Работала в морге, занялась бизнесом: что стало с Вупи Голдберг

13 ноября исполняется 70 лет голливудской актрисе Вупи Голдберг. Она выросла в бедном районе Нью-Йорка и даже не окончила школу, но смогла построить головокружительную карьеру. На её счету около 200 фильмов и сериалов, она играет в театре и выступает ведущей популярных шоу. Голдберг — одна из немногих знаменитостей, у которых есть сразу четыре самые престижные американские награды: «Оскар», «Грэмми», «Эмми» и «Тони». «Рамблер» рассказывает об интересных фактах из биографии кинозвезды и её знаковых ролях в кино.

© Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/www.globallookpress.com

Неоконченная школа, псевдоним и дислексия

Кэрин Элейн Джонсон (настоящее имя Вупи Голдберг) родилась в 1955 году в Нью-Йорке. Мать будущей звезды Эмма Харрис работала учительницей в местной школе и медсестрой, а отец Роберт Джейсон Джонсон — младший был баптистским священником. Когда Кэрин была совсем маленькой, родители расстались. Мать воспитывала Кэрин и её старшего брата Клайда одна.

Прозвище Вупи, которое впоследствии стало творческим псевдонимом артистки, Кэрин получила ещё в детстве. Псевдоним Голдберг позже придумала её мать.

Из-за дислексии, то есть нарушения способности овладеть чтением и письмом, Кэрин не смогла окончить школу. Зато с восьми лет харизматичная девочка играла в экспериментальном детском театре. Педагоги хвалили будущую звезду Голливуда, отмечая её талант и отличное умение держаться на сцене. Позднее она училась актёрскому мастерству в нью-йоркской студии HB Studio.

Моноспектакль и шоу на Бродвее

В середине 1970-х Кэрин вместе с маленькой дочерью Александрой переехала в Калифорнию. Ей приходилось подрабатывать ночным сторожем, каменщиком на стройке и гримировать покойников в морге. Затем начинающей актрисе удалось попасть в театральную труппу Сан-Диего San Diego Repertory Theatre, где она участвовала в спектаклях «Мамаша Кураж» Бертольда Брехта и «Прощай» Марши Норман. Также она играла в театре Blake Street Hawkeyes Theater в Беркли.

Однажды на сцене Вупи пришлось заменять нескольких актёров, и тогда у неё родилась идея сделать собственный трагикомичный моноспектакль «Шоу привидений». В нём исполнительница играла сразу шесть ролей: от беременной девушки-сёрферши до жительницы Ямайки, которая становится спутницей состоятельного туриста. Голдберг гастролировала с этим спектаклем по Америке, Канаде и Европе. На одно из выступлений пришёл режиссёр Майкл Николс, который впечатлился шоу и помог Вупи перенести постановку в Нью-Йорк.

Актриса изменила название спектакля на «Вупи Голдберг» и впервые выступила с ним на Бродвее в 1985 году. Запись этого шоу «Вупи Голдберг: Прямо с Бродвея» была показана на телеканале HBO и принесла актрисе премию «Грэмми» в категории «Лучшая комедийная запись». Голдберг стала первой афроамериканкой, удостоенной этой награды.

© imago stock&people/globallookpress.com

От Спилберга до Кончаловского

Параллельно с игрой в театре Голдберг делала кинокарьеру. Её экранный дебют состоялся в 1982 году в драме Уильяма Фарли «Гражданин». Прорывом для актрисы стала драма Стивена Спилберга «Цветы лиловые полей» (1985) по роману американской писательницы Элис Уокер «Цвет пурпурный». Голдберг сыграла главную роль: девушку Силию, которой приходится пережить домашнее насилие, расизм и нищету. Постепенно героиня из робкой и запуганной домохозяйки становится решительной женщиной, способной постоять за себя.

В своих мемуарах «Обрывки и фрагменты: моя мать, мой брат и я» актриса отмечала, что получила эту роль благодаря Элис Уокер: Голдберг написала ей с просьбой порекомендовать её режиссёру. Роль Силии принесла Вупи «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.

© Kings Road Entertainment

После этого Голдберг стали приглашать в разные проекты, где она зарекомендовала себя как прекрасная комедийная актриса: «Джек Попрыгунчик» (1986), «Воровка» (1987), «Смертельная красотка» (1987). В 1989 году Вупи снялась в криминальной комедии российского режиссёра Андрея Кончаловского «Гомер и Эдди», который в то время активно работал за рубежом.

В этой картине она сыграла роль психически неуравновешенной бандитки Эдди, путешествующей по стране с напарником Гомером (Джеймс Белуши). Но отношения режиссёра и голливудской звезды были натянутыми.

«Вупи из породы “самоиграющих” актёров и не любит, чтобы постановщик вмешивался в то, что она делает на съёмочной площадке. Считала, что я фашист, что нельзя так жестоко обращаться с актёрами», — приводит слова Кончаловского «Комсомольская правда».

Тем не менее фильм получил гран-при на Международном фестивале в Сан-Себастьяне (Испания).

Мировую известность Вупи Голдберг принесла роль медиума Оды Браун в мелодраме Джерри Цукера «Привидение» (1990). Актриса получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана, а также «Золотой глобус», премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и «Сатурн». При этом, как признавалась Вупи Голдберг в интервью модели Наоми Кэмпбелл на YouTube-канале No Filter, изначально Цукер не хотел брать её на эту роль.

© Paramount Pictures

По словам кинозвезды, создатели фильма опасались, что она своей яркой индивидуальностью может затмить других персонажей. Но исполнивший в картине главную роль Патрик Суэйзи настоял на кандидатуре Вупи: оказалось, что он был большим поклонником талантов актрисы.

Ещё одной отмеченной наградами работой Голдберг стала роль певицы Делорис в комедии «Сестричка, действуй!» (1992). Героиня становится свидетельницей преступления, и в рамках программы защиты свидетелей полиция прячет её в женском монастыре, где Делорис берёт на себя управление монастырским хором. За эту роль актриса получила ряд премий, например Американскую комедийную премию награду People’s Choice Awards, и была номинирована на «Золотой глобус».

В числе других известных киноработ Голдберг — фильмы «Сделано в Америке» (1993), «Богус» (1996), «Рыцарь Камелота» (1998), «Крысиные бега» (2001). Она по-прежнему активно снимается: например, в 2023 году сыграла в драмеди «Папа» (2023), в 2024-м — в боевике «Отряд преступников» и документальном фильме «Супермен: История Кристофера Рива».

Спортивный канал и продукция из конопли

В начале 2000-х годов Вупи Голдберг начала активно продюсировать и писать сценарии к мюзиклам, фильмам и мультфильмам. В 2002 году она получила премию «Тони» за продюсирование бродвейского мюзикла «Весьма современная Милли». Много лет Голдберг была постоянной участницей американского юмористического шоу «Комическая помощь» и вела авторские ток-шоу.

В 2002 году Голдберг получила премию «Эмми» в категории «Выдающийся специальный учебный сериал» за работу над фильмом Beyond Tara: The Extraordinary Life of Hattie McDaniel. Семь лет спустя она вновь была удостоена этой награды как «Выдающийся ведущий ток-шоу» за программу The View.

© ABC Television Studio

Также Голдберг удалось сделать писательскую карьеру. В 1992 году актриса издала свою первую книгу Alice («Алиса») — городское фэнтези о темнокожей девочке Алисе, путешествующей по Нью-Йорку. В 2010 году на свет появилось собрание советов Is It Just Me? Or is it nuts out there? («Неужели это только я? Или там все просто чокнутые?»), где артистка осуждает неделикатность американцев. Также в её копилке серия книг про маленьких балерин «Орден Феи Драже», которую она посвятила детям и внукам. Всего на счету актрисы более десятка произведений.

В линейку ее фирмы Emma & Clyde входят продукты питания и аксессуары, а в Whoopi & Maya — медицинские средства для женщин. А в прошлом году актриса запустила круглосуточный женский спортивный канал All Women’s Sports Network (AWSN) с трансляциями спортивных соревнований, в которых участвуют исключительно женщины.

Как признавалась Голдберг в американской телепередаче «Вечернее шоу с Джимми Фэллоном», идея канала зародилась у неё 16 лет назад. В детстве она всегда мечтала заниматься спортом, но ей не разрешали, потому что «она девочка».

«Это всегда меня раздражало. Поэтому я говорила людям: “Разве не было бы здорово, если бы мы могли объехать весь мир, глядя на спортсменок, чтобы расти и взрослеть вместе с ними?”», — отмечала Голдберг.

Сегодня Вупи Голдберг служит Послом доброй воли ЮНИСЕФ в Организации объединённых наций. Она активно выступает за права детей и бездомных, борьбу с наркозависимостью, а также поддерживает ряд благотворительных организаций.

