Олегу Меньшикову — 65 лет. Вспоминаем его лучшие роли

8 ноября исполняется 65 лет актёру и театральному режиссёру Олегу Меньшикову. Его дебют на сцене и в кино состоялся в 1980 году, во время учёбы в Высшем театральном училище имени Щепкина: начинающий исполнитель сыграл в постановках Малого театра «День рождения Терезы» и «Заговор Фиеско в Генуе» и снялся в военной драме Сурена Шахбазяна «Жду и надеюсь». Сейчас на счету народного артиста РФ 50 ролей в фильмах и сериалах, свыше 30 ролей в театре и 10 работ в качестве театрального постановщика. В честь юбилея Олега Меньшикова «Рамблер» вспомнил самые яркие фильмы с участием актёра.

«Покровские ворота»

Лирическая комедия Михаила Козакова вышла на экраны в 1982 году. Олег Меньшиков сыграл весёлого аспиранта Костика, живущего в Москве у своей тётушка Алисы Витальевны. Режиссёр и другие члены съёмочной группы долго не могли найти актёра на эту роль и отсмотрели 19 кандидатов. В своей книге «Встречи и расставания» Михаил Козаков вспоминал: когда артист прошёл кинопробы, самому постановщику и оператору картины Николаю Немоляеву стало ясно, что у них появился актёр, без которого не было бы их комедии. Сыгравший Хоботова Анатолий Равикович в книге «Негероический герой» отмечал, что на съёмочной площадке Меньшиков был предельно дисциплинированным и целиком сосредоточился на работе. Роль Костика принесла актёру всенародную популярность.

«Утомлённые солнцем»

До съёмок в этой картине Олег Меньшиков уже работал с режиссёром Никитой Михалковым: он сыграл Кирилла в трагикомедии Михалкова «Родня». В «Утомлённых солнцем» артисту достался один из ведущих персонажей, сотрудник НКВД Дмитрий Арсентьев, которому нужно арестовать своего друга, командира дивизии Котова по сфабрикованному делу.

Эту роль Михалков писал специально для Меньшикова, но артист сначала отказался от неё: в это же время он должен был сниматься у румынского режиссёра. Но съёмки перенесли, и актёр согласился.

«Утомлённые солнцем» вышли в 1994 году, получили «Оскара» как лучший иностранный фильм и Гран-при жюри Каннского кинофестиваля. Сам актёр за эту роль был отмечен Государственной премией Российской Федерации. Он также снялся в продолжении картины — «Утомлённых солнцем 2: Предстоянии» и «Утомлённых солнцем 2: Цитадели».

«Кавказский пленник»

В драме Сергея Бодрова о Первой чеченской войне Олег Меньшиков сыграл прапорщика Сашу, который вместе с рядовым Ваней Жилиным (Сергей Бодров-младший) попадает в плен к одному из жителей отдалённого горного аула. Картину снимали в Дагестане, и много лет спустя актёр признавался, что вспоминает эти съёмки «с огромной теплотой». «Помню, как мы жили в далёком ауле в одном домике с Сергеем Бодровым-младшим и оператором Павлом Лебешевым, который каждое утро извинялся за свой храп и готовил нам завтраки. Стояла страшная жара, каждый вечер мы разбирали сцены следующего дня, наслаждались этим процессом и были счастливы», — рассказывал он в 2019 году на кинофестивале «Зеркало», где «Кавказский пленник» стал фильмом закрытия (цитата по «Российской газете»).

Картина вышла в 1996 году и была номинирована на премии «Золотой глобус» и «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. За свою роль Олег Меньшиков был удостоен звания «Лучший актёр» на фестивале «Кинотавр» — эту награду он разделил с Сергеем Бодровым-младшим. Также артист получил кинопремию «Ника» и Государственную премию Российской Федерации.

«Сибирский цирюльник»

В вышедшей в 1998 году исторической мелодраме Никиты Михалкова Олег Меньшиков сыграл главную мужскую роль — юнкера Андрея Толстого, влюблённого в американку Джейн Кэлэген (Джулия Ормонд). На момент съёмок актёру, который снимался в образе молодого юноши, исполнилось 37 лет. «Наверное, это была бы совсем другая картина, если бы в центре стоял совсем юный человек. Может быть, она была бы лучше... Но жажда Олега сыграть эту роль была настолько велика, энергия столь позитивна, что я не мог устоять. И не жалею об этом!», — рассказывал Никита Михалков в 2005 году в интервью «Комсомольской правде». За эту роль Олег Меньшиков получил третью в своей творческой карьере Государственную премию Российской Федерации.

«Восток-Запад»

В исторической драме французского режиссёра Режиса Варнье актёр сыграл русского эмигранта Алексея Головина, который репатриируется в СССР во второй половине 1940-х годов вместе с женой-француженкой Мари и сыном Сергеем. Героям приходится столкнуться с доносами, арестами и пережить разлуку друг с другом.

Партнёршами Меньшикова по съёмочной площадке стали французские кинозвёзды Сандрин Боннэр и Катрин Денёв. В 2004 году в разговоре с «Комсомольской правдой» артист рассказывал, что играл свою роль, не зная французского языка. «Я играл с Сандрин Боннэр и Катрин Денёв, не понимая, о чем говорю. Меня одолевал постоянный страх — забыть реплику и испортить дубль партнёршам. На съемках «Востока-Запада» я спал по четыре часа в сутки — всё остальное время уходило на зубрёжку текста. Врагу не пожелаю такого мучения», — признавался Меньшиков.

Драма вышла в 1999 году. Она была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке.

«Статский советник»

В историческом детективе Филиппа Янковского Олег Меньшиков сыграл роль статского советника, чиновника для особых поручений при московском генерал-губернаторе Эраста Фандорина, который ловит убийц министра царского правительства Храпова. В интервью, опубликованном на официальном сайте картины, Янковский отмечал, что актёр исполнил эту роль «очень тонко» и что Меньшиков «обладает фантастической техникой».

Картина вышла в 2005 году. Она была номинирована на кинопремию «Золотой орёл» как лучший игровой фильм и претендовала на главный приз кинофестиваля «Кинотавр»

«Легенда № 17»

Вышедшая в 2013 году спортивная драма режиссёра Николая Лебедева была посвящена знаменитому советскому хоккеисту Валерию Харламову, роль которого досталась Даниле Козловскому. Олег Меньшиков сыграл в картине другого легендарного спортсмена — главного тренера сборной СССР Анатолия Тарасова.

В 2020 году в интервью «Кинопоиску» актёр рассказывал, что его долго уговаривали сняться в этом фильме, но хотели дать другую роль. Когда Меньшиков прочитал сценарий, он сказал продюсеру фильма Леониду Верещагину, что ему не надо предлагать иных ролей, кроме Тарасова. «В общем, я это сказал, сам забыл, а потом Верещагин позвонил и предложил Тарасова», — вспоминал Олег Меньшиков. В разговоре с телеканалом «Россия 24» артист назвал эту роль одной из своих самых любимых.

Дочь Анатолия Тарасова, тренер Татьяна Тарасова в комментарии YouTube-каналу «Ностальгия» отметила, что ей очень понравилась игра Олега Меньшикова. «Мне даже было страшно, как он напоминал отца. Внутренняя энергия какая-то. Я очень его благодарила», — говорила Татьяна Тарасова.

«Притяжение»

В научно-фантастической драме Фёдора Бондарчука Олегу Меньшикову досталась роль отца главной героини, полковника Валентина Лебедева. Когда в Москве приземляется гигантский инопланетный корабль, Лебедеву приходится следить и за порядком в городе, и за дочерью.

В интервью «Кинопоиску» Олег Меньшиков рассказывал, что был шапочно знаком с Бондарчуком «примерно всю жизнь» и однажды режиссёр предложил ему сняться в «Притяжении». «Мне это показалось любопытным: молодые герои, новый формат, непонятный жанр… Стало интересно в качестве эксперимента. Я вовлёкся, потом увидел результат, который мне понравился», — вспоминал артист. Фильм вышел в 2017 году и, по данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, заработал в прокате свыше 1 миллиарда рублей.

В 2020 году вышло продолжение картины — «Вторжение», где Олег Меньшиков снова сыграл роль Лебедева. Во второй части его персонажу досталось больше экранного времени. «Мне кажется, что тут Бондарчук решил его немножечко очеловечить. Был такой просто военный, такая функция добротная. А сейчас, судя по тому, как мы снимали, он стал больше на человека похож», — рассказывал актёр в интервью «Кинопоиску».

