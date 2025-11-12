«Люди в чёрном»: нашли 10 киноляпов в культовых фильмах о секретных агентах

В июле 1997 года на большие экраны вышла первая часть комедийного фантастического боевика о секретной службе, защищающей Землю от пришельцев, — «Люди в чёрном». При бюджете в 90 миллионов долларов картина заработала свыше 589 миллионов долларов в мировом прокате и стала одним из самых кассовых фильмов года, пишет Кинопоиск. В 2002 году вышла вторая часть франшизы, в 2012 году появилась третья часть, а в 2019-м — четвёртая. По итогу общие сборы от всех фильмов превысили 1,9 миллиарда долларов. Но не обошлось в картинах без киноляпов. Автор «Рамблера» пересмотрел первые две части франшизы и нашёл фрагменты с несостыковками.

Интересные факты о фильмах

Сюжет фантастических фильмов о секретной службе «Люди в чёрном» основан на серии одноимённых комиксов американского писателя Лоуэлла Каннингема. Служба эта призвана контролировать деятельность прибывших на Землю пришельцев: некоторые из них живут мирно и работают как обычные люди, а другие пытаются захватить Землю. С ними и вступают в схватку суперагенты, раз за разом спасая планету от разрушения.

Режиссёром проекта выступил Барри Зонненфельд, на тот момент уже получивший известность благодаря работам над серией фэнтезийно-комедийных фильмов «Семейка Аддамс». Продюсеры Уолтер Ф. Паркс и Лори Макдональд даже специально отложили съёмки, пока Зонненфельд был занят в проекте «Достать коротышку», сообщает американский портал moviefone.com.

Изначально на роль агента Кея приглашали калифорнийского актёра Клинта Иствуда, но он отказался. Тогда на роль пригласили Томми Ли Джонса, который был фанатом комикса, но ему не понравился сценарий. Ситуацию спас Стивен Спилберг, присоединившийся к проекту в качестве исполнительного продюсера: он заверил Джонса, что сценарий ещё дорабатывается. В итоге актёр дал своё согласие.

Агента Джея предлагали сыграть Криссу О’Доннелу и Дэвиду Швиммеру, но первый отказался, а второй уже был задействован в другом проекте. Как пишет moviefone.com, взять на роль Уилла Смита Зонненфельду и Спилбергу предложили жёны, которые были поклонниками таланта восходящего актёра.

Создать пришельцев для фильма пригласили легендарного художника по гриму Рика Бейкера. На тот момент он уже завоевал четыре «Оскара», в том числе за фильмы «Американский оборотень в Лондоне» (1982) и «Чокнутый профессор» (1997). Как он рассказывал американскому изданию Entertainment Weekly, для создания образов пришельцев он сделал больше набросков, чем за всю свою предыдущую карьеру. Художник объяснял это тем, что Спилберг и Зонненфельд долго не могли сойтись во мнении: как должны выглядеть разные инопланетяне. Но работа не прошла даром: в 1998 году за «Людей в чёрном» Бейкер получил свой пятый «Оскар» в номинации «Лучший грим».

Помимо «Оскара» за лучший грим, первый фильм франшизы получил Премию канала MTV за лучшую песню и лучшую драку, а также премию «Сатурн» как лучший научно-фантастический фильм, за лучшую музыку. А актёр Винсент Д'Онофрио, сыгравший вселившегося в тело фермера пришельца-жука, был признан лучшим актёром второго плана, пишет «Кинопоиск».

«Люди в чёрном 2» были менее успешны. Если первая часть заработала в прокате 589 миллиардов долларов, вторая — 441,8 миллиона. Также фильм был выдвинут на две противоречащие друг другу премии: премию «Сатурн» как лучший научно-фантастический фильм и антипремию «Золотая малина». В последней в номинации «Худшая актриса второго плана» была заявлена Лара Флинн Бойл, которая сыграла сексуальную пришелицу Селену. Самым кассовым фильмом франшизы стали «Люди в чёрном 3», заработав в прокате больше 654,2 миллиона долларов, пишет портал Кино-Театр.Ру. При этом никаких наград фильм не получил.

А вот четвёртая часть «Люди в чёрном: Интернэшнл», вышедшая на экраны в 2019 году, в мировом прокате собрала всего 253,8 миллиона долларов при бюджете в 110 миллионов, сообщает Кинопоиск. Критики связывали это с практически полной сменой актёрского состава и не до конца продуманным сценарием. Зонненфельда в режиссёрском кресле заменил Ф. Гэри Грей, а главные роли в картине исполнили Крис Хемсворт, Лиам Нисон и Тесса Томпсон. Фильм также не получил значимых наград.

Киноляпы в фильмах

«Люди в чёрном» (1997)

Грудь мексиканца-пришельца

В самом начале фильма агент Кей опрашивает мексиканских эмигрантов. У тучного мексиканца из-под рубашки видна часть груди. Но когда позже Кей разрезает его одежду, оказывается, что это пришелец, который держит на палке голову мексиканца. Откуда тогда взялась остальная часть тела?

Зубы в коже

Пришелец убивает фермера и сдирает с него кожу. Когда он выбросил кожу из ямы, видно, что зубов в ней нет. Да и откуда, если зубы — это часть скелета. Но когда пришелец надел кожу на себя, у него появились ещё и зубы.

Передвижение стола

Сцена с экзаменом на должность агента «Люди в чёрном» в миграционном департаменте Земли. Когда все кандидаты рассаживаются в кресла, ровно посередине комнаты стоит большой стеклянный стол. Но когда Джей встаёт, чтобы подвинуть его к себе, стол оказывается в крайнем правом углу.

Надпись на кафе

Инопланетный принц приезжает в кафе с чемоданом с кошкой. Когда он выходит из такси, на окне отчётливо видна надпись на русском языке: «Хорошая кухня». Но когда принц заходит внутрь, первые буквы «хо» куда-то исчезают.

Баллоны с дихлофосом

Пришелец-жук в теле фермера приходит в морг, чтобы забрать кота инопланетного принца. Когда из него выползают тараканы, работник морга направляет на него два жёлтых баллончика с дихлофосом. Жук на него нападает и приклеивает слизью к потолку. Когда агенты приходят в морг, на столе стоят те самые два баллончика. И ещё один — уже третий — в руке у приклеенного к потолку сотрудника. Но когда он успел его взять?

Исчезающая слизь

После битвы с пришельцем в самом конце фильма агенты Кей и Джей с ног до головы покрыты липкой слизью. Но когда в следующем кадре напарники приезжают в офис, они уже чистые и ухоженные. Когда агенты успели помыться и привести себя в порядок?

«Люди в чёрном 2» (2002)

Голова Джея

Самое начало фильма. Агент Джей скачет по туннелю в метро на огромном инопланетном черве. При этом Джей несколько раз сильно ударяется головой о железные балки, а затем влетает в окно поезда. И на нём ни царапины: даже шишки на голове нет. (08:27–08:51)

Зубы Фрэнка

Собакоподобный агент Фрэнк вызывается быть напарником Джея. Когда они едут в машине и Фрэнк поёт, его зубы в отличном состоянии. Но когда начальник Зед предлагает ему другую должность, отмечая, что там лучше страховка у стоматолога, Фрэнк показывает зубы, и оказывается, что они все испорчены.

Волосы Кея

После того как пришелец возвращает агенту Кею память на самодельном аппарате, волосы агента сильно растрёпаны и торчат в разные стороны. Он выходит на улицу, а возвращается уже с аккуратно уложенными волосами, как будто кто-то его причесал.

Щупальца Серлины

Инопланетянка Серлина держит агента Кея в щупальцах. На общем плане видно, что её человеческая рука полностью стала щупальцами, включая пальцы. Но при съёмке крупным планом щупальца исчезают: пальцы Серлины снова как у человека.

