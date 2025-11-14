Адель сыграет в кино, режиссёр «Звёздных войн» откроет музей — хорошие новости

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений этой недели, которые вы могли пропустить.

Больше миллиарда рублей заработали 8 российских фильмов

Сразу восемь отечественных фильмов, вышедших на экраны в 2025 году, заработали в российском прокате больше миллиарда рублей. Как отмечается на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), это рекордный показатель за последние пять лет.

Первое место по кассовым сборам занимает фэнтези «Волшебник изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» по мотивам сказки Александра Волкова о девочке Элли, попавшей в волшебную страну. Фильм заработал 3,34 миллиарда рублей. На втором месте — «Финист. Первый богатырь» о приключениях могучего богатыря из сказочного Белогорья, собравший 2,68 миллиарда рублей. Третьим стал байопик «Пророк. История Александра Пушкина» о судьбе великого русского поэта, он заработал 1,63 миллиарда рублей.

Также в список попали комедия «Батя 2. Дед» (1,59 миллиарда рублей), драма «Август» (1,39 миллиарда), «Горыныч» (1,26 миллиарда), «Кракен» (1,13 миллиарда) и «Алиса в стране чудес» (1,08 миллиарда).

Адель снимется в фильме Тома Форда

Британская певица Адель впервые выступит в качестве киноактрисы. Как сообщает американское издание Deadline, обладательница 16 премий «Грэмми» исполнит одну из главных ролей в картине режиссёра и дизайнера Тома Форда «Плач к небесам» по мотивам одноимённого романа американской писательницы Энн Райс. В произведении рассказывается о нелёгкой жизни оперных певцов в Италии XVIII столетия.

Сценарий к будущему фильму написал сам Форд, он же выступит режиссёром и продюсером проекта, сообщает издание. Помимо Адель, в фильме снимутся известные актёры: Аарон Тейлор Джонсон («Под покровом ночи», «Носферату»), Оуэн Купер («Переходный возраст»), Хантер Хафер («Эйфория», «Кукушка»), Николас Холт («Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Миротворец») и другие.

Сейчас фильм находится на стадии подготовки к съёмкам. Основные события, по информации издания, будут снимать в Лондоне и Риме в середине января 2026 года. Релиз запланирован на конец осени того же года.

Сериал «Аутсорс» победил на фестивале в Швеции

Российский сериал «Аутсорс» режиссёра Душана Глигорова стал победителем на международном фестивале Stockholm City Film Festival. Проект был признан лучшим веб-сериалом месяца (сентября), говорится на сайте фестиваля. Фестиваль проводит группа независимых шведских режиссёров, которые отбирают лучшие работы со всего мира. Жюри высоко оценило драматическую многослойность истории: криминальный сюжет, социальную напряжённость эпохи, абсурд и лирику, которые создателям удалось показать в одном кадре.

«Аутсорс», вышедший на онлайн-платформе Окко в 2025 году, рассказывает о событиях 1996 года накануне отмены в России смертной казни. Новый надзиратель тюрьмы особого назначения решает, что родственники жертв преступников имеют право на исполнение наказания и отдаёт организацию смертной казни на аутсорс. Главную роль в фильме исполнил Иван Янковский, также в проекте снялись Карина Разумовская, Мила Ершова, Данил Стеклов, Виталий Коваленко и другие. В сентябре этого года сериал победил на фестивале «Новый сезон» в Сочи в номинации «самый ожидаемый сериал года».

Картину за 150 миллионов долларов представят на аукционе в США

Работу известного австрийского художника-символиста XIX века Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер», стоимостью более 150 миллионов долларов, планируют выставить на торгах аукционного дома Sotheby’s на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте американского канала CNN. Картина, на которой изображена 20-летняя дочь богатейшего покровителя Клинта Августа Ледерера, долгое время находилась в коллекции наследника американского бренда косметики и парфюмерии Estee Lauder Леонарда Алана Лаудера. Художник написал его за два года до своей смерти.

Вместе с портретом на торгах будут представлены ещё две работы Климта — пейзажи озера Аттерзе. По предварительной оценке, пишет CNN, их стоимость достигает 70 и 80 миллионов долларов. Целиком же коллекция может быть продана более чем за 400 миллионов долларов. Как уточняется на сайте телеканала, в 2023 году картина Климта «Дама с веером» побила рекорд аукционного дома: она ушла с молотка за 108 миллионов долларов.

Музей режиссёра Джорджа Лукаса откроется в Лос-Анджелесе

В сентябре 2026 года в выставочном парке Лос-Анджелеса откроется Музей нарративного искусства режиссёра, сценариста и продюсера Джорджа Лукаса, снявшего франшизу «Звёздные войны», передаёт американское издание Deadline. Объект площадью 28 тысяч квадратных метров будет включать в себя галереи, два театра, ресторан, кафе, магазин и зоны для прогулок.

Как отмечал на фестивале Comic-Con International в Сан-Диего в июле этого года сам Лукас, слова которого приводит издание, музей станет «храмом народного искусства». Его создание также обусловлено потребностью режиссёра продемонстрировать публике свою огромную коллекцию предметов искусства, в которой сегодня насчитывается более 40 тысяч произведений. Среди них работы известных иллюстраторов, художников и фотографов, уникальные экземпляры комиксов, киноафиши, реквизит со съёмок, костюмы персонажей фильмов и многое другое.

