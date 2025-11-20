Драма с Хабенским и творческий вечер Куценко: куда сходить в Москве 22–23 ноября

Фантастическая драма режиссёра Егора Кончаловского с Константином Хабенским и Евгением Стычкиным «Авиатор», сказка «Маша и Медведи» с Лизой из новых «Папиных дочек», выставка о культуре Китая в Третьяковской галерее и творческий вечер Гоши Куценко в МТ Music Bar. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

Что посмотреть

Фантастическая драма «Авиатор»

В прокат выходит новый научно-фантастический фильм режиссёра Егора Кончаловского «Авиатор», снятый по мотивам одноимённого романа писателя Евгения Водолазкина. События разворачиваются в 2026 году: учёные в секретной лаборатории размораживают человека, замороженного при помощи специального состава более 100 лет назад. Он ничего не помнит о своём прошлом. И теперь ему предстоит не только вернуть память, но и научиться жить в современном мире и вернуть утраченную любовь.

Главные роли в драме исполнили известные российские артисты Константин Хабенский, Евгений Стычкин и Дарья Кукарских, а также Александр Горбатов, Софья Эрнст, Илья Коробко и другие.

Посмотреть расписание сеансов и купить билет можно здесь.

Приключенческая комедия «Маша и Медведи»

Ещё одна новинка проката этой недели — приключенческая комедия по мотивам народных сказок «Маша и Медведи». Главную роль в ней исполнила звезда сериалов «Папины дочки. Новые» и «Тётя Марта» Виталия Корниенко. Родители отвозят Машу и её брата к бабушке в деревню, которая находится рядом со сказочным лесом. Мальчик, попив из копытца, превращается в козлёночка, и теперь, чтобы его спасти, Маше необходимо объединить силы с тремя медведями.

В картине также сыграли Людмила Артемьева, Зоя Бербер, Снежана Самохина, Мирон Проворов и другие.

Посмотреть расписание сеансов и купить билеты можно по ссылке.

Спектакль «Скамейка» во «Дворце на Яузе»

23 ноября на сцене «Дворца на Яузе» состоится комедийно-драматический спектакль «Скамейка» по одноимённой пьесе Александра Гельмана. Главные роли в нём исполнят актёры Александр Самойленко и Алёна Яковлева, режиссёром выступил Михаил Цитриняк.

В центре сюжета всего два персонажа — Он и Она. Мужчина и женщина встречаются на скамейке в парке: знакомство они начинают со лжи, но постепенно в процессе разговора начинают откровенничать друг с другом. И оказывается, что их встреча вовсе не была случайной. В спектакле используются минимальные декорации, но искусно составленные диалоги и великолепная игра актёров завладевают всем вниманием зрителей.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Выставка «Из Пекина в Москву: диалог культур» в Третьяковской галерее

На этой неделе в историческом здании Третьяковской галереи (Лаврушинский пер., 10) стартует выставка, посвящённая культуре Поднебесной «Из Пекина в Москву: диалог культур». Экспозицию Третьяковка подготовила совместно с Национальным музеем Китая, она приурочена к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

Главным образом на выставке представлена эпоха династий Мин и Цин (XIV–XIX века) — именно в это время произошёл расцвет китайской живописи и каллиграфии. Посетители увидят свитки, альбомы, предметы быта, веера, оформленные китайскими мастерами в особой традиции. Также на выставке представлены картины художников, на которых изображены сцены из жизни: домашние праздники, прогулки в садах литераторов, базары и лавки. Есть даже портрет Конфуция в обстановке традиционной классной комнаты. Некоторые экспонаты можно трогать руками и взаимодействовать с ними.

Приобрести билет можно на сайте Третьяковской галереи в разделе «Выставки».

Что послушать

Творческий вечер Гоши Куценко в МТ Music Bar

22 ноября в МТ Music Bar на Новом Арбате пройдёт творческий вечер актёра, продюсера, певца и шоумена Гоши Куценко. Он известен широкой публике по фильмам «Антикиллер» (2002), «Турецкий гамбит» (2005), «Любовь-морковь» (2007) и другим.

Артист подготовил для зрителей авторскую программу: он прочитает стихи, выступит со стендапом, исполнит собственные композиции, среди которых «Капли», «Сказки», «Светлый дым», «Комета». Выступление будет проходить под сопровождение акустических инструментов.

Приобрести билеты можно здесь.

Концерт к юбилею Людмилы Гурченко

23 ноября в Центре исполнительских искусств пройдёт концерт, посвящённый юбилею легендарной советской артистки Людмилы Гурченко. 12 ноября ей исполнилось бы 90 лет (артистка умерла в 2011 году из-за осложнения после перелома шейки бедра). В этот вечер гостям предлагают почтить её память, вспомнив знаковые роли и песни Гурченко, а также сюжеты из творческой и личной жизни.

Артисты Алла Рид, Эмиль Кадыров, Софья Онопченко, Селим Аляхаров и другие исполнят композиции из кинофильмов «Вокзал для двоих», «Старые клячи», «Любовь и голуби», «Карнавальная ночь» и так далее. Споют они «Песенку о хорошем настроении», «Пять минут», «Не бойтесь жизнь переменить» и другие в собственной оригинальной аранжировке. А также покажут театральные зарисовки, основанные на биографии Людмилы Гурченко, рассказывающие о знаковых моментах в жизни артистки.

Приобрести билеты можно на сайте.

Где погулять

Выходные в кинопарке «Москино»

22 и 23 ноября кинопарк «Москино» подготовил для взрослых и детей большую программу. Здесь можно будет посмотреть спектакли и мюзиклы, принять участие в мастер-классах, сделать красивые фотографии в фотозонах и так далее.

Например, 22 ноября на съёмочной площадке «Театр Гонзаги» пройдёт мюзикл «Трое из Простоквашино» от артистов Пушкинского музыкально-драматического театра. А 23 ноября здесь покажут представление «Приключения Красной шапочки и серого волка». Все выходные в павильоне возле площадки «Ковбойский городок» будут проходить мастер-классы по озвучиванию мультфильма «Бременские музыканты», а возле «Натурального хромакея» — по созданию раскадровок к сказке про Красную шапочку и покадровой анимации к мультфильму «Винни-Пух». На площадке «Дальневосточный город» можно принять участие в фотосессии «Я в кино» и получить снимки с Чебурашкой и крокодилом Геной, созданные с помощью современных технологий.

Узнать подробное расписание и записаться на мероприятия можно на сайте кинопарка «Москино».

