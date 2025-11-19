Топ-10 фильмов про известные бренды: как создавали «Дом Гиннесcов» и другие компании

Сериал «Дом Гиннессов», вышедший в конце сентября на стриминговом сервисе Netflix, стал одним из самых обсуждаемых проектов этой осени. «Рамблер» составил подборку фильмов и сериалов об известных мировых брендах и их основателях, которые также стоит посмотреть.

Кадр из сериала «Дом Гиннессов»

«Дом Гиннессов» (сериал, Великобритания, 2025)

Сериал основан на реальной истории семьи Гиннессов. События разворачиваются в Дублине и Нью-Йорке в середине XIX века, когда бренд Guinness уже завоевал большую популярность по всему миру. Один из самых успешных управляющих пивной империи, внук основателя компании Arthur Guinness Son & Co Артура Гиннесса I сэр Бенджамин Ли Гиннесс умирает. По завещанию, все активы пивоварни должны разделить между собой его старшие сыновья — Артур (Энтони Бойл) и Эдвард (Луи Партридж).

С таким выбором отца не согласны другие наследники Бенджамина — Бен (Фионн О’Ши) и Анна (Эмили Фэрн). Понимая, что договориться полюбовно не получится, дети вступают в жестокую борьбу друг с другом. Пивная империя начинает трещать по швам.

Шоураннером восьмисерийного проекта выступил Стивен Найт — создатель культового сериала о криминальном мире Бирмингема 1920-х годов прошлого века «Острые козырьки» (2013–2022) и сценарист нового фильма о Джеймсе Бонде. На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes «Дом Гиннессов» собрал 90% положительных отзывов от критиков на основе 48 рецензий.

«Кристобаль Баленсиага» (мини-сериал, Испания, 2024)

Биографический шестисерийный проект рассказывает о восхождении на модный олимп известного испанского кутюрье Кристобаля Баленсиаги. Сюжет начинается с похорон Коко Шанель в 1971 году: журналистка Пруденс Глинн (Джемма Уилан) пытается уговорить знаменитого дизайнера дать ей интервью. Не терпящий публичности Баленсиага (Альберто Сан Хуан) сначала отказывается, но вскоре принимает решение рассказать историю своей жизни.

© Disney+, Irusoin, Moriarti Produkzioak

Сериал показывает весь творческий путь кутюрье — от помощника портного в маленьком испанском городке до основания Дома высокой моды в Париже в 1937 году. В проекте рассказывается, как мастер работал над своими творениями, откуда черпал вдохновение, как складывались его отношения с коллегами по цеху и многое другое.

Сериал получил несколько номинаций на престижные премии, в том числе за лучший игровой сценарий и лучшую постановку на испанском кинофестивале Iris Awards в Альмерии. Актёр Альберто Сан Хуан получил награду как лучший актёр, а также стал лучшим актёром по версии премии Ondas Awards.

«New Look: Революция стиля» (сериал, США, 2024)

События в сериале происходят во Франции в трёх временных рамках: 1943 году в период нацистской оккупации, 1947 и 1955 годах. В центре сюжета — соперничество между двумя именитыми кутюрье Кристианом Диором (Бен Мендельсон) и Коко Шанель (Жюльет Бинош) за право создать новую главу во французской моде. В фильме появляются Пьер Бальмен (Тома Пуатевен) и Кристобаль Баленсиага (Нуну Лопеш), которые тоже стремятся совершить революцию в стиле.

© Apple Studios

События показаны сквозь призму ужасов Второй мировой войны и личных драм персонажей, в сюжете уделяется внимание творческим поискам, успехам и падениям героев.

Название «New Look: Революция стиля» отсылает к первой коллекции Кристиана Диора: она была выпущена в 1947 году и произвела революцию в послевоенной моде, создав новый образ независимой женщины. Коллекция состояла из нарядов с узкой талией и широкими плечами, пышных юбок, туфель на невысоком каблуке, перчаток и шляп, которые подчёркивали не только женственность, но и внутреннюю силу, свободу и уникальность каждой женщины. Сериал получил номинацию на премию «Эмми» за лучшие костюмы в сериале.

«Кто убил BlackBerry» (фильм, Канада, Финляндия, 2023)

Биографическое драмеди Мэтта Джонсона о создании первого в мире смартфона. Действие происходит в Канаде в 1996 году. Основатели маленькой компании Research in Motion Майк Лазаридис (Джей Барушель) и Дуглас Фрегин (его сыграл сам режиссёр) пытаются создать прибор, объединяющий пейджер, телефон и компьютер. Но все их попытки обречены на провал.

© Canadian Broadcasting Corporation

Однажды к ним присоединяется уволенный из крупной компании менеджер Джим Балсилли (Гленн Хауэртон). Под его влиянием программисты наконец создают прототип, а Балсилли продвигает его на мировой рынок. С этого момента начинается история успеха BlackBerry. Но вскоре создатели бренда сталкиваются с внутренними конфликтами, на рынок выходят более современные модели телефонов, и бизнес начинает рушиться.

Премьера фильма состоялась на 73-м Берлинском международном кинофестивале, где картину номинировали на главную премию — «Золотого медведя». На сайте Rotten Tomatoes картина получила 97% положительных отзывов из 212 обзоров критиков, а также 94% положительных отзывов из более чем 100 отзывов от зрителей.

«Air: Большой прыжок» (фильм, США, 2023)

Биографическая драма о перезагрузке спортивного бренда Nike с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном в главных ролях. Аффлек также выступил режиссёром картины.

Сюжет разворачивается в 1984 году: баскетбольный сегмент Nike находится в кризисе и не может соперничать с конкурентами Adidas и Converse. По слухам, глава компании Фил Найт (Бен Аффлек) думает о закрытии баскетбольного отдела.

© Amazon Studios

Чтобы сохранить работу, молодой сотрудник отдела Сонни Ваккаро (Мэтт Деймон) предлагает звезде Национальной баскетбольной ассоциации Майклу Джордану (Дэмиэн Делано Янг) разработать его личный бренд кроссовок под названием Air Jordan. Так появляются кроссовки, которые быстро завоевывают популярность по всему миру и меняют индустрию спортивной обуви.

Картина получила две номинации на «Золотой глобус»: как лучший фильм и за лучшую мужскую роль (Мэтт Дэймон). Также она была заявлена на премию Гильдии сценаристов США за лучший оригинальный сценарий. На портале IMDb фильм имеет рейтинг 7,4 на основе 188 тысяч оценок.

«Дом Gucci» (фильм, США, Канада, Великобритания, 2021)

Драматический фильм Ридли Скотта о модной империи Gucci и интригах внутри состоятельного семейства владельцев этого бренда. Сюжет охватывает события с 1978 по 1995 год.

Девушка из небогатой семьи Патриция Реджани (Леди Гага) выходит замуж за наследника модного дома Маурицио Гуччи (Адам Драйвер). Она начинает вмешиваться в дела компании, плести интриги и бороться за власть с мужем. Маурицио заводит роман с давней подругой и решает развестись, но Патриция не прощает обиды и заказывает бывшего мужа киллеру. 27 марта 1995 года Маурицио Гуччи убивают на пороге его офиса в Милане. В картине также снялись Джаред Лето, Аль Пачино, Сальма Хайек и другие известные актёры.

© BRON Creative Studios, Metro-Goldwyn-Mayer, Scott Free Productions

Фильм получил противоречивые оценки профессионального сообщества. Он был номинирован на премию «Оскар» за лучший грим и причёски, премию Гильдии актёров за лучший актёрский состав, премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм, а также антипремию «Золотая малина» в номинации «Худшая экранная пара». Леди Гага выдвигалась на несколько кинопремий, в том числе «Золотой глобус», как лучшая актриса. А Джаред Лето, сыгравший двоюродного брата Маурицио Паоло Гуччи, получил антипремию «Золотая малина» как худший актёр второго плана.

Дочь Маурицио Аллегра Гуччи в своей биографической книге «Тайна Гуччи. Правда, которая ждала своего часа» раскритиковала фильм. По словам автора, которые приводятся в аннотации, картина оказалась недостоверной. Тем не менее на Rotten Tomatoes картина получила 83% положительных отзывов на основе более 2,5 тысячи оценок от зрителей.

«Основатель» (фильм, США, 2016)

Биографическая драма Джона Ли Хэнкока рассказывает историю восхождения на пьедестал славы менеджера Рэя Крока — основателя сети ресторанов быстрого обслуживания McDonald`s. Главную роль в картине исполнил Майкл Китон.

Рей Крок — немолодой коммивояжер, продающий сомнительные товары различным фирмам. Однажды он отправляется в маленький городок в Калифорнии, чтобы продать мультимиксеры владельцам небольшого семейного ресторана — братьям Маку и Дику Макдональдам.

© FilmNation Entertainment

Рей поражен чистотой заведения, качеством еды и скоростью обслуживания клиентов. Он предлагает братьям создать франшизу. Те сперва отказываются, отмечая, что тогда не смогут контролировать качество своей продукции. Но Рей уговаривает их, заверяя, что все изменения в ресторанах будут строго согласовываться с Макдональдами. На деле всё оказывается иначе: братья вынуждены переименовать свой ресторан, а Рей сколачивает миллиарды на придуманном ими бизнесе и становится легендой.

Сам фильм не получил высоких наград, но Майкл Китон был номинирован на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. На сайте Rotten Tomatoes фильм получил 80% положительных отзывов от критиков на основе 245 рецензий.

Биографическая драма Дэнни Бойла об основателе Apple Стиве Джобсе. В фильме рассказывается о трёх знаковых моментах в карьере Джобса: в 1984 году был презентован новый персональный компьютер Apple Macintosh, в 1988-м — компьютер NeXT, а 10 лет спустя — компьютер iMac G3.

© Legendary Pictures; Universal Pictures

Картина показывает, что происходило в компании за несколько дней до событий, какие эмоции испытывал сам Джобс, как готовился к презентации. Отдельное внимание создатели уделили сложным отношениям компьютерного гения с его бывшей девушкой Крисэнн и их совместной дочерью Лизой. Главную роль в картине сыграл Майкл Фассбендер.

Кинематографическое сообщество высоко оценило эту работу. Картина получила «Золотой глобус» за лучший сценарий. Актриса Кейт Уинслет, сыгравшая руководителя отдела маркетинга в Apple и одну из ближайших помощниц Стива Джобса Джоанну Хоффман, была отмечена «Золотым глобусом» за лучшую женскую роль второго плана, а также номинировалась на «Оскар» в этой категории. Майкл Фассбендер был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший актёр.

«Социальная сеть» (фильм, США, 2010)

В центре сюжета — студент Гарварда Марк Цукерберг (Джесси Айзенберг), которого октябрьским вечером 2003 года бросает девушка. Из мести он пишет оскорбительный пост в её адрес. А после решает составить рейтинг студенток вуза по степени привлекательности. Вместе с другом Эдуардо Марк взламывает базу данных университета и загружает скачанные оттуда фото на специально созданный портал. Он отправляет ссылку на ресурс всем знакомым и предлагает проголосовать за понравившуюся кандидатку. Так начинается история соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

© Columbia Pictures

Режиссёром картины выступил Дэвид Финчер. При бюджете в 50 миллионов долларов фильм заработал в мировом прокате 224,9 миллиона долларов, по данным Кинопоиска. Драма получила три «Оскара» за лучший адаптированный сценарий, лучший монтаж и лучший саундтрек. Также фильм заработал четыре премии «Золотой глобус»: как лучший фильм, за лучший сценарий, лучший саундтрек и лучшую режиссуру.

«Коко до Шанель» (фильм, Франция, Бельгия, 2009)

Фильм Анн Фонтен рассказывает историю становления Коко Шанель. В конце 1880-х годов никому не известная девушка-сирота Габриэль Шанель работает швеёй, а по ночам поёт в баре, где получает прозвище Коко. Постепенно главная героиня знакомится с влиятельными людьми, благодаря которым попадает в высший свет и создаёт свою первую коллекцию шляп. Но новые возможности приносят и новые испытания.

© Haut et Court

Коко Шанель сыграла французская актриса Одри Тоту. За эту роль она была номинирована на премии BAFTA и «Сезар» как лучшая актриса. Картина получила «Сезар» за лучшие костюмы, а также номинацию на «Оскар» в этой категории.

