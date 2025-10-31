«Нам конец!»: смогут ли ИИ-персонажи вытеснить актёров из кино и сериалов

В конце сентября на Цюрихском кинофестивале прошла презентация созданной искусственным интеллектом (ИИ) актрисы Тилли Норвуд. Событие привело к скандалу в киноиндустрии. Известные актёры начали публиковать возмущённые посты и открытые письма с мнениями о цифровой коллеге. «Рамблер» разбирался, как развивается ситуация и есть ли у цифровой исполнительницы шансы вытеснить живых звёзд.

«Нам конец!»

Нейродиву на фестивале представила генеральный директор продюсерской компании Particle6 Элине Ван дер Фелден. Именно в структуре этой компании было создано так называемое первое в мире агентство талантов с ИИ — студия Xicoia, разработавшая Норвуд.

Из уст Ван дер Фелден сразу же прозвучало сенсационное заявление: несколько агентств по поиску талантов уже рассматривают возможность сотрудничества с цифровой звездой. Таким образом, персонаж может получить такую же поддержку, как реальные актёры. «Когда мы впервые запустили Tилли, люди говорили: “Нет, это невозможно”, а теперь мы собираемся объявить, какое агентство будет представлять её в ближайшие несколько месяцев», — цитирует Ван дер Фелден отраслевое издание Variety.

Амбиции создательницы ИИ-актрисы простираются далеко. Ещё до презентации персонажа, в июле текущего года в интервью британскому изданию Broadcast International Ван дер Фелден заявила, что хотела бы сделать Норвуд следующей Скарлетт Йоханссон или Натали Портман. А в одной из своих соцсетей отметила, что зрителей в первую очередь интересует сюжет фильма, а не то, существует ли сыгравший в картине актёр в реальной жизни.

Для продюсеров у Particle6 есть железный аргумент: использование искусственного интеллекта, в том числе ИИ-актёров, способно сократить производственные расходы на 90% — такие цифры приводила Ван дер Фелден в феврале 2025 года на международной выставке теле- радио- и интернет-контента MIP London. В виде доказательства экономической целесообразности сотрудничества с Тилли Норвуд компания может продемонстрировать, например, комедийный скетч «Комиссар ИИ», где актриса сыграла свою первую роль. Продукт был создан без живых съёмок, с применением десяти программных инструментов для искусственного интеллекта и ChatGPT.

Но качество скетча пока не вызвало восторгов у зрителей и критиков. Например, 30 сентября 2025 года известный журналист и сценарист Стюарт Херитедж опубликовал в The Guardian колонку, в которой отметил, что «Комиссар ИИ» вышел «бессмысленным, жутким и ужасно несмешным». Журналист подчеркнул, что за два месяца с момента выпуска видео собрало всего 200 тысяч просмотров, что, например, в 14 раз меньше, чем у вышедшего примерно в то же время эпизода шоу Hot Ones с Маколеем Калкиным (2,8 миллиона). Несмотря на это, автор увидел реальную угрозу для актёрского сообщества: «...Для некоторых представителей голливудского истеблишмента Норвуд представляет собой платонический идеал того, каким должен быть актёр» — послушный инструмент без эго, капризов и огромных гонораров.

На аналогичные качества ИИ-звезды обратила внимание и актриса Бетти Гилпин (сериалы «Блеск», «Хорошая жена») в своём открытом письме, опубликованном в журнале The Hollywood Reporter 9 октября 2025 года. Она назвала Тилли Норвуд «собственностью без прыщей и мнений» и отметила, что подобные создания не взаимодействуют со зрителем, а заставляют его чувствовать себя одиноким.

Другие знаменитости так же эмоционально отреагировали на появление Тилли Норвуд. Вупи Голдберг в эфире американского ток-шоу The View заявила, что ИИ-актрису создали нечестным путём, используя тысячи выступлений реальных актёров без их разрешения. Эмили Блант («Дьявол носит Prada», «Оппенгеймер»), узнав о Норвуд прямо во время интервью Variety, не стала скрывать ужаса, воскликнув: «Господи, нам конец!» Она призвала агентства не лишать актёров живой связи с людьми.

Некоторые менее известные артисты указали на возможную «кражу» своей внешности для создания ИИ-исполнительницы. К примеру, шотландская актриса Бриони Монро рассказала изданию The Scotsman, что после выхода промоматериалов с Норвуд получила от знакомых сообщения с вопросами, не она ли стала «новой ИИ-звездой». В США молодая певица Стелла Хеннен также заявила интернет-изданию Slate, что Тилли выглядит как её цифровой двойник.

Пока неизвестно, как отреагировали сами Натали Портман и Скарлетт Йоханссон, которым разработчик нейрозвезды сразу же дал понять о появлении у них конкурентки. Но у Йоханссон и без этого хватает поводов для нелюбви к ИИ. В 2023 году актриса уже подавала иск к разработчикам приложения Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar за использование её образа и голоса в рекламе без разрешения. Тогда 22-секундный ролик, созданный с помощью нейросети, оперативно удалили после начала судебного разбирательства.

Отрицание или монетизация?

Протест живых актёров — естественный ответ на систему, делающую их труд необязательным, отметил в разговоре с «Рамблером» руководитель лаборатории иммерсивных технологий в образовании Московской школы управления «Сколково» Артём Егоров. По его мнению, ситуация напоминает о луддитах (протестующих против внедрения машин во время промышленной революции в Англии в XIX веке — прим. «Рамблера»), но с одним отличием. Тогда ломали станки, а сегодня объектом протеста стал невидимый алгоритм, обученный на работах артистов.

«Центральный аргумент актёров — нечестно обучать ИИ на их таланте без отчислений. И факты на их стороне: для тренировки нейросетей были несанкционированно использованы более 53 тысяч фильмов и 85 тысяч эпизодов сериалов, включая всех номинантов на “Оскар” с 1950 по 2016 год», — подчёркивает Егоров. В процессе были замешаны такие гиганты, как Apple, Meta (компания признана в России экстремистской организацией и запрещена) и другие. Во время голливудской забастовки актёров и сценаристов в 2023 году Meta и британская компания — разработчик платформы для анализа эмоций и вовлечённости зрителей Realeyes нанимали бастующих актеров за $150 в час для создания “базы данных эмоций”, по сути заставляя их ковать оружие против самих себя, добавляет эксперт.

«Но логика “нечестного использования” становится хрупкой, если задать встречный вопрос: отчисляют ли актёры процент со своих гонораров фонду Станиславского? Платят ли роялти профессорам за каждую сыгранную роль?» — рассуждает Егоров. Он указывает, что артисты при обучении также впитывали чужой опыт.

По мнению Егорова, раскол в киноиндустрии проходит не по линии за или против технологии, а по положению в индустриальной иерархии. Для режиссёров-ветеранов, таких как Джордж Миллер («Безумный Макс») или Алекс Пройас («Я, робот»), ИИ — это способ обойти выстроенную систему и снизить затраты. Формируется новая «экономика аватаров». Звёзды монетизируют своих цифровых двойников: например, в 2022 году ныне покойный актёр Джеймс Эрл Джойс, озвучивавший Дарта Вейдера в «Звёздных войнах», передал кинокомпании Lucasfilm права на воссоздание своего голоса с помощью ИИ для будущих проектов. Но для тысяч менее известных исполнителей это ловушка: такие актеры, получив разовый гонорар за сканирование своей внешности и ИИ-аватар, могут потерять права на цифрового двойника, отмечает собеседник «Рамблера».

Вероятнее всего, киноиндустрия пойдёт по пути не полной замены актёров, а глубокой интеграции с ИИ, выбрав гибридный формат, считает Егоров. Такого же мнения придерживается и академический руководитель программы «Кинопроизводство» института кино НИУ ВШЭ, сооснователь кинокомпании Vision Media Postproduction Полина Ильина. Она считает, что сфера кино придёт к такой модели, в которой ведущие роли останутся за живыми артистами, а цифровые персонажи будут дополнять сцены.

«Уже сейчас в техническом смысле ИИ может решать множество задач, связанных с актёрской работой: дубляж, цифровое омоложение, восстановление образов умерших артистов, генерация массовки и эпизодов и так далее», — поясняет Ильина. Эксперт приводит в пример фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы» (2023), где Харрисон Форд скинул несколько десятков лет при помощи искусственного интеллекта. В результате зритель видит реалистичного персонажа, хотя за ним стоит комбинация живой игры и цифровой обработки.

Качественная эволюция

В России нейросети также активно используются. В сентябре этого года на платформе Start состоялась премьера «Феофана» — первого в России сериала, где все визуальные образы полностью созданы искусственным интеллектом. Проект представляет собой цикл из десятиминутных скетчей, сатирически обыгрывающих актуальные темы.

«ИИ отлично справляется с техническими задачами и даже создаёт самостоятельные феномены. Но пока он не способен заменить актёра в том, что делает игру настоящим искусством, — в проживании эмоции и внутренней работе над образом», — уверена Ильина.

Эксперт считает: в коротких, динамичных форматах — рекламе, клипах или массовых сценах, где эмоция не является центром внимания, ИИ-актёры могут выглядеть вполне убедительно. Но когда речь идёт о глубокой драме, крупном плане, живом диалоге — там зритель всегда чувствует «что-то не то», отмечает Полина Ильина. По её словам, дело в энергии, исходящей от живого исполнителя. Настоящая актёрская игра строится на нюансах — дыхании, интонации, случайной паузе, неидеальной, но живой реакции.

Если тенденция усилится и цифровых актёров станет больше, публика, по мнению Ильиной, может привыкнуть к самому формату. Но при этом возникнет риск появления эмоциональной стерильности в кинематографе: все движения и интонации рискуют стать «правильными», без внутренней жизни. «Сейчас этот феномен стерильности называют новой “зловещей долиной” (психологический феномен, открытый японским учёным-робототехником Масахиро Мори в 1970 году — прим. «Рамблера»), когда идеальная картинка вызывает не восторг, а лёгкое отчуждение», — рассказывает Полина Ильина. Однако она не исключает, что ИИ может продвинуться и в вопросе натурализации персонажей.

«Главная проблема с ИИ-актёрами вроде Талли Норвуд в том, что к моменту их анонса технология уже ушла на два шага вперёд. Эта сфера развивается с такой скоростью, что любой разговор о ней устаревает за три месяца», — добавляет Артём Егоров. Эксперт ссылается на прогноз американской консалтинговой компании Gartner: к 2030 году фильмы на 90% будут состоять из контента, созданного ИИ.

Полина Ильина уверена: какими бы совершенными ни становились технологии, ИИ останется инструментом, а не субъектом искусства. «Заменить живого актёра — с его непредсказуемостью, интуицией, внутренним движением — он не сможет», — резюмирует она.

По мнению Артёма Егорова, наибольшему риску подвергаются актёры массовки и исполнители эпизодов. «ИИ создаёт нереальную конкуренцию. Талантливые исполнители никуда не денутся, но требования вырастут: им придётся предлагать не просто игру, а уникальность, которую невозможно сгенерировать. Это не закат профессии, а виток её качественной эволюции», — заключает эксперт.

