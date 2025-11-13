Новая «Иллюзия обмана» и концерт Сюткина: куда сходить в Москве 15–16 ноября

Продолжение нашумевшего триллера «Иллюзия обмана» с Вуди Харрельсоном, Джесси Айзенбергом и Морганом Фриманом, концерт Валерия Сюткина в фольклорном центре «Москва», экскурсия по Большому театру и шоу Прохора Шаляпина в ТРЦ «Саларис». «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

© Lionsgate

Что посмотреть

Фильм «Иллюзия обмана — 3»

В российский прокат выходит третья часть фильма про фокусников-мошенников «Иллюзия обмана». Четверо лучших иллюзионистов мира — Дэниел, Мэррит, Джек и Хенли, которые во время своих шоу совершают масштабные ограбления, готовят новую грандиозную аферу. Помогать им будут пока неизвестные молодые фокусники. Смогут ли сотрудники ФБР на этот раз поймать мошенников за руку или «четыре всадника» снова избегут наказания?

В третьей части снялись уже полюбившиеся зрителям актёры: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Айла Фишел, Морган Фримен, Марк Руффало и другие. Как отмечается на сайте Кинопоиска, первые два фильма франшизы, вышедшие в 2013 и 2016 годах, собрали в прокате больше 700 миллионов долларов.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билет можно здесь.

Спектакль «Щелкунчик на льду»

© iceseasons.show

15 ноября на ВТБ Арене пройдёт масштабное шоу для всей семьи «Щелкунчик на льду». Эта новая интерпретация классической рождественской истории, основанной на сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» про приключения девочки Мари и деревянной куклы Щелкунчика.

В постановке соединились балет, фигурное катание и легендарная музыка Петра Чайковского в исполнении симфонического оркестра. В спектакле используются красивые костюмы, декорации, а также создатели подготовили для зрителей несколько волшебных сюрпризов.

Приобрести билеты можно здесь.

Что послушать

Концерт «Оркестр при свечах. Рок-баллады»

15 ноября в лютеранском соборе святых Петра и Павла пройдёт необычный концерт органной музыки. Заслуженный артист Республики Абхазия Лука Гаделия в сопровождении камерного оркестра Antonio Orchestra на старинном соборном органе исполнит известные мировые хиты культовых рок-групп. В камерной атмосфере при свечах прозвучат произведения Metallica, Scorpions, Queen, Linkin Park. Зрители услышат композиции «Nothing Else Matters», «The Memory Remains», «The Show Must Go On», «Love Of My Life», «Numb», «In the End» и многие другие.

Приобрести билеты можно здесь.

Концерт Валерия Сюткина

© Соцсети Валерия Сюткина

16 ноября в фольклорном центре «Москва» состоится концерт популярного российского музыканта Валерия Сюткина «Валерий Сюткин & Light jazz». Свою музыкальную карьеру заслуженный артист России начинал в группе «Телефон» в 1980 году. В конце 1980-х он также был солистом коллектива «Фэн-о-мэн», которая гастролировала с труппой Михаила Боярского. Но популярность артист приобрёл после прихода в группу «Браво» в 1990 году. В её составе Сюткин записал четыре альбома — «Стиляги из Москвы», «Московский бит», Live in Moscow и «Дорога в облака».

На концерте в сопровождении джазового оркестра артист исполнит хиты «Я — то, что надо», «Стильный оранжевый галстук», «Дорога в облака», «Вася» и многие другие. Также музыкант выступит с композициями из известных советских кинофильмов и песнями 1960-х годов: «Я шагаю по Москве», «Московские окна», «Три года ты мне снилась», «Дорогие мои москвичи» и другие.

Приобрести билеты на концерт можно на сайте.

Где погулять

Шоу Прохора Шаляпина к окончанию акции СберБанка

15 ноября в ТРЦ «Саларис» (Киевское шоссе, 1) пройдёт мероприятие, приуроченное к окончанию федеральной акции СберБанка и Самоката «Гонка Героев». В рамках проекта весь октябрь клиенты Сбера списывали бонусы Спасибо на покупки в Самокате. Соревнования проходили в 79 городах, по итогам в лидеры вышла Москва — именно в столице пользователи списали больше всего бонусов.

Посетить мероприятие может любой желающий. С 15:00 в ТРЦ будут проходить тематические активности: можно зайти на ярмарку «Гонки городов», принять участие в народных забавах и заработать баллы, а затем обменять их на мерч. В 18:00 на сцену выйдет певец и шоумен Прохор Шаляпин. Он проведёт народное реалити-шоу и выполнит задания, которые для него выберут сами зрители. Также артист исполнит собственные и русские народные песни. А ещё проведёт автограф-сессию для поклонников.

Экскурсия по Большому театру

© Belkin Alexey/globallookpress.com

15 ноября пройдёт пешеходная экскурсия по историческому зданию Большого театра. Участники смогут увидеть историческую сцену главного театра страны, на которой когда-то выступали Шаляпин, Рахманинов, Мусоргский, Плисецкая, Павлова и другие всемирно известные артисты. Посетят Правительственную и Императорскую ложи, из которых когда-то смотрели балет и оперу члены королевской семьи, увидят интерьеры фойе и уникальные хрустальные люстры, которые чудом сохранились после бомбёжек 1941 года.

Экскурсовод расскажет об истории театра, кто и как создаёт костюмы и декорации к постановкам, откроет некоторые секреты Большого. А также участники смогут стать зрителями вечерней репетиции труппы театра.

Экскурсия платная. Необходимо заранее зарегистрироваться на сайте проекта «Гуляем по Москве».

«Франкенштейн»: как Гильермо дель Торо переосмыслил историю о знаменитом монстре