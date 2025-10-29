Спортивная драма «Первый на Олимпе»: как Глеб Калюжный гребёт к победе

В российском прокате идет фильм «Первый на Олимпе» — героическая история двукратного олимпийского чемпиона по академической гребле, художника и архитектора Юрия Тюкалова. Биографическая картина Артёма Михалкова рассказывает о юности спортсмена — от пережитой блокады Ленинграда до сенсационной победы на Олимпиаде в Хельсинки в 1952 году. Главную роль исполнил актёр Глеб Калюжный. В картине также снялись Андрей Смоляков, Артём Быстров, Елена Лядова и другие артисты. Автор «Рамблера» рассказывает, каким получился фильм о советском чемпионе с удивительной судьбой.

Детство Юры Тюкалова (Марк-Малик Мурашкин) пришлось на годы Великой Отечественной войны. Отец мальчика (Антон Филипенко), едва успев посадить сына в лодку во время немецкого налёта, погиб у него на глазах. Юре ничего не оставалось, как выполнить последнюю папину просьбу: «Греби!» После окончания войны выживший, но осиротевший Тюкалов (Глеб Калюжный) работает на заводе, в глубине души понимая, что способен на большее. Увидев объявление о наборе в гребной клуб «Красное знамя», юноша решает попробовать свои силы — однажды умение управлять вёслами спасло ему жизнь. Первые шаги в академической гребле оказываются неудачными: Юра переворачивает лодку, что приводит к насмешкам главного тренера Ивана Колосова (Андрей Смоляков). Зато симпатией к упрямому юноше сразу проникаются Михаил (Артём Быстров) и Вера (Елена Лядова) Савримовичи — заслуженные гребцы СССР, решившие взять Тюкалова под свою опеку.

Название фильма «Первый на Олимпе» выбрано неспроста. Оно отсылает не только к международным спортивным состязаниям, но и к священной обители древнегреческих богов. Именно таким предстаёт на экране Юрий Тюкалов — мифическим героем, чья жизнь полностью соткана из подвигов и препятствий. Перед Глебом Калюжным стояла по-настоящему олимпийская задача: уместить в одном персонаже борьбу с посттравматическим расстройством, терзания первой любви, азарт соперничества и волю к победе. Яркая мимика и харизма актёра помогли персонажу не превратиться в застывшую античную статую.

Следуя логике мифологического сказания, режиссёр Артём Михалков допускает множество исторических несоответствий. У Веры и Михаила Савримовичей, которым герой Калюжного якобы заменил погибшего на фронте сына, на самом деле детей никогда не было. Гребля отнимала у супружеской пары всё свободное время, поэтому их наследниками стали ученики — десятки мастеров спорта и первые олимпийские чемпионы.

Более того, Михаил умер лишь спустя 15 лет после судьбоносной гонки в Хельсинки — трагичный момент в фильме, когда Тюкалов будто во второй раз теряет отца, был добавлен в сценарий для усиления драматизма. Увы, головокружительный роман с юной модельершей Шурой (Ирина Паутова) — тоже плод фантазии сценаристов. Впрочем, стильная героиня выполняет важную функцию: раскрывает комическую сторону Тюкалова и вдохновляет его на развитие художественного таланта, унаследованного от отца. Особое внимание создатели уделили одежде Шуры: девушка увлекается модой и всегда подбирает наряды к случаю — даже в гости к гребцу Юре она приходит в белоснежном платье с морским воротником-гюйсом.

Визуальная сторона фильма действительно впечатляет. Благодаря специально построенному моторному плоту, с которого велись съёмки на воде, гонки выглядят очень захватывающе — особенно учитывая, что все трюковые сцены артисты исполняли самостоятельно. Создателям удалось воссоздать атмосферу Ленинграда конца 1940-х: Тюкалов гоняет наперегонки со старинным речным трамвайчиком, герои прогуливаются по Летнему саду, а для тренировок спортсменов на Малой Невке была построена точная копия клуба «Красное знамя».

Сюжет, к сожалению, слишком предсказуем даже по меркам биографического фильма. Провальный старт финальной гонки, вынесенный в начало картины, полностью лишён саспенса — по законам жанра герою необходимо споткнуться, чтобы взлететь. Сцена гибели отца главного героя не позволяет усомниться, что мы ещё не раз проживём с Тюкаловым этот трагический момент: близость воды всегда будет возвращать Юру к страшному воспоминанию. Для тех, кому с трудом даются метафоры, героиня Елены Лядовой даже вслух проговаривает: «Гребля — это единственный вид спорта, где не видно финиша. Гребёшь, глядя назад».

Несмотря на минусы в сюжете биографический фильм все-равно получился зрелищным. Картина понравится поклонникам творчества молодого актёра Глеба Калюжного и тем, кто любит фильмы про 40-е годы. Воспроизведение послевоенных лет в «Первом на Олимпе» получилось детально точным.

