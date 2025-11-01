Романтичный «Дракула» и драма о Лермонтове: киноновинки ноября в Okko

От нашумевшего «Дракулы» Люка Бессона до смешного и доброго мультфильма «Зверопоезд» — в онлайн-кинотеатре Okko ежемесячно выходят хиты кинопроката для зрителей всех возрастов. «Рамблер» составил подборку главных киноновинок, которые появятся в Okko в ноябре.

«(Не)искусственный интеллект»

Режиссёр: Алексей Чадов.

Год: 2025.

Страна: Россия.

Студент Женя (Леон Кемстач) попадает на презентацию робота с искусственным интеллектом «Апостол». Молодого человека просят ненадолго стать оператором чудо-машины — в экзоскелете «Апостола» должен находиться человек. Но всё идёт не по плану, и андроид с юношей внутри сбегает. За ними гонятся военные, решившие, что машина может быть опасна. Как будут развиваться события дальше?

© Кинокомпания CTB/СТВ; Red Star Films

Фантастическая комедия наверняка понравится всем, кто интересуется робототехникой, искусственным интеллектом и любит лёгкое развлекательное кино.

«Ужастики. Ожившие рисунки»

Режиссёр: Сет Уорли.

Год: 2024.

Страна: США.

10-летняя девочка Эмбер (Бьянка Белль) обожает рисовать монстров. Когда альбом с её картинками падает в волшебный пруд, чудовища оживают и атакуют жителей города. Девочке и её близким нужно придумать, как остановить страшных созданий.

© Morphan Time Productions; Wonder Project

Эта семейная комедия с элементами фэнтези наверняка понравится детям и взрослым, которые любят смешные и немного пугающие истории.

«Грабитель с крыши»

Режиссёр: Дерек Сиенфрэнс.

Год: 2025.

Страна: США.

Бывший военный Джеффри Манчестер (Ченнинг Татум) не может найти себя в гражданской жизни. Чтобы быстро разбогатеть, он грабит рестораны быстрого питания: проделывает дыру в крыше и забирает деньги из кассы. Когда его ловят, Джеффри удаётся бежать из тюрьмы и спрятаться в магазине игрушек. Наблюдая за сотрудниками, он влюбляется в симпатичную продавщицу Ли (Кирстен Данст).

© Hunting Lane Films; 51 Entertainment; Limelight

В основу сюжета этой криминальной комедии легла история реального грабителя Джеффри Манчестера, который обворовывал рестораны сети McDonald’s. Картина будет интересна любителям закрученных сюжетов и актёрских талантов Татума и Данст.

«Больше ни одной»

Режиссёр: Маркус Голлер.

Год: 2023.

Страна: Германия.

Главный герой этой комедии Марк (Фредерик Лау) — неплохой парень, но любит выпить. За езду в нетрезвом виде его лишают водительских прав. На курсах по борьбе с зависимостью Марк встречает Хелену (Нора Чирнер). Оба они хотят отказаться от спиртного раз и навсегда, но на этом пути их поджидает множество соблазнов. Картина придётся по вкусу любителям остроумных историй на важные социальные темы.

© Sunny Side Up; Wiedemann&Berg Filmproduktion

«Хищник: Миссия “Осирис”»

Режиссёр: Уильям Кауфман.

Год: 2025.

Страна: США.

Во время выполнения задания в пустынном районе отряд американских спецназовцев попадает в засаду. Очнувшись, солдаты обнаруживают себя на палубе космического корабля. За ними охотятся инопланетяне с острыми зубами и бронированной кожей. Одну из ведущих ролей в картине сыграла звезда боевика «Терминатор» Линда Хэмилтон. Фильм будет интересен любителям фантастических хорроров с непредсказуемыми сюжетами.

© XYZ Films; Roosevelt Film Lab; Denton Film; Appalachian Film

«Воображаемый друг»

Режиссёр: Джефф Уодлоу.

Год: 2024.

Страна: США.

Детская писательница Джессика (Деванда Уайз) приезжает в дом своего детства вместе с мужем и двумя падчерицами. Младшая девочка Алиса (Пайпер Браун) находит в подвале плюшевого медвежонка, который становится её воображаемым другом. Вскоре он начинает давать малышке страшные задания. Мистический хоррор заинтересует тех, кто любит истории о злых сущностях, прячущихся в симпатичных игрушках.

© Blumhouse Productions; Lions Gate Films; Tower of Babble Entertainment

«Лермонтов»

Режиссёр: Бакур Бакурадзе.

Год: 2025.

Страна: Россия.

Драма рассказывает о последних днях жизни великого русского поэта Михаила Лермонтова. Литератор неудачно пошутил над своим другом Николаем Мартыновым и был вызван на дуэль. Знакомые молодых людей пытаются помирить их, но ни один из героев не идёт на уступки.

© Студия СКИФ, студия 1155, кинокомпания СТВ

Роль поэта сыграл стендап-комик Илья Озолин, для которого фильм стал актёрским дебютом. Картину стоит посмотреть всем, кто любит творчество Лермонтова и интересуется его биографией.

«Дракула»

Режиссёр: Люк Бессон.

Год: 2025.

Страна: Франция.

Новая версия истории всемирно известного вампира. Князь Влад Дракула (Калеб Лэндри Джонс) влюблён в свою жену Элизабету (Зои Блю). Когда она погибает от рук врагов, главный герой отрекается от Бога. В наказание Бог превращает Влада в кровопийцу и делает его бессмертным. Дракула уверен, что его любимая переродится, и на протяжении 400 лет ищет её по свету.

© LBP Productions; EuropaCorp

Фильм, сочетающий в себе мелодраму и хоррор, понравится любителям романтичных историй, пышных костюмов и красивых декораций.

«Свободные люди»

Режиссёр: Кристиан Суигал.

Год: 2025.

Страна: США.

Американец Джерри Кейн (Ник Офферман) не признаёт власти государства. На своих семинарах он учит, как не платить налоги и избегать прочих гражданских обязанностей. Джерри помогает сын-подросток Джо (Джейкоб Тремблей), который во всём подчиняется отцу. Однажды им придётся столкнуться с представителями властей лоб в лоб.

Драма будет интересна зрителям, любящим проникновенные истории о взаимоотношениях родителей и детей.

© Concourse Media; Rockhill Studios; Valecroft All; Night Diner

«Зверопоезд»

Режиссёры: Бенуа Даффи, Жан-Кристиан Тасси.

Год: 2025.

Страна: Франция, США.

Енот по кличке Сокол ворует на улицах еду. Он знакомится с барсуком Гансом, который предлагает Соколу ограбить поезд. В результате енот оказывается в несущемся на всех парах составе в компании других животных. Героям нужно предотвратить катастрофу, которую хочет устроить коварный Ганс. Динамичный и увлекательный мультфильм об умных зверюшках отлично подойдёт для семейного просмотра.

© TAT Productions; Apollo Films; France 3 Cinéma

