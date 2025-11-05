Хабенский в «Авиаторе», Камбербэтч в «Сущности»: главные кинопремьеры ноября

В ноябре в кинотеатрах выходят драмы о семейных отношениях, роуд-муви о 1990-х, экранизации бестселлеров. «Огненный мальчик» с Юлией Высоцкой и Анной Михалковой расскажет об отношениях между взрослыми и подростками. В драме «Мой сын» Юлия Снигирь в роли адвоката будет участвовать в коррупционных схемах и налаживать отношения с приёмным сыном. В комедии «Попутчики» Виталий Хаев и Александра Бортич отправятся в 1990-е, чтобы найти себя. А Бенедикт Камбербэтч будет бороться со страхами в образе талантливого иллюстратора в картине «Сущность». «Рамблер» отобрал самые интересные новинки, которые покажут на больших экранах в ноябре.

© Film4

«Огненный мальчик»

Надежда Михалкова снова села в режиссёрское кресло, чтобы снять картину «Огненный мальчик» о непростых отношениях между взрослыми и подростками, цене невнимательности и силе любви.

Главный герой фильма Макс (Денис Косиков) растёт в обеспеченной семье и ни в чём не нуждается. Его мать (Юлия Высоцкая) — высокопоставленная чиновница, которая возглавляет в правительстве комитет, занимающийся делами семьи и детей. Она сконцентрирована на карьере, заменяя непосредственное участие в жизни сына деньгами и дорогими вещами.

© Глобус

Незадолго до ответственного для чиновницы переизбрания на пост Макс становится свидетелем и заодно одним из участников трагического события. Оно влияет на его ментальное состояние и в перспективе может негативно сказаться на работе его матери. Вместо того чтобы лично поучаствовать в решении непростой ситуации, та отправляет сына в деревню подальше от цивилизации. Но во время разлуки и карьеристка, и страдающий от одиночества и переизбытка чувств Макс начинают задумываться о своём предназначении и смысле жизни.

Особую роль в картине играет природа, которая становится одним из персонажей фильма. Она гармонично «встраивается» в сюжет, по-своему взаимодействует с Максом и оказывает влияние на его характер и восприятие окружающего мира.

Также в проекте сыграли Оксана Акиньшина, Анна Михалкова, Александр Устюгов и другие.

Фильм выйдет в прокат 6 ноября.

«Ветер»

© Пигмалион Продакшн

Продюсер фильмов «Бумер» и «Настройщик» Сергей Члиянц расскажет о силе чувств между мужчиной и женщиной и том, как она может повлиять на их жизни, в картине «Ветер». Таинственное на грани фантастики роуд-муви с российскими пейзажами за окном объединило в кадре Даниила Феофанова, Серафиму Гощанскую, Олега Василькова.

Главный герой, рыбак по имени Иван, уезжает на заработки, дав обещание супруге Кате вернуться с деньгами, провизией и обязательно великолепным нарядом для неё. Пока Катя пытается понять, как семье существовать дальше, Иван сталкивается с неприглядной действительностью, моральным выбором и не только.

Съёмки фильма проходили в Ростовской, Волгоградской областях, на Кавказе, Тамани, степях Ставропольского края и Калмыкии. На фоне многоликой природы Иван встречает попутчика Сергея, и вместе им придётся пройти через многое, чтобы выполнить обещания, данные родным и самим себе.

Картина получила призы за лучший отечественный дебют и мужскую роль на международном кинофестивале «Дух огня» в 2025 году.

Фильм выйдет в прокат 6 ноября.

«Мой сын»

© Кинокомпания братьев Андреасян

Не менее трагичную историю о семейных отношениях снял режиссёр Вячеслав Клевцов: драма «Мой сын» стала размышлением о морали, долге, уступках.

Адвокат Катя выигрывает сложные дела и считается одной из самых успешных специалистов в своей сфере. Однажды ей приходится принять участие в нелегальных схемах, но вскоре она задумывается о цене такой сделки с совестью.

В это же время её приёмный отпрыск Лёша, который поначалу прилежно занимался спортом, меняет своё поведение. Его тренера обвиняют в преступлении, и парень решает сделать всё, даже прибегнуть к силе, чтобы отвести подозрения от наставника. Герои будут преодолевать испытания, бороться с заблуждениями, прежде чем смогут найти понимание и гармонию.

В фильме сыграли Юлия Снигирь, Леон Кемстач, Павел Табаков, Юрий Чурсин, Юлия Хамитова и другие.

Картина выйдет в прокат 6 ноября.

«Попутчики»

© Фреш-Фильм

В комедийном роуд-муви «Попутчики» снялись Виталий Хаев, Александра Бортич и Филипп Ершов. Их героям придётся отправиться в 1990-е, узнать цену искренности и по-новому взглянуть на самих себя.

Начинающий программист Кирилл (Филипп Ершов) создал стартап и, чтобы получить финансирование, обращается к богатому бизнесмену Олегу Потапову (Виталий Хаев). Но деловая встреча превращается в экшен с преследованиями, драками и угрозами.

Оказывается, что Потапов недавно попал в аварию и теперь страдает от особого вида амнезии: он считает, что находится в 1990-х годах. Дело осложняется тем, что бизнесмен принимает Кирилла, которого видит впервые, за своего подельника из прошлого по кличке Сизый.

Помогает бизнесмену восстановить память его заместитель Жаринов (Ян Цапник), врач Ельданцев (Сергей Рубеко) и ассистентка Катя (Александра Бортич). Они разработали особую схему: реконструируют вокруг Потапова антураж и события прошлого — с нелегальной борьбой за бизнес, погонями и перестрелками. Поэтому программисту придется изображать из себя Сизого, чтобы вернуть память потенциальному инвестору и получить деньги на свой стартап.

В процессе перемещений по Краснодарскому краю (где снимали проект) на фоне степей и лесов героям предстоит измениться. Кто-то вспомнит прошлое, кто-то переосмыслит свои решения, а кто-то найдёт новый смысл существования.

Картина выйдет в прокат 6 ноября.

«Авиатор»

© Красный квадрат

Александр Горбатов, Константин Хабенский, Евгений Стычкин снялись в масштабной экранизации бестселлера Евгения Водолазкина «Авиатор».

Действие в одноимённой картине режиссёра Егора Кончаловского происходит в 2026 году, когда мир находится перед лицом новых технологических открытий.

В это время в тайной лаборатории в себя приходит человек из прошлого. Замороженный век назад, Иннокентий не помнит многого из своей жизни и вынужден узнавать современный мир. В процессе он попытается узнать больше об эксперименте, участником которого он стал, а заодно — найти ключ к бессмертию.

Фильм следует оригиналу и одновременно привносит в историю что-то своё. По итогу получилось отдельное произведение, но не менее интересное.

Проект выйдет в прокат 20 ноября.

«Сущность»

© Film4

Бенедикт Камбербэтч перевоплотился в талантливого иллюстратора, которого преследует загадочное существо, в фильме «Сущность», экранизации книги Макса Портера.

Главного героя начинает пугать нечто сверхъестественное, влияя на творчество и семью иллюстратора. Постепенно оно обретает форму и голос (Дэвид Тьюлис) — похожее на таинственного ворона, оно питается фобиями и ужасами своего «подопечного». Персонаж Камбербэтча на протяжении полуторачасового фильма постарается выяснить, является ли Сущность реальной или только плодом его фантазии.

В актёрский состав фильма также вошли Джесси Кейв, Сэм Спруэлл, Винетт Робинсон, Лео Билл.

Проект выйдет в прокат 20 ноября.

