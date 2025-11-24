Актриса Зоя Бербер: «Через юмор важные истины доходят быстрее»

Актриса Зоя Бербер родилась в 1987 году в Перми. К сцене готовилась с раннего детства: окончила пермскую школу № 91, где училась в классе с театральным уклоном. Затем поступила в Пермский государственный институт искусства и культуры (курс Бориса Мильграма), но съёмки в сериале «Реальные пацаны» (2010–2023) вынудили её взять академический отпуск. Роль Леры в этом проекте не только принесла ей широкую известность, но и стала поворотной в карьере. Сегодня Бербер — востребованная актриса, которую можно увидеть в самых разных жанрах: от комедий с элементами фэнтези до детективных сериалов.

Уже в ближайшее время зрителей ждёт сразу несколько премьер с участием актрисы. 20 ноября на большие экраны выйдет современная сказка «Маша и медведи», где Зоя играет маму главной героини. А 4 декабря — мистическая комедия «Шальная императрица». В ней Бербер предстанет одной из подруг, решивших вызвать дух Екатерины II. И это далеко не все проекты, в которых можно будет скоро увидеть актрису.

Автор «Рамблера» побеседовал с Зоей Бербер о том, какими получились её новые роли, где она ищет точки соприкосновения с персонажами, а также о необходимости постоянно доказывать коллегам-мужчинам, почему она может стоять с ними в одном ряду.

— «Шальная императрица» — мистическая комедия с оригинальной идеей. Расскажите, как вы попали в этот проект и что было вашей самой первой мыслью, когда вы прочитали сценарий?

© Кинокомпания «Наше кино»

— Я попала в проект не в первом потоке. Сначала были утверждены другие актрисы, но что-то пошло не так, и меня пригласили уже во вторую волну. Буквально за две недели до съёмок, если не меньше.

Когда я прочитала сценарий, он мне очень понравился. К тому же режиссёра Радду Новикову я уже знала — мы познакомились на пробах для другого проекта. Так что, отправляясь на пробы, я уже понимала, с кем буду работать и как Радда чувствует комедию, — а это сложный материал, его важно подать правильно. Я набралась наглости и с порога заявила, что знаю, как всё нужно сыграть. Примерно час мы поработали, посмеялись, и мне стало ясно: всё будет отлично, я утверждена.

А что зацепило в сценарии? Безусловно, сама идея и диалоги. Я не люблю, когда разговор между героями кажется искусственным и неорганичным. А здесь они были написаны прекрасно — живые и лёгкие, прямо как в жизни.

— Вы упомянули в своих социальных сетях, что это «самая ожидаемая вами премьера». Чем именно этот проект так важен для вас?

— Проект мне абсолютно понятен — сюжет и персонажи, его ценность картины для зрителя. Эта история имеет несколько глубоких пластов. Во-первых, поднимает тему взаимоотношения поколений — о том, как люди старшего возраста могут помочь молодым увидеть со стороны их собственные ошибки, которые те пока не распознают из-за недостатка опыта.

Во-вторых, женские проблемы и вопросы, обсуждаемые самими женщинами в диалоге со зрителем, — это круто и заслуживает отдельного фильма! А если подать всё в лёгкой форме, то многие смогут увидеть в героинях себя. Ведь через юмор важные истины доходят быстрее.

Меня, например, зацепила мысль о том, как мы, женщины, постоянно куда-то бежим, всё пытаемся успеть. А если остановиться и спросить: «Зачем?» — вряд ли кто-то из нас даст точный ответ. Этот проект наглядно показывает, что незачем всё время спешить, всё хватать и улавливать. Достаточно найти одно-два своих направления и уже не распылять на остальное свои силы, энергию, красоту и время.

— В фильме ваша героиня Лера — одна из трёх подруг, решившихся вызвать дух Екатерины Великой. Мне она показалась целеустремлённой личностью. Вы с ней в чём-то похожи?

© Кинокомпания «Наше кино»

— Да, безусловно. Она, как и я, человек, который идёт своим путём. Но в ней так же, как и во мне, много нерешительности и страха перед мужчинами. Имею в виду в профессиональной сфере. Нас объединяет ощущение необходимости постоянно доказывать мужчинам, что ты можешь стоять с ними в одном ряду.

— В целом часто ли вы находите в своих героинях схожие с вами черты? И как ваше взросление и жизненный опыт влияют на выбор ролей и их исполнение?

— Да, точки соприкосновения с героями почти всегда есть. Это закономерно, потому что актёров обычно подбирают под персонажа — учитывают тип, возраст, внутреннее взросление.

Взрослея, мы накапливаем опыт, и он становится нашим главным инструментом. Было бы странно, если бы мне сейчас предложили роль наивной девочки-блондинки — такого качества во мне уже нет. Зритель же чувствует, когда история рассказывается по-настоящему, а когда просто «делается».

Актёры в жизни, как и их персонажи, проходят свою динамику. Со временем роли закономерно меняются: от юных и неопытных героев — к более зрелым, с устоявшейся жизненной позицией.

— Вы говорили, что комедия — сложный жанр. А насколько он позволяет раскрыть характер героя? Кажется, что в драме персонаж проявляется более многогранно.

© Кинокомпания «Наше кино»

— Мы смотрим комедию не для того, чтобы увидеть раскрытие характера героя. Мы идём за настроением, чтобы было не грустно. Персонаж в комедии тоже может раскрываться, но это не главная задача. Важнее — донести мысль, рассказать историю и быть ироничным зеркалом для зрителя.

Да, в драме характер героя раскрывается через предлагаемые обстоятельства. Этот жанр показывает, как человек меняется, преодолевая трудности.

Сложность комедии — в подаче шуток и самой истории. Это как игра в дартс: нужно всегда бить в десятку. Если в других жанрах можно «бросать дротики в разные стороны», вызывая у зрителей разные эмоции, то в комедии важно всегда попадать в цель. В плане темпа, диалогов, контекста и прочего.

Кстати, герой комедии может быть таким же сложным, как и в драме, но в другом ключе. Когда комедия строится на драматической основе, но подается с иронией — это уже жанр драмеди. В нём как раз возможно сочетание комедийной формы с глубоким раскрытием характера.

— Ещё один новый проект с вашим участием: сказка «Маша и медведи». Фильм снят по мотивам сказки, но с современным прочтением. Как вам кажется, какое главное послание он несёт современным детям и их родителям? Чему может научить эта история?

© Кинокомпания «Наше кино»

— Мне кажется, главная ценность — это возможность для пап, мам и их детей вместе посмотреть на знакомую сказку под новым углом. Родители наверняка читали детям оригинал, а теперь семьи могут сходить в кино и увидеть, как эту историю переосмыслили авторы. Какой может быть сказка «Маша и медведи» в мире технологий, в нашем современном обществе.

Перед нами уже не та девочка в платочке, а наша современница, которая вместе с младшим братом совсем не хотела ехать к бабушке, но ей пришлось. Маша здорово справилась со всеми сложившимися обстоятельствами.

Задача этой картины — не столько передать мораль оригинала, сколько предложить зрителю интересный и свежий взгляд на классический сюжет.

— Что лично вам как актрисе дала роль мамы Маши? Было ли в ней что-то, что заставило вас по-новому взглянуть на тему материнства, семьи или ответственности?

— Нет, не будет высокопарных слов. Играть маму, наверное, сложнее тем, у кого нет своих детей. Но у нас с Витой (Виталия Корниенко — исполнительница роли Маши — прим. «Рамблера») другая история. Мы работали вместе много раз и давно знакомы. Я восхищаюсь её талантом, а она, я уверена, тоже хорошо ко мне относится.

Моя главная задача заключалась в том, чтобы быть для неё поддержкой и отпустить её в эту историю. Я думаю, было видно, что между нами есть настоящая связь. И это здорово.

— Этой осенью также вышел второй сезон сериала «Душегубы». С момента событий первого сезона прошло пять лет. Как вы вживались в образ повзрослевшей на этот срок героини, жены главного героя Ольги, что нового в него привнесли?

— Я принесла в неё вес. В физическом смысле. Раньше героиня была худее, а теперь — крупнее. Это очень правдоподобно для наших реалий. Вес мне не приходилось набирать специально. Так получилось само собой. В перерыве между сезонами у меня за пять лет круто поменялась жизнь: появился второй ребёнок, были какие-то сложные периоды и выходы из них. Поэтому всё вышло очень органично. И, кстати, Сергей Марин (исполнитель роли старшего следователя прокуратуры Леонида Ипатьева — прим. «Рамблера»)тоже во втором сезоне покрупнее, так что всё гармонично.

Жизненный опыт, который я набрала за эти пять лет, конечно, так или иначе отразился в глазах персонажа.

Первый и второй проекты изначально сильно отличаются, потому что пять лет назад снимала одна команда, а сейчас — другая. Включая, если не ошибаюсь, и авторскую группу. Поэтому мы с Сергеем Мариным — это единственное, что не изменилось в новом сезоне.

— Как вам удаётся совмещать роль молодой мамы, жены с таким плотным графиком?

© Кинокомпания «Наше кино»

— Если честно, это очень тяжело. Если бы не большая команда, которая меня поддерживает.

Начинается всё с семьи: муж, наши родители, няня. Плюс ассистенты, агенты, даже коллеги. Окружающие меня люди помогают мне успевать делать многое.

При этом не могу сказать, что успеваю всё, — нет. Очень многое пропускаю, не фиксирую, не догоняю. Но с поддержкой я делаю гораздо больше, чем смогла бы одна.

— Что самое сложное в этом процессе совмещения?

— Спонтанность. Неожиданные встречи, необходимость встраивать в график новые проекты, которые появляются внезапно. Это, наверное, самое трудное. Потому что приходится перекраивать планы, договариваться с близкими и даже где-то ставить их перед фактом, что я теперь, например, два месяца буду в Петербурге на съёмках и нужно обеспечить поддержку, пока меня нет.

Наша профессия и ритм жизни подразумевают, что такое случается и нужно быть к этому готовым. Мы договариваемся: мамы не будет неделю, но потом она приедет на три дня. Стараемся втиснуть в этот период все встречи, визиты к врачам, какие-то другие дела. Детские планы, конечно, отходят на второй план. Так было на съёмках «Шальной императрицы»: неделя на площадке, три дня дома.

У меня была идея привезти семью в Петербург, но после пары дней съёмок я поняла, что это бессмысленно. Дети всё равно видели бы меня только уходящей рано утром и возвращающейся поздно ночью. Поэтому мы отказались от этой затеи. Если между съёмочными днями появлялся хотя бы один свободный, я летала в Москву: ночью вылетала, проводила дома сутки и возвращалась обратно к началу следующего съёмочного дня.

— В каких новых фильмах и спектаклях мы вас увидим в ближайшее время?

— В этом году зрители также увидят комедийный сериал «Госзащита». В нём, помимо меня, снимаются Владимир Сычёв и Денис Власенко. Если вкратце — это история про бандита, который сдал своих сообщников и теперь попал под программу защиты свидетелей. Я исполняю роль майора Светы. А ещё этой зимой должен выйти третий сезон сериала «Проект “Анна Николаевна”».

