларисы. Гости выходят на улицу. Лариса держит часы, чтобы Паратов выстрелом выбил их из её руки. При этом волосы девушки заметно растрепались. Но когда она через несколько секунд оказывается в доме, они снова уложены в аккуратную прическу.

Напиток в стаканах

Званый ужин в доме Карандышева в честь его помолвки с Ларисой. Паратов предлагает Карандышеву выпить на брудершафт. Слуга наливает коньяк в стаканы до краёв. Но когда герои берут стаканы в руки, уровень коньяка в них значительно уменьшается.

Закат на теплоходе

После обеда у Карандышева герои отправляются в поездку на теплоходе «Ласточка». Когда теплоход отходит от пристани, видно, что на улице темно и даже показываются отблески заката. Да и на теплоходе горит свет. Но когда герой Михалкова уже на палубе поёт романс «А цыган идёт», за окном светло как днём.

