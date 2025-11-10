«Только ты»: чем удивит меланхоличная драма о поиске идеального партнёра

На Apple TV+ вышел фильм «Только ты» с Имоджен Путс и Бреттом Голдстином — научно-фантастическая драма о мире, в котором обретение «второй половинки» перестало быть мифом. Люди наконец-то получили возможность найти идеального партнёра с помощью теста по поиску родственных душ. Увы, далеко не всегда результаты теста отвечают запросам сердца, а настоящая любовь всё чаще нарушает законы науки. Автор «Рамблера» рассказывает, как авторы «Только ты» препарируют современные романтические отношения.

Действие фильма разворачивается в недалёком будущем, где учёные придумали тест под названием Soul Connex, который помогает одиночкам найти любовь всей своей жизни — раз и навсегда. Главные герои — друзья детства Лора (Имоджен Путс) и Саймон (Бретт Голдстин) — относятся к новой технологии по-разному. Лора считает тест идеальным решением вечного вопроса поиска «второй половинки», Саймон же убежден, что только он сам может выбрать себе жену. Проходят годы, тест помогает Лоре найти будущего супруга Лукаса (Стивен Кри), у них рождается дочь Саша. Саймон же решает вступить в отношения с подругой Лоры Андреа (Зави Эштон), но так и не получает желанного счастья. Впрочем, ещё через несколько лет становится понятно, что идеальный брак Лоры на самом деле фасадный, а Саймон всю жизнь скрывал от подруги романтические чувства. Когда двое понимают, что испытывают чувства к друг другу, в их жизнях появляется ряд препятствий, которые мешают им быть вместе.

В 2020 году сценарист и режиссёр «Только ты» Уильямс Бриджес и Бретт Голдстин выпустили научно-фантастическую антологию «Родственные души», герои которой также пытались найти любовь с помощью специального приложения, но всё чаще приходили к выводу, что формулы идеальных отношений просто не существует. «Только ты» заимствует сюжетные элементы «Родственных душ», но предлагает зрителям совершенно другую историю. Создатели фильма не раскрывают алгоритмы работы загадочной технологии Soul Connex, более того — за кадром остаётся и то, как именно персонажам находят партнера. Тест на совместимость служит лишь точкой отсчёта для развития сложных, многогранных отношений Лоры и Саймона, которые большую часть жизни притворялись лучшими друзьями. Поддерживая иллюзию платонических чувств, пара пытается выстроить личное счастье отдельно друг от друга, но всё больше разочаровывается в реалиях предоставленной им близости.

Переломный момент в судьбе Лоры происходит после смерти её отца — человека, который на протяжении многих лет хранил на чердаке письма от возлюбленной юности, с которой так и не позволил себе остаться. Скелеты в семейном шкафу навсегда меняют представления Лоры об идеальном романтическом союзе — она начинает сомневаться не только в идее существования «второй половинки», но и в выборе, который ей навязала распиаренная технология. Внезапно обретённая свобода толкает девушку в объятия старого друга Саймона, который оказывается не в силах скрывать от неё симпатию.

Повествование «Только ты» поделено на несколько отдельных эпизодов, время между которыми варьируется от нескольких лет до нескольких месяцев. Каждая сцена — эмоциональная иллюстрация к душевному состоянию главных героев, внезапно перешедших из статуса близких друзей в тайных любовников. Их связь оказывается порочной, показательно постыдной и несчастной: Лора не в силах разрушить красивую картинку брака с Лукасом, которую так бережно выстраивала все эти годы. Саймона не устраивает происходящее, но он всё так же не в силах оттолкнуть от себя женщину, которую ждал так долго. В итоге каждый становится заложником глубинного внутреннего ощущения утраты прежней части себя. К финалу фильма ни один из героев не готов попрощаться с прошлой частью жизни, выбирая страдание как наиболее релевантный вариант существования.

«Только ты» — грустная мелодрама, на которую с лёгкостью можно примерить лекала современных отношений, пусть действие фильма и разворачивается в альтернативном будущем. Режиссёр Бриджес и сценарист Голдстин, также сыгравший одну из главных ролей, разоблачают распространённую идею любви как фатума — предопределённости, лишающей людей осознанного выбора. В эпоху популярности приложений знакомств «Только ты» служит горькой микстурой против «волшебной таблетки» счастья, которую так активно продвигает маркетинг.

