Фильм с Миллой Йовович и «Ламбада-маркет»: куда сходить в Москве 8 – 9 ноября

Постапокалиптический боевик с Миллой Йовович, юбилейный концерт группы Billy’s Band и выставка, посвящённая Владимиру Гиляровскому. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

Что посмотреть

Фантастический боевик «Разрушитель миров» с Миллой Йовович

В прокат выходит фантастический боевик режиссёра Брэда Андерсона «Разрушитель миров» с Миллой Йовович в одной из ролей. Действие происходит в постапокалиптическом будущем. Из-за разрыва реальности в обычный мир проникают чудовища из другого измерения. Девушка-подросток Уилла и её отец спасаются на отдалённом острове. Мужчина учит дочь сражаться, готовя к возможным битвам с монстрами. Вскоре юной героине приходится применить свои боевые навыки.

Режиссёр картины Брэд Андерсон известен зрителям по фильмам «Машинист» и «Обитель проклятых». В «Разрушителе миров» также снялись Люк Эванс, Билли Булле и Мила Харрис.

Ознакомиться с расписанием сеансов в кинотеатрах и приобрести билеты можно по ссылке.

Спектакль «Тётка Чарлея» в Театре на Трубной

8 и 9 ноября в Театре на Трубной покажут спектакль «Тётка Чарлея». В основу постановки легла одноимённая пьеса британского драматурга Брэндона Томаса, впервые поставленная в Лондоне в 1892 году. Произведение пользовалось большим успехом: его ставили в Британии, в Нью-Йорке на Бродвее и в России, а также неоднократно экранизировали — например, в СССР по нему сняли комедию «Здравствуйте, я ваша тётя!» (1975) с Александром Калягиным в главной роли.

По сюжету двое молодых людей, студенты Чарли и Джек, хотят завоевать сердца симпатичных девушек Эмми и Китти. В этом юношам должен помочь безработный мужчина Бабс, который, переодевшись женщиной, случайно попадает в их дом. Друзья уговаривают Бабса выдать себя за богатую тетушку Чарли, донну Люцию из Бразилии, и убедить опекуна девушек дать Эмми и Китти разрешение на брак. Эта затея приводит ко множеству комических ситуаций, особенно когда в доме появляется настоящая донна Люция.

Спектакль в Театре на Трубной поставили известный театральный и кинорежиссёр Дмитрий Астрахан (фильмы «Ты у меня одна», «Леди на день») и Илья Макаров. В ролях заняты Иван Мамонов, Александр Сеппиус, Александр Асланян и Татьяна Веденеева.

Начало представлений в 19:00. Билеты можно приобрести по ссылке.

Выставка «Свой человек. Владимир Гиляровский» в Музее русского импрессионизма

В этом году отмечается 170-летие со дня рождения журналиста, писателя, автора книги «Москва и москвичи» Владимира Гиляровского. К этому событию приурочено несколько столичных выставок, в том числе «Свой человек» в Музее русского импрессионизма.

Экспозиция разделена на две части. Первая, «Портреты героя», помогает проследить путь Гиляровского от волжского бурлака до репортёра московских газет. Здесь представлены портреты самого Гиляровского, а также картины, отсылающие к его приключениям.

Вторая часть выставки, «Старая новая Москва», включает в себя работы современников «дяди Гиляя» и посвящена городу, летописцем которого стал знаменитый литератор. Например, в этом разделе можно увидеть работы авторства Константина Коровина, Александры Экстер, Аристарха Лентулова и Владимира Маковского с изображениями московских улиц, заведений, обывателей и достопримечательностей.

Выставка продлится до 25 января 2026 года.

Что послушать

Большой юбилейный концерт Billy’s Band в концертном зале «Москва»

8 ноября в 20:00 в концертном зале «Москва» начнётся большой юбилейный концерт петербургской группы Billy’s Band. Шоу приурочено к двум событиям — 25-летию самой команды и 50-летию её основателя Билли Новика (настоящее имя — Вадим Новик). За четверть века своей творческой деятельности коллектив выпустил свыше 10 студийных альбомов, участвовал в ведущих российских рок-фестивалях, вроде «Нашествия», и джазовых фестивалях в Монреале, Торонто и Рочестере.

На юбилейном концерте прозвучат хорошо известные поклонникам Billy’s Band хиты: «Оторвёмся по-питерски», «Блюз в голове», «Коктейль из лунного света и вина». Кроме того, группа исполнит недавно вышедшие композиции вроде «Ты мерещишься мне» и «Мама, забери».

Приобрести билеты можно по ссылке.

Юбилейный концерт к 80-летию Алексея Рыбникова в Московской государственной консерватории

8 ноября в 19:00 в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского начнётся концерт, приуроченный к 80-летию композитора Алексея Рыбникова. Его имя хорошо знакомо и любителям симфонической музыки, и заядлым театралам, и кинозрителям. В числе произведений Рыбникова — шесть симфоний, рок-оперы «”Юнона” и “Авось”» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и опера-драма «Le prince André. Князь Андрей Болконский». Он написал музыку более чем к 150 кинофильмам, среди которых — «Тот самый Мюнхгаузен», «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку», «Вам и не снилось…», «Через тернии к звёздам».

В программу юбилейного концерта войдут 3-я и 4-я части цикла Алексея Рыбникова «Тетралогия» — «Симфония сумерек» (Sinfonia Tenebrosa) и «Воскрешение мёртвых». Исполнять их будут сопрано Лилия Гайсина, тенор Уриэль Гранат и бас-профундо Михаил Круглов, Владимир Миллер и Павел Андреев. Также в этот вечер на сцену выйдут мужской хор Arielle, Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова и Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Где погулять

«Ламбада-маркет» в Музее Москвы

8 и 9 ноября в Музее Москвы пройдёт «Ламбада-маркет». Посетителей ждут одежда, украшения и аксессуары более чем от 150 участников, выступления ди-джеев, угощения на фудкорте и фотозона Polkadot. В специальном отделе будут собраны лучшие экспонаты из винтажных магазинов Москвы. Также на маркете будет представлен магазин виниловых пластинок DiG: гости смогут приобрести пластинки, а также послушать выступления основателей магазина и их друзей.

Вход свободный.

