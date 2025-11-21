Бриджит Джонс поставили памятник, робота сняли в кино — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений этой недели, которые вы могли пропустить.

Лучшие актёры и актрисы года

Сергей Безруков и Сергей Бурунов стали лучшими актёрами 2025 года, а Анна Пересильд, Мария Аронова и Светлана Ходченкова признаны лучшими актрисами, по мнению российских жителей, которые участвовали в опросе аналитического центра ВЦИОМ.

Согласно данным, опубликованным на сайте центра, за Сергея Безрукова проголосовали 15% опрошенных респондентов, а за Сергея Бурунова — 14%. Третье место в народном рейтинге занимают Юра Борисов и Александр Петров с 10% голосов. Борисов, согласно результатам опроса, стал «прорывом года». Он смог собрать больше всего голосов благодаря голливудскому дебюту и участию в заметных российских проектах. Среди них «Пророк. История Александра Пушкина», «Хроники русской революции» и другие.

Восходящая звезда российского кино, ставшая известной благодаря роли в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анна Пересильд, а также Мария Аронова и Светлана Ходченкова получили по 7% голосов от респондентов. Второе место с 5% голосов заняла Елизавета Боярская, а третью позицию разделили Екатерина Климова, Екатерина Гусева, Марина Александрова, Настасья Самбурская и Анна Ковальчук (у каждой по 4%).

Лучшими отечественными фильмами года россияне назвали картину «Август» о деятельности контрразведчиков в лесах Западной Белоруссии в 1944 году (20%), комедию «Чебурашка» (6%) и фэнтези «Алиса в стране чудес» (4%).

Картину художника Климта продали за 236 миллионов долларов

Работу известного австрийского художника XIX века Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» продали на аукционе в Нью-Йорке за рекордные 236,4 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's в X, который проводил торги. Там уточняется, что работа стала самым дорогим предметом современного искусства, который когда-либо продавали на аукционах.

Как ранее писал «Рамблер» со ссылкой на американский канал CNN, изначально картина был оценена экспертами в 150 миллионов долларов. Картина, на которой изображена 20-летняя дочь покровителей Климта Ледереров, находилась в частной коллекции наследника американского бренда косметики и парфюмерии Estee Lauder, ценителя и коллекционера предметов искусства Леонарда Алана Лаудера. На торги её решили выставить после его смерти в июне 2025 года.

Ранее неизвестные произведения Баха исполнили в Германии

В церкви Святого Фомы в Лейпциге (Германия) впервые за 300 лет исполнили ранее неизвестные произведения великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха, передаёт германская телерадиокомпания MDR.

Речь идёт о двух композициях — «Чакона ре минор» и «Чакона соль минор». Их рукописи в 1992 году обнаружил музыковед Петер Воллни в Королевской библиотеке Брюсселя.

Всё это время эксперт собирал доказательства того, то они принадлежат Баху. И завершил работу лишь недавно. По его словам, которые приводит телерадиокомпания, «произведения содержат стилистические черты, присущие композициям Баха этого периода и нехарактерные ни для одного другого композитора».

В Лондоне открыли памятник Бриджит Джонс

Памятник главной героине популярной серии фильмов о милой девушке-неудачнице «Бриджит Джонс», снятой по мотивам романов писательницы Хелен Филдинг, открыли на этой неделе в Лондоне, передаёт британское издание Daily Mail. Бронзовая статуя Бриджит в полный рост появилась на киноаллее Scenes in the Square на Лестер-сквер, где установлены статуи других киноперсонажей. Как отметила во время церемонии открытия актриса Рене Зеллвегер, которая сыграла Бриджит Джонс во всех четырёх фильмах, памятник получился «очаровательным и даже более милым, чем сама она в жизни».

Первый роман о милой и забавной девушке Бриджит, ищущей любовь и постоянно попадающей в комичные ситуации, появился в 1996 году. Фильм по нему сняли в 2001 году. Сегодня серия состоит из четырёх книг и, соответственно, четырёх экранизаций. Последняя, «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки», вышла на экраны в феврале 2025 года. При этом Хелен Филдинг, отвечая во время церемонии открытия памятника на вопрос, хочет ли она писать продолжение истории, ответила, что этого нельзя исключать. «Если ко мне придёт история, которую я сочту правдивой, интересной и новой, я её напишу», — приводит слова писательницы издание.

Мемуары о Плисецкой вошли в топ-10 книг о русском балете

Мемуары об известной на весь мир приме Большого театра Майи Плисецкой вошли в топ-10 книг о русском балете по итогам 2025 года. Рейтинг составил книжный сервис Литрес на основе собственных исследований.

Книги о балерине занимают нижние позиции рейтинга. Так, сборник интервью с Майей Плисецкой от журналиста Владимира Верника «Майя Плисецкая. Пять дней с легендой. Документальная история» расположился на девятой строчке списка. Восьмую позицию заняли воспоминания о приме её младшего брата Азария Плисецкого «Жизнь в балете. Семейные хроники Плисецких и Мессереров».

На верхних позициях рейтинга находятся мемуары премьера Большого театра Николая Цискаридзе «Мой театр. По страницам дневника. Книга I» и «Мой театр. По страницам дневника. Книга II», «Воспоминания» примы-балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской, а также биографическая книга «Мадам “нет”» Екатерины Максимовой.

В российском кино впервые снялся робот

В съёмках новой комедии «Робоняня» впервые в истории отечественного кино принял участие робот-гуманоид Unitree G1 Basic, сообщается в пресс-релизе кинокомпании «Киноцех» (имеется в распоряжении «Рамблера»). Как отмечается в релизе, ранее роботы таких моделей принимали участие в промоакциях и рекламных роликах, но в полном метре никогда не снимались.

По словам автора сценария проекта Максима Казанцева, раньше роль роботов в фильмах всегда играли люди, так что это было для команды новым необычным опытом. «На площадке наш робот выполнял команды режиссёра, делал трюки, подружился с актёрами и даже предложил пару шуток, которые, возможно, войдут в финальную версию фильма», — приводятся его слова в релизе.

Комедия «Робоняня» — это спин-офф франшизы «Не одна дома» об умной и изобретательной девочке Маше, которая выводит на чистую воду свою няню. В новом проекте героиню зовут Злата, и она тоже пытается перехитрить няню, но уже роботизированную. Главную роль в фильме сыграла Ева Смирнова, известная по сериалам «Папины дочки. Новые», «Волшебный участок», «Против всех». Также в комедии снялась семья блогеров-миллионников в полном составе — Денис, Елена и Василиса Кукояки.

