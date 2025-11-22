Названы главные семейные киноновинки ноября

В этом месяце зрителей ждёт настоящее путешествие в мир сказок, добрых комедий и предновогоднего волшебства: от приключений с говорящими медведями и харизматичной Бабой-Ягой до историй о том, что настоящее чудо часто приходит в самом неожиданном обличье. «Рамблер» сделал обзор картин, которые не просто скрасят ноябрьские вечера, но и помогут всей семье настроиться на предпраздничное волшебство.

© Синема Революшен

Кадр из фильма «Наш папа — Дед Мороз!»

«Наш папа — Дед Мороз!»

Страна: Россия.

Жанр: комедия, драма.

Премьера: 6 ноября.

Возрастной ценз (12+)

Фёдор — самый печальный Дед Мороз на свете. Прямо перед Новым годом его бросила девушка, карьера актёра тоже не складывается. Но всё же он должен взять себя в руки и проявить талант: надеть бороду и костюм, чтобы заработать на операцию для младшего брата. Вечером 31 декабря он в обличье Деда Мороза заходит в самую обычную квартиру, чтобы поздравить очередных ребятишек и подарить им купленные родителями подарки. Именно с этого момента и начинают происходить чудеса.

Режиссёром и автором сценария выступила Ирина Гурьянова, ранее также написавшая сценарии для сериалов «Новенькие», «За полчаса до весны» и «Плакса». В сообщении пресс-службы кинопрокатчика Гурьянова сказала, что в основе фильма — реальные события. А сама картина снята для тех, кто разуверился в новогодних чудесах, и призвана напомнить простую истину: всё возможно, если загадать желание и твёрдо верить в его исполнение.

Ещё один приятный сюрприз для зрителей — кинодебют популярной певицы Натальи Подольской, сыгравшей маму детей — Маши и Толи.

«Яга на нашу голову»

Страна: Россия.

Жанр: фэнтези, комедия, семейный.

Премьера: 13 ноября.

Возрастной ценз (6+)

Десятилетний Петя (Александр Самусев) знакомится с новой воспитательницей — ворчливой, но невероятно обаятельной Ягой (Светлана Ходченкова), которая на самом деле является волшебницей. Она потеряла свою ступу и вынуждена скрываться среди людей. Мальчик решает помочь ей вернуть магические силы, украденные владельцем Волшебного театра, коварным Константином Бессмертиным (Юрий Колокольников), который является современным воплощением Кощея.

© Студия +1

Новая сказка от режиссёра Александра Войтинского, создателя фэнтези «По щучьему велению» и «Дед Мороз. Битва магов», сознательно переосмысляет канонические образы. Яга в исполнении Светланы Ходченковой предстает не зловещей старухой, а харизматичной современной женщиной с хулиганским характером. А Кощей — это не просто злодей, а персонаж с собственными амбициями и внутренней драмой, при этом очень стильный.

Благодаря многослойному сюжету, свежей интерпретации фольклора и тщательно продуманной эстетике фильм будет интересен не только детской, но и взрослой аудитории.

«Маша и Медведи»

Страна: Россия.

Жанр: фэнтези, комедия, приключения.

Премьера: 20 ноября.

Возрастной ценз (6+)

14-летняя Маша (Вита Корниенко) отправляется в загадочный лес, чтобы спасти младшего брата Ваню. Мальчик выпил воды из родника и, по классике, превратился в козлёнка. Девочке предстоит разгадать загадки Лесовика, обыграть Великана, обвести вокруг пальца Кикимору и, конечно, познакомиться с тремя говорящими медведями. А еще, пройдя череду испытаний, стать более взрослой и ответственной.

© «Наше кино»

Режиссёр Антонина Руже представляет новую экранизацию сказки Толстого «Три медведя» в формате увлекательного семейного приключения. Над сценарием работал Василий Ровенский («Щелкунчик и волшебная флейта», «Новогодний шеф»). В фильме также заняты звёздные актёры: Людмила Артемьева, Зоя Бербер, Снежана Самохина и другие.

«Лысый нянь»

Страна: Россия.

Жанр: комедия.

Премьера: 13 ноября.

Возрастной ценз (6+)

Майор ФСБ Александр Ветров (Никита Панфилов) привык к опасным операциям, но теперь ему предстоит самое сложное задание в карьере — стать няней в многодетной семье. Его цель — найти флешку с программой государственной важности, которая случайно оказалась в доме. Так брутальный спецназовец оказывается в хаотичном мире детских шалостей и бытовых проблем.

© ТЕМП, «Берг Саунд», ГПМ РТВ

Картина стала режиссёрским дебютом Алисы Шитиковой, ранее снявшейся в картине Алексея Балабанова «Я тоже хочу». Фильм наверняка придётся по душе поклонникам комедийного боевика «Лысый нянька: Спецзадание» с Вином Дизелем и работ Брюса Уиллиса 1980–1990‑х. В картине удачно сочетаются атмосфера шпионской истории и лёгкий юмор — прекрасный вариант для семейного просмотра.

«На выброс»

Страна: Россия, Канада.

Жанр: мультфильм.

Премьера: 20 ноября.

Возрастной ценз (6+)

Элегантный галстук по имени Мак неожиданно оказывается на помойке, где встречает таких же выброшенных героев: изящную вазочку Лили, баллон освежителя Бриз, ботинок Бут и других. Мак надеется вернуть прежнюю жизнь, а его новые друзья верят, что найдут Рай, место, где сбываются мечты. Вместе друзья отправляются в путешествие, полное и приключений, и открытий.

© Студия «Метрафильмс», Lakeside Animation Studio

Мультфильм двукратного номинанта на «Оскар» Константина Бронзита «На выброс» превращает историю отживших свой срок вещей в глубокую философскую притчу о жизни, смерти и желании быть нужным. Визуальный мир анимационной картины вдохновлён натюрмортами Сезанна и иллюстрациями Конашевича к «Федорину горю» Чуковского. Эта история будет интересна зрителям практически любого возраста.

«Тик-так»

Страна: Россия.

Жанр: комедия, драма.

Премьера: 27 ноября.

Возрастной ценз (16+)

Актёры Артём (Егор Корешков) и Алёна (Александра Власова) Савельевы — на грани развода. Их последнее совместное выступление в ролях Деда Мороза и Снегурочки обрывается, когда супруги оказываются заперты в гримёрке с тикающей бомбой. Теперь физическое выживание неотделимо от попытки спасти свои отношения. Напряжённая камерная драма разворачивается на фоне абсурдного новогоднего праздника за дверью. Тикающее устройство становится мощной метафорой накопленных обид и точки невозврата в браке.

© Artmasters Production

Чтобы обезвредить смертоносный механизм, героям придётся за оставшиеся минуты честно разобрать завалы взаимных претензий. Фильм Николая Хомерики («Море волнуется раз») предлагает жанровый перевёртыш, где новогодняя сказка оборачивается острым психологическим исследованием кризиса отношений.

«Стометровка»

Страна: Япония.

Жанр: аниме, драма, спорт.

Премьера: 27 ноября.

Возрастной ценз (12+)

Талантливому спринтеру Тогаси, которому с детства не было равных на стометровке, казалось, что он понимает истинную суть скорости. Но однажды в его школе появляется Комия — бегун с огненной волей, но неотточенной техникой. Тогаси начинает тренировать его, и юноши становятся друзьями. Но вскоре между ними зарождается соперничество.

© Rock'n Roll Mountain

Годы спустя их пути вновь сходятся на беговой дорожке, где предстоит выяснить, что же важнее на пути к победе: врождённый талант или упорство, выкованное железной волей. Режиссёр Кэндзи Иваисава, известный своей работой над аниме «Онгаку: Наш звук», перенёс на экран мангу автора Уото, который, по мнению критиков, обладает незаурядным талантом рассказчика.

«Зверополис 2»

Страна: США.

Жанр: мультфильм, боевик, комедия.

Премьера: 28 ноября.

Возрастной ценз (6+)

Шумные улицы Зверополиса вновь становятся ареной для приключений неразлучного дуэта. Харизматичная крольчиха-полицейский Джуди Хоппс (озвучивает Джиннифер Гудвин) и её находчивый напарник лис Ник Уайлд (Джейсон Бейтман) берутся за новое запутанное дело. Расследование связано с загадочной рептилией, чьё появление в городе переворачивает с ног на голову привычный уклад жизни.

© Disney

Чтобы раскрыть преступление, Джуди и Нику приходится работать под прикрытием в разных районах мегаполиса. Первая часть франшизы, вышедшая в 2026 году, получила «Оскар» и «Золотой глобус», задав высочайшую планку для анимационного кино. Создатели сиквела стремятся не только сохранить этот уровень, но и поднять ставки. В новой картине мир Зверополиса проработан ещё более детально, а в сюжет введены новые персонажи с яркими образами.

Топ-10 фильмов про известные бренды: как создавали «Дом Гиннесcов» и другие компании