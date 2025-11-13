«Мой сын готовит борщ»: Наталия Орейро рассказала, за что полюбила Россию

27 ноября в российский прокат выйдет новогодняя комедия «Письмо Деду Морозу». Одну из ролей в ней сыграла латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро, которая получила мировую известность в конце 1990-х годов благодаря роли дерзкой служанки Милагрос в ромкоме «Дикий ангел». В преддверии премьеры комедии в Киностудии имени Горького состоялась встреча с актёрами, во время которого артистка по видеосвязи из Аргентины рассказала о съёмках, любимых русских традициях и о том, как ей удаётся в свои 48 лет оставаться в прекрасной форме.

© Киностудия им. М. Горького, Москино

«Письмо Деду Морозу» — это семейная фантастическая комедия режиссёра Кирилла Кузина. В канун Нового года сын влиятельного юриста Петра Безуглова находит старые детские письма отца и отправляет их Деду Морозу. В результате все его детские желания сбываются и теперь его супруга — кинозвезда Наталья Орейро. Помимо латиноамериканской артистки, главные роли в фильме исполнили Кристина Асмус, Антон Филипенко, Иван Охлобыстин. Также в фильме снялись Дима Билан и Эвелина Блёданс.

Как призналась Наталия Орейро во время встречи с журналистами, когда она прочитала сценарий фильма, сразу согласилась в нём сниматься. «Мне очень понравилась идея. К тому же я подумала, что было бы странно, если меня будет играть кто-то другой», — сказала она. Артистка рассказала, что ей очень понравилось работать с российской съёмочной группой.

«Не важно, где проходят съёмки, в России, в Аргентине или другой стране. Главное, когда происходит контакт с командой, даже если вы говорите на разных языках. У нас этот контакт случился», — сказала Орейро.

Съёмки проходили в Москве, Подмосковье и Карелии прошлой зимой. По словам Орейро, минусовые температуры её совсем не смущали.

«На самом деле не было прям уж так холодно. Я как-то была в Сибири в минус 35 градусов, вот там было холодно. А здесь я чувствовала себя комфортно», — отметила актриса и добавила, что в Аргентине тоже бывают зимы с минусовыми температурами и иногда выпадает снег.

© Киностудия им. М. Горького, Москино

Наталия Орейро также призналась, что очень любит Россию. С концертами в разных городах страны она была несколько раз.

«Когда я впервые выступала в Москве в 2001 году, на Красной площади, я думала, что моя популярность связана с сериалом “Дикий ангел”, что это просто модно и что меня быстро забудут в России. Но до сих пор я чувствую эту любовь», — сказала она.

По словам Орейро, ей очень нравятся русские традиции. У неё дома много сувениров из России, а в библиотеке есть русские сказки. Русского Деда Мороза и Снегурочку она любит и понимает больше, чем Санта-Клауса. «Здорово, что у вас остались свои традиции. В Аргентине их уже нет. У нас есть Папа Ноэль, но это испанский персонаж», — отметила она. Во время съёмок она также примеряла на себя костюм Снегурочки: «Было очень необычное, сказочное чувство», — призналась она.

Актриса рассказала, что любит русский борщ, умеет его готовить и научила варить борщ своего сына:

«Недавно мой 13-летний сын Мерлин делал проект для школы про Россию и готовил борщ для одноклассников. Он подавал его холодным, но всем понравилось».

А ещё Орейро знает, как делают русский валенки: «Надо взять шерсть и мыло, свалять их, затем снова взять шерсть и мыло и снова свалять. И так до тех пор, пока обувь не примет нужную форму».

На вопрос о том, как ей удаётся так великолепно выглядеть в её возрасте, соблюдает она какие-то диеты, актриса ответила: «На самом деле я очень люблю шоколад. Почти каждый день его ем».

Она также добавила, что нужно любить себя, понимать, что твоё тело меняется на каждом жизненном этапе и это нормально. «Главное, не зацикливаться на этом и выбирать роли, которые подходят тебе по возрасту», — уточнила Орейро и добавила, что сейчас снимается в двух аргентинских драматических проектах, где как раз играет женщин своего возраста.

Работала в морге, занялась бизнесом: Вупи Голдберг празднует 70-летие