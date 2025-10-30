Фильм про папиных дочек и мюзикл про Дракулу: куда сходить в Москве 1–2 ноября

Полнометражный фильм по мотивам популярного телесериала «Папины дочки. Мама вернулась», приключенческая комедия с Павлом Прилучным «Мажор в Дубае», мюзикл «Дракула» в театриуме на Серпуховке и книжный фестиваль в Доме культуры «ГЭС-2». «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

Что посмотреть

Комедия «Папины дочки. Мама вернулась»

В прокат выходит полнометражный фильм по мотивам популярного телесериала про отца-одиночку и четверых дочек «Папины дочки. Мама вернулась». По сюжету мама Даша (Анастасия Сиваева), которая бросила семью, как когда-то поступила её мать, возвращается назад. Вениамин (Филипп Бледный) злится на супругу за такой поступок, также как и старшая дочка Соня, в то время как три младшие — Лиза, Диана и Арина безумно счастливы. Все вместе они едут на свадьбу тёти Маши (Мирослава Карпович) в Кисловодск, где будут происходить курьёзные события. Смогут ли Васильевы снова стать счастливой семьёй?

В фильме снимались все знакомые зрителям нового сериала персонажи, а также актёры из старого сериала: Лиза Арзамасова, Нонна Гришаева, Андрей Леонов, Татьяна Орлова, Ольга Волкова, Дарья Мельникова.

Узнать расписание сеансов и приобрести билеты можно на сайте.

Комедия «Мажой в Дубае» с Павлом Прилучным

Ещё одна новинка проката — комедийный приключенческий фильм по мотивам сериала «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли. Сюжет «Мажора в Дубае» разворачивается в крупнейшем городе ОАЭ. Туда отправляется друг мажора Игоря Соколовского Ваня Соловьёв (Павел Чинарёв), чтобы заработать на свадьбу с невестой Верой (Елизавета Шакира). Ваня решает заняться криптовалютой, но вместо лёгкого дохода попадает в криминальную авантюру международного масштаба. Соколовский вынужден спасать друга, но на его пути встают местные бандиты.

Узнать время сеанса и приобрести билеты можно здесь.

Спектакль «Кентервильское привидение»

2 ноября на сцене Театра Терезы Дуровой покажут спектакль для всей семьи «Кентервильское привидение» по мотивам одноимённой сказки английского писателя Оскара Уайльда. Умерший в старинном особняке много лет назад сэр Саймон Кентервиль превратился в привидение и пугает постояльцев: он гремит цепями, хлопает ставнями, оставляет красные пятна на полу. Так что никто долго не задерживается в поместье. Но однажды особняк покупает семья американского посла в Великобритании Хайрама Б.Отиса, члены которой не только не боятся призрака, но еще и издеваются над ним. И лишь дочка посла жалеет Кентервиля и становится ему другом.

Режиссёром-постановщиком спектакля выступила Мария Линдер. Роли исполняют Борис Рывкин, Маргарита Белкина, Мария Морозова и другие.

Купить билеты можно на сайте.

Что послушать

Мюзикл «От заката до рассвета»

31 октября в театре «Одеон» состоится премьера гастрономического мюзикла «Москва от заката до рассвета». Это новое иммерсивное шоу, в котором сочетаются музыкальные и танцевальные номера, исполняемые под любимые хиты 1990-х и 2000-х годов, а зрители в процессе действия становятся частью программы. В центре сюжета — простая девушка из Москвы, которая попадает в потусторонний мир и пробуждает к жизни повелителя тёмного мира Графа. Герои влюбляются друг в друга, но на их пути встречаются недоброжелатели, которые способны погубить не только пару, но и весь мир.

Еще одна важная составляющая спектакля — гастрономия. Прямо в процессе действия гостям предложат попробовать блюда из уникального меню, созданного для проекта поварами ресторана Pinskiy&Co. Как отмечают организаторы, все аспекты вместе позволят гостям полностью погрузиться в мистическую атмосферу мюзикла.

Забронировать билеты можно на сайте театра «Одеон».

Мюзикл «Дракула»

1 ноября в Театриуме на Серпуховке пройдёт мюзикл «Дракула» по одноимённому готическому роману Брэма Стокера. Основная сюжетная линия постановки разворачивается на фоне борьбы за душу красавицы Мины кровожадного Дракулы и её жениха Джонатана. Кто сможет победить в этой битве, зрители узнают во время спектакля.

Режиссёром постановки выступил Андрей Пляскин. В мюзикле много оригинальных песен и балетных партий, созданных специально для спектакля. Погрузиться в атмосферу готического романа и викторианской Англии также помогут специфические декорации.

Приобрести билеты можно здесь.

Концерт группы «Технология»

1 ноября в клубе «16 тонн» пройдёт большой осенний концерт популярной синти-поп группы 1990-х «Технология». Команда была основана в 1990 году Леонидом Величковским, Андреем Кохаевым и Романом Рябцевым. Первый альбом «Всё, что ты хочешь», в который вошли такие известные композиции как «Нажми на кнопку» и «Странные танцы» вышел в 1991 году. Всего на счету коллектива четыре студийных альбома и несколько сборников, в которые вошли лучшие композиции. В группе несколько раз менялся состав участников: сегодня это Владимир Нечитайло, Матвей Юдов, Стас Веселов и Владимир Мирничук-Ковалёв.

На концерте прозвучат известные хиты «Нажми на кнопку», «Танцы вдвоём», «Рано или поздно», «Дивный новый мир» в разных аранжировках. Также зрителей ждут композиции, которые группа исполняет редко, но которые также заслуживают внимания.

Приобрести билеты можно здесь.

Где погулять

Книжный фестиваль в «ГЭС-2»

С 1 по 3 ноября в Доме культуры «ГЭС-2» пройдёт первый книжный фестиваль. В эти дни в пространстве соберутся известные представители отрасли. Среди них писатели и поэты Яна Вагнер, Алла Горбунова, Дмитрий Данилов, Майя Кучерская, актёр Григорий Перель, драматург Валерий Печейкин, литературовед Ирина Прохорова, комик Зоя Яровицына и другие. Участники фестиваля смогут послушать читку современной прозы и стихов, побеседовать с писателями и блогерами, побывать на лекциях о книжном деле, посетить презентации работ начинающих иллюстраторов и так далее.

Также в рамках фестиваля пройдёт книжная выставка-ярмарка, продукцию на которой представят более 100 издательств. Здесь можно будет полистать детскую и взрослую литературу, узнать о новинках года и приобрести понравившуюся книгу по доступной цене.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Узнать подробную информацию о программе и зарегистрироваться можно на сайте «ГЭС-2».

