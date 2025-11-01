«Паранормальное явление. Шум»: вышел корейский ужастик, который пугает звуками

В российский прокат вышел хоррор дебютанта из Южной Кореи Ким Су-джина «Паранормальное явление. Шум». Слабослышащая Джу-ён заселяется в съёмную квартиру недавно пропавшей сестры Джун-хи и начинает собственное расследование, чтобы понять, что же случилось с родственницей. Все соседи в требующем ремонта жилищном комплексе настроены враждебно. Автор «Рамблера» рассказывает, кому может понравиться не самый оригинально сделанный, но весьма пугающий ужастик.

© By4m Studio, Finecut, KC Ventures

Жилищный комплекс «Сумиль» давно требует ремонта: все стены в трещинах, потолок и пол во многих квартирах прогнили и покрылись пятнами, перегородки хлипкие и вот-вот готовы рухнуть. Управдом (Пэк Чу-хи) во всех бедах привыкла винить квартиросъёмщиков, которым, в отличие от собственников, плевать на жильё, и не замечает очевидных проблем. Например, в подвале многоэтажного дома уже несколько лет складируется мусор, так что запах внизу стоит невыносимый. Все соседи друг на друга обозлены и при любой ссоре готовы броситься на оппонента с кулаками.

© By4m Studio, Finecut, KC Ventures

Сёстры Джун-хи (Чон Ин-нён) и Джу-ён (Ли Сон-бин) потеряли родителей в автокатастрофе. С тех пор первая хромает, а вторая лишилась слуха. Сёстры вместе сняли квартиру 604 в многоэтажке, но вскоре Джун-хи осталась одна, поскольку Джу-ён поселилась в общежитии от фабрики, на которой она трудится. Когда Джун-хи бесследно исчезает, Джу-ён переселяется в квартиру 604, чтобы разобраться в случившемся. Последние месяцы перед пропажей младшая сестра жаловалась на невыносимый шум сверху, который больше никто не слышал. Все шорохи и скрипы Джун-хи записывала на диктофон и портативную камеру. Вскоре Джу-ён тоже начинает слышать странные звуки. Да и вообще в доме творится что-то неладное: сосед снизу ругается и ходит с ножом в руках, а предыдущая обитательница проклятой квартиры повесилась.

«Паранормальное явление. Шум» стал дебютом корейского режиссёра Ким Су-джина. Премьера картины состоялась на прошлогоднем фестивале в Торонто, а затем кино с успехом участвовало в нескольких жанровых смотрах, посвящённых хоррорам и триллерам.

© By4m Studio, Finecut, KC Ventures

«Паранормальное явление. Шум» во многом повторяет рецепт успеха азиатских хорроров начала 2000-х. 20 лет назад неспешные «Звонок», «Тёмные воды» Хидэо Накаты, «Глаз» Дэнни Пана и Оксида Пана были передовыми образцами жанра. В современном корейском фильме, как и в предшественниках, зло в неизвестной форме поджидает за углом или прячется в тени. Зрители, как и главная героиня, находятся в состоянии перманентной тревожной неопределённости. Угроза может исходить и от паранормальных сил, поселившихся в мрачном, разваливающемся на глазах доме, и от обезумевших жильцов. Неясно, кто страшнее. Ким не спешит давать ответы, а потому в «Шуме» важную роль играет детективная интрига. Джун-хи исчезла, но, если верить камерам видеонаблюдения, не покидала стен дома. Она может находиться либо в зловонном подвале, либо в одной из квартир здания.

В первую очередь «Шум» пугает не демонами или призраками, а вполне реальными социальными проблемами. Во всём мире приобретение собственного жилья — роскошь, которую самостоятельно не может позволить себе молодёжь. Сёстры Джун-хи и Джу-ён могли сразу заметить странности, творящиеся в комплексе «Сумиль», но никаких альтернативных вариантов у родственниц нет. В густонаселённой Южной Корее из-за высоких ставок по ипотечным кредитам и низкого роста зарплат жилищный кризис является большой проблемой, которая не первый год освещается на экране. Вспомним хотя бы фильм «Паразиты» режиссёра Пон Джун-хо, который в 2020 году получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале и премию «Оскар». Малообеспеченная семья, ютящаяся в подвале, готова на любые ухищрения, чтобы попасть в шикарный коттедж на холме, где живут богачи.

© By4m Studio, Finecut, KC Ventures

В кино многоэтажки стабильно становятся символом расслоения общества: кто живёт выше, находится на более высокой ступени социальной лестницы. Но в «Шуме» всем обитателям злосчастного дома не позавидуешь. В центре внимания находятся жильцы квартиры 604, с которыми вечно происходят трагические события, но соседи сверху и снизу также выглядят измождёнными. Корейский фильм доводит до пугающего абсурда нежелание властей реновировать жильё и прислушиваться к нуждам граждан и показывает одну из бед современного обитателя мегаполиса — невозможность побыть в тишине и покое. Дом становится крепостью, которую нужно постоянно оборонять от городских сумасшедших, злых духов и плесени на стенах. Несмолкающий звук легко может свести с ума.

«Паранормальное явление. Шум» трудно назвать революционным хоррором. Автор страшит публику давно проверенными методами — неясными силуэтами во тьме, резкими появлениями странных персонажей и жуткими видениями. Далеко не сразу понятно, переехавшая к пропавшей сестре Джу-ён слышит родственницу и видит загадочную девушку, которая жила здесь прежде, потому что тяжело переживает утрату и теряет связь с реальностью, или же в доме поселились духи.

© By4m Studio, Finecut, KC Ventures

Оригинальность картины выражается в выверенной работе со звуком. Слабослышащая Джу-ён периодически снимает слуховой аппарат и погружает себя и зрителей в абсолютную тишину. Это способ остаться наедине с собой и успокоиться. Но со слуховым аппаратом Джу-ён обращает внимание на малейшие посторонние звуки и заставляет аудиторию вместе с ней ожидать очередной мистический подвох.

Поклонники творчества Роберта Эггерса, Джордана Пила и Ари Астера, которые снимают медленные хорроры о проживании психологических травм и облекают невыдуманные страхи в форму демонов и родовых проклятий, могут остаться несколько разочарованы. Семейная тема важна в корейском «Шуме», но сделан фильм не так тонко, как многие современные американские конкуренты. Это в меру умное, в меру традиционное кино, которое может заставить прислушиваться к звукам у себя дома и потерять покой на пару дней.

