«Иллюзия обмана 3»: стоит ли смотреть новый фильм про фокусников

«Иллюзия обмана 3»: чем удивит новый фильм про любимых фокусников
В российском прокате стартовала «Иллюзия обмана 3» — долгожданное продолжение экшен-франшизы о приключениях талантливых иллюзионистов. Режиссёром триквела выступил Рубен Фляйшер, а к своим ролям вернулись Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, а также Айла Фишер, Лиззи Каплан и Морган Фриман. Автор «Рамблера» рассказывает, каким получился фильм.
С момента последнего масштабного шоу «Всадников» прошло уже десять лет. Талантливые иллюзионисты разбрелись кто куда. Атлас (Айзенберг) отправился в пеший поход через Австралию. Меррит (Харрельсон) перебрался в Мексику и редко выпускает из рук бутылку текилы. Джек (Франко) и Лула (Каплан) расстались, а Хенли (Фишер) воспитывает детей и собак в счастливом браке.
Но однажды команде прославленных фокусников приходится воссоединиться. За годы их отсутствия трио юных самозванцев, Боско (Доминик Сесса), Чарли (Джастис Смит) и Джун (Ариана Гринблатт), стали давать выступления по стране, прикидываясь «Всадниками».
Могущественная организация «Око» сводит иллюзионистов вместе, чтобы противостоять влиятельной бизнесвумен Веронике Ванденберг (Розамунд Пайк). Восьмёрке артистов придётся отправиться в опасное приключение и рискнуть своими жизнями, чтобы провернуть самый масштабный фокус в истории.
Впервые на больших экранах команда харизматичных иллюзионистов дебютировала в 2013 году. В оригинальном фильме «Всадники», словно современные Робин Гуды, ограбили нажившего состояние на насилии и обмане миллионера Артура Тресслера (Артур Кейн) и раздали более 100 миллионов долларов людям, пострадавшим от деятельности властного мужчины.
В вышедшем три года спустя сиквеле отряд фокусников противостоял его внебрачному сыну Уолтеру (Дэниэл Рэдклифф), решившему отомстить за родителя. О съёмках триквела франшизы было объявлено ещё за год до премьеры второй части саги. Но ждать продолжения пришлось без малого десять лет.
Режиссёром третьей части выступил Рубен Фляйшер, ранее снявший дилогию «Zомбилэнд», главные роли в которой также исполнили Джесси Айзенберг и Вуди Харрельсон. Несмотря на схожую жанровую конструкцию — экшен-фильм о приключениях членов разношёрстной команды — и ведущих актёров, у третьей «Иллюзии обмана» больше перекличек с «Анчартед: На картах не значится» — ещё одним фильмом режиссёра.
«Всадникам» постоянно приходится разгадывать сложные головоломки, как в оригинальной серии игр про Нейтана Дрейка. Персонажи даже отправляются в заброшенный замок во Франции, прямо как протагонист видеоигры в Uncharted 3: Drake’s Deception.
Но главная беда новой «Иллюзии обмана» вовсе не в том, что Фляйшер продолжает экранизировать способ взаимодействия игрока с игровым миром в культовой игровой серии, а в том, что третья часть подозрительно похожа на своих предшественников.
В открывающей сцене фильма три юных фокусника со сцены грабят криптомиллионера, а после раздают деньги зрителям шоу. Создатели пытаются обыграть очевидный самоповтор с помощью забавного комментария — «чем внимательнее вы смотрите, тем проще выдать старый фокус за новый», — но на этом заигрывания с метанарративом заканчиваются.
Новая троица персонажей во многом вторит оригинальному квартету. Из юных иллюзионистов особо выделяется разве что Боско Лерой — неудачливый актёр и мастер сарказма. Как и Атлас, юноша жаждет быть в центре внимания, поэтому любая коммуникация героев заканчивается забавной словесной перепалкой.
Характеры же остальных новичков словно взяты из хрестоматийного учебника по драматургии: скромный сирота с секретом Чарли и бойкая девушка Джун. Каждый из ребят оказался лишён семьи и обрёл её в компании друзей.
Но даже важнейшая мысль о том, что настоящая семья — это не всегда кровные родственники, уже неоднократно поднималась в рамках франшизы. В первой части руководящий «Всадниками» из тени Дилан открыто заявлял, что главный фокус — это сплотить в один коллектив четырёх одиночек.
В сиквеле же персонаж Вуди Харрельсона был готов умереть от рук брата-близнеца вместе со своими товарищами.
«Иллюзия обмана 3» всё ещё может удивить искусно поставленными экшен-сценами, а долгожданная встреча с любимыми героями может вызвать невольную улыбку. Но по большему счёту триквел оказался не самой удачной попыткой воскресить франшизу. По пути к финалу «Иллюзия» и вовсе медленно превращается в мыльную оперу, в которой из мёртвых восстают незаконнорождённые наследники великих империй, все невиновные будут реабилитированы, а зло обязательно будет повержено.
После пандемии и непростой геополитической обстановки в мире человечеству и впрямь хочется верить в магию и ждать чуда. Но «Иллюзия обмана 3» с этой задачей не слишком справляется.
«Франкенштейн»: как Гильермо дель Торо переосмыслил историю о знаменитом монстре