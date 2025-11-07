Кино про Мисс Пигги и спектакль про Коперника — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

© Uwe Geisler/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Мисс Пигги на церемонии вручения премии «Золотая камера» в Берлине

Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун спродюсируют кино

Голливудские актрисы Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун спродюсируют новый фильм об одном из персонажей американского популярного детского кукольного шоу 1970-х годов «Маппет-шоу» — Мисс Пигги. Об этом пишет американское издание Deadline. В центре сюжета шоу, режиссёром которого выступал Джон Хенсон, находились звери-куклы, которые рассказывали детям разные истории. Знаковым персонажем среди них была Мисс Пигги — свинка-актриса, которая безответно любила лягушонка Кермита. Героиня в разные годы занимала обложки Cosmopolitan, Time и People и других изданий, пишет Deadline. Но отдельного проекта про неё до сих пор не было.

Как Лоуренс отметила в подкасте Las Culturistas, сценарий к новому проекту пишет известный американский комик Коул Эскола, звезда сериала «О, Мэри!». Также она сказала, что, возможно, появится в фильме вместе с Эммой Стоун в качестве персонажей: «Думаю, да, мы должны это сделать», — сказала она. Но подробностей сюжета и съёмочного процесса пока не раскрыла.

Комедия «Папины дочки. Мама вернулась» возглавила российский прокат

Семейная комедия «Папины дочки. Мама вернулась» возглавила российский кинопрокат за прошедшие выходные. По данным портала kinobuisiness.com, с 30 октября по 2 ноября фильм собрал в России и странах СНГ 357,9 миллиона рублей. Комедия является продолжением популярного сериала «Папины дочки. Новые». По сюжету мама девочек Даша (Анастасия Сиваева), которая бросила семью, как когда-то поступила её мать, возвращается назад. Вениамин (Филипп Бледный) злится на супругу за такой поступок, но вынужден вместе с ней и четырьмя дочками — Соней, Лизой, Дианой и Ариной ехать на свадьбу к тёте Маше (Мирослава Карпович) в Кисловодск. Здесь происходят разные курьёзные события, благодаря которым семья снова воссоединяется.

© Yellow, Black and White; START; СТС

На втором месте по кассовым сборам фэнтезийный фильм «Горыныч» о моряке батискафа (Александр Петров), который терпит крушение и попадает в сказочный мир, где встречает маленького дракончика Горыныча. Картина заработала 313,1 миллиона рублей. Третья позиция досталась приключенческому фантастическому фильму «Алиса в стране чудес» про девочку (Анна Пересильд), попавшую в Зазеркалье, — он заработал 251,7 миллиона рублей.

Писатель Лоран Мовинье получил Гонкуровскую премию

В Париже объявили имя лауреата самой престижной литературной награды страны — Гонкуровской премии. Её получил популярный французский писатель Лоран Мовинье за роман «Пустой дом», передаёт парижское издание Le Figaro. Жюри отдало Мовинье шесть голосов из десяти, остальные четыре достались бельгийской писательнице Каролин Ламарш и её книге «Красивый мрак».

© Pymouss/CC BY-SA 4.0

Роман «Пустой дом» — это масштабная семейная сага, охватывающая жизнь трёх поколений одной семьи на фоне двух мировых войн XX века. Действие происходит в родной деревне Мовинье Турене. Повествование ведётся от лица женщины, которая описывает все радостные и горькие события, делится своими страхами и надеждами. Как отмечал автор, чьи слова приводит Le Figaro, произведение отражает опыт «миллионов французов — со своими тенями и светлыми моментами».

Гонкуровская премия была учреждена 110 лет назад по завещанию французского писателя Жюля де Гонкура и его брата Эдмона. Денежный приз составляет всего 10 евро, но победители получают признание в высших кругах, а также возможность масштабного переиздания своего произведения и перевода его на иностранные языки.

Актриса Фамки Янссен приедет в Москву на фестиваль комиксов

Голливудская актриса Фамки Янссен, известная по роли Джин Грей в саге об обладающих паранормальными способностями мутантах «Люди Икс», примет участие в фестивале поп-культуры «Comic Con Игромир» в Москве, передаёт издание «Афиша. Daily». Событие, которое ежегодно собирает тысячи поклонников комиксов, аниме, анимационных фильмов, видеоигр, пройдёт с 12 по 14 декабря в «Тимирязев-центре».

© Gianluigi Jorio/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Как сообщает издание, актриса пробудет в Москве все три дня фестиваля. Она планирует пообщаться с фанатами в рамках специальной Q&A-сессии. Всего на счету Янссен более 80 фильмов, среди которых «Факультет» Роберта Родригеса, «Знамение» Вуди Аллена, «Поворот реки» Криса Айгемана, сериал «Части тела» Раймана Мёрфи и другие.

Московский планетарий представил мультимедийный спектакль о Копернике

5 ноября в Большом звёздном зале Московского планетария состоялась премьера мультимедийного спектакля о жизни и открытиях великого астронома Николая Коперника — «Коперник». Это первый в России мультимедийный полнокупольный спектакль: актёры играют постановку, которую на экране под куполом дополняют созданные художниками визуальные эффекты. Режиссёр проекта Дмитрий Максименков уточнил, что спектакль можно будет увидеть в планетарии до апреля включительно.

© planetarium-moscow.ru

Как рассказала в интервью ТАСС руководитель направления развития стратегических проектов и коммуникаций Московского планетария, продюсер «Научного звёздного театра» Ирина Мельникова, в рамках проекта «Большой звёздный театр» планетарий планирует ежегодно ставить новые спектакли о жизни и открытиях известных учёных.

Она напомнила, что до Великой Отечественной войны в планетарии действовал Звёздный театр. В нём как раз ставили «Коперника», а также спектакли о Джордано Бруно и Галилео Галилее. Но в войну проект закрыли. Теперь эту трилогию планируется возродить с применением современных технологий. А также добавить к ней новые мультимедийные спектакли про знаменитых учёных.

