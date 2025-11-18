«Попутчики»: что не так с комедией о сумасшедшем олигархе, застрявшем в 1990-х

В российском прокате идёт фильм «Попутчики» — история о влиятельном бизнесмене, который ударился головой и теперь уверен, что на дворе 1993 год. Роль потерявшего рассудок миллионера досталась Виталию Хаеву, а его целителей сыграли Филипп Ершов, Александра Бортич и Ян Цапник. Автор «Рамблера» рассказывает, чем радует и разочаровывает фильм-путешествие Ивана Глубокова.

© Fresh Film

Молодой программист Кирилл (Филипп Ершов) тяжело переживает разрыв с любимой девушкой, которая собирается выйти замуж за другого. Одной из причин расставания стала финансовая проблема: у Кирилла нет денег даже на свадьбу, не говоря уже о дальнейшей совместной жизни. Зато талантливый парень разработал инновационное приложение, которое помогает людям находить вторую половинку. Чтобы разбогатеть на своем изобретении, Кирилл отправляется на встречу с известным предпринимателем Олегом Потаповым (Виталий Хаев), который наверняка заинтересуется перспективным проектом.

К сожалению, всё оказывается не так просто: после травмы головы бизнесмен лишился рассудка и теперь воспринимает себя и мир вокруг так, будто на дворе середина 1990-х. Единственный способ исцелить бедолагу — реконструировать события тридцатилетней давности и дать ему возможность заново пережить ключевые моменты молодости. Организацией необычного квеста занимается некий Жаринов — лучший друг и заместитель Потапова. Ему помогают продюсер Свидунов (Данила Якушев), его девушка Катя (Александра Бортич) и профессор Ельданцев (Сергей Рубеко), для которого эксперимент может стать поворотной точкой в карьере.

Фальшивая реальность часто фигурирует в фильмах самых разных жанров: от трогательных драм «Шоу Трумана» и «Жизнь прекрасна» до интригующих триллеров «Игра» и «Остров проклятых». Разумеется, необычная тема нашла отражение и в комедиях — из отечественных примеров наиболее успешным стал «Холоп» Клима Шипенко, на момент выхода самый кассовый фильм в истории российского проката. В подобных фильмах подчёркнутая условность происходящего даёт широкий простор для шуток, комичных ситуаций и внезапных перевёртышей. Остаётся только найти баланс, чтобы история о реконструированной реальности не обернулась театром абсурда.

© Fresh Film

Главная проблема «Попутчиков» — поверхностное и даже ленивое отношение к воссозданию эпохи 1990-х. В кадре почти нет знакомых с детства атрибутов того времени, не говоря уже о несоответствии одежды персонажей и их манеры говорить. Конечно, Потапов — душевнобольной, готовый поверить во что угодно, но зрителю наблюдать за реконструкцией 1990-х в пустом поле быстро надоедает. Неудивительно, что самой яркой сценой фильма стал эпизод в ресторане, в интерьер которого создатели добавили несколько ламповых деталей.

Ещё обиднее за упущенные возможности фильма становится от того, насколько сильный и харизматичный ансамбль актёров принял участие в картине. Наблюдать за Яном Цапником в роли предпринимателя, пережившего «лихие 90-е», — сплошное удовольствие, но сценарий не позволяет актёру полноценно раскрыть богатый комедийный потенциал. Данила Якушев и Сергей Рубеко прекрасно исполнили роли корыстных и хитрых людей, для которых эксперимент над больным человеком стал способом получить личную выгоду. Сам горе-олигарх в исполнении характерного актёра Виталия Хаева выглядит убедительно: беспомощный мужчина с блаженным взглядом вызывает смех и сочувствие. Саркастичные перепалки героев Александры Бортич и Филиппа Ершова оживляют комедию, но предсказуемая любовная линия явно не идёт ей на пользу. Кажется, Катю и Кирилла свела не романтика, а неудача в отношениях с предыдущими партнёрами.

Самой выигрышной и запоминающейся стороной фильма стала визуальная составляющая. Комедию снимали в Краснодарском крае: путешествие героев разворачивается на фоне величественных гор, густых лесов и живописных виноградников. Конечно, реконструкция эпохи 1990-х выглядела бы убедительнее в антураже мрачных подворотен, но это была бы уже совсем другая история.

