В прокат вышла новая глава киноальманаха «Россия, я люблю тебя»

С 14 ноября в сети кинотеатров «Синема Парк» можно посмотреть новую главу киноальманаха «Россия, я люблю тебя», созданную при поддержке Сбера. Об этом сообщается на официальном сайте Сбера. В новую главу вошли восемь короткометражек от известных мастеров отечественного кино и молодых режиссёров.

© Сбер

Картина продолжает и расширяет линию первого киноальманаха, вышедшего в июне 2025 года и включавшего короткометражные работы трёх именитых постановщиков — Николая Хомерики, Алексея Куприянова и Алексея Нужного. Новеллы для новой главы снимались в Звенигороде, Краснодаре, Мурманске, Йошкар-Оле, Перми, Елабуге, а также обеих российских столицах — Москве и Санкт-Петербурге. Как отмечается на официальном сайте Сбера, каждая история — это личный взгляд на страну через отношения, людей, память и пространство, к которому привязана человеческая жизнь.

Проект создавался как открытая площадка для диалога поколений. Для молодых режиссёров участие в киноальманахе стало важным профессиональным шагом. А зрители смогут увидеть Россию в её многоголосии и живом человеческом ритме.

Как отметил режиссёр, сценарист и продюсер Алексей Нужный, чьи слова приводятся на официальном сайте Сбера, для него в этом проекте крайне важно, что крупный бизнес не просто поддерживает культуру, а становится её соавтором.

«Сбер создаёт пространство для живого творчества, для разговора о стране, о родине искренним человеческим языком», — рассказал Нужный.

Он назвал «Россия, я люблю тебя» редким примером, «когда большая компания говорит о России не формально, давая возможность молодым авторам работать в большом формате рядом с опытными киномастерами».

По его мнению, подобные инициативы — «это и про финансовый ресурс, и про смысловой: про доверие к молодым режиссёрам, про уважение к зрителю, про честный и содержательный диалог». Для отрасли это очень важно, потому что кино — язык, на котором общество разговаривает, считает Алексей Нужный.

Сегодня, когда вокруг так много неопределённости, людям нужны истории, которые собирают, а не разъединяют, делится мнением режиссёр, композитор и продюсер Александр Войтинский, чьи слова также приводятся на официальном сайте Сбера.

«”Россия, я люблю тебя” — как раз про это: про попытку увидеть страну через судьбы людей, через то, что у всех нас общее», — считает Войтинский.

Он поясняет, что для него важно, что проект создавался как диалог между поколениями, городами, разными взглядами на жизнь. «И то, что такую инициативу поддержал Сбер, говорит о зрелости — когда крупный бизнес понимает, что культура помогает обществу оставаться цельным и осознанным в человеческом измерении. Именно такие вещи по-настоящему востребованы сегодня», — заключает Александр Войтинский.

