В классическом голливудском фильме нашли забавные киноляпы

В этом году исполнилось 35 лет легендарному драматическому фильму «Привидение» режиссёра Джерри Цукера. Главные роли в картине исполнили Патрик Суэйзи и Деми Мур, одну из второстепенных — Вупи Голдберг. Фильм получил множество номинаций и несколько престижных наград, среди которых два «Оскара»: за лучший адаптированный сценарий, а Голдберг признали «лучшей актрисой второго плана». Тем не менее не обошлось в драме без киноляпов. Автор «Рамблера» пересмотрел «Привидение» и нашёл фрагменты с несостыковками.

Интересные факты о фильме

Фильм о призраке молодого человека Сэма, который погиб от рук бандита и теперь хочет спасти любимую девушку Молли, находящуюся в смертельной опасности, вышел на экраны 13 июля 1990 года. Идея сюжета пришла тогда ещё никому не известному сценаристу Брюсу Рубину после просмотра спектакля «Гамлет». Сценарий он написал за несколько недель, но киностудии не верили в успех и долгое время не брали в работу. После многочисленных правок сценарий в итоге купила студия Paramount.

В качестве режиссёров студия рассматривала Фрэнка Оза и Милоша Формана, но Рубин не смог найти с ними общий язык. Джерри Цукер, который на тот момент снял комедии «Аэроплан» и «Совершенно секретно», сперва также просил переделать сценарий. Но в итоге вернулся к первоначальному варианту.

В роли Молли создатели изначально видели молодую, но уже известную голливудскую актрису Деми Мур. Как артистка позже рассказывала на американском шоу Hot Ones, она долго сомневалась, стоит ли ей соглашаться. «В “Привидении” было намешано так много разных жанров, что, честно говоря, я думала: “Это либо станет чем-то потрясающим, либо провалом”», — говорила она. В итоге Мур получила американскую кинопремию «Сатурн» как лучшая актриса.

На роль Сэма приглашали Брюса Уиллиса, Мэла Гибсона, Эдди Мёрфи, Пола Хогана, Майкла Джей Фокса, Харрисона Форда и десятки других артистов. Но все они отказались, поскольку не верили в успех драмы о призраках. А вот Патрика Суэйзи создатели брать не хотели: актёр сам заинтересовался картиной и уговорил дать ему роль. На прослушивании он довёл съёмочную группу до слёз, и его утвердили.

© Howard W. Koch Productions

Суэйзи же уговорил Цукера и Рубина взять на роль экстрасенса-мошенницы Оды Мэй, которая помогала Сэму связаться с Молли, Вупи Голдберг. Как признавалась Голдберг в интервью модели Наоми Кэмпбелл на YouTube-канале No Filter, изначально её не хотели брать на роль из-за того, что она своей яркой индивидуальностью может затмить других персонажей. В итоге актриса получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана, а также «Золотой глобус», премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и «Сатурн».

Несмотря на сомнения многих скептиков, фильм стал самым кассовым в 1990 году. При бюджете в 22 миллиона долларов он собрал 505 миллионов долларов в мировом прокате, пишет Кинопоиск. По данным портала IMDb, также картина имеет 24 номинации на различные премии и 18 наград, в том числе два «Оскара», три премии «Сатурн» (помимо наград Деми Мур и Вупи Голдберг, фильм признали лучшим фэнтези-фильмом) и так далее.

Киноляпы в фильме

Руки в глине

Самое начало фильма. Легендарная сцена, где Молли и Сэм вместе лепят горшок из глины. Их руки запачканы глиной до локтей. Но когда позже герои начинают целоваться, их руки почти чистые.

© Howard W. Koch Productions

Следы от призрака

На Сэма и Молли нападает грабитель, который убивает молодого человека. Не осознавая, что стал призраком, Сэм пытается догнать грабителя. Во время бега он поднимает кучу брызг из лужи. Но призраки не могут делать брызги. И Сэм явно ещё не научился взаимодействовать с физическими вещами.

© Howard W. Koch Productions

Перемена кроссовок

Экстрасенс Ода Мэй впервые идёт к Молли по просьбе Сэма. На ней чёрные кроссовки, но когда она звонит в дверь Молли и затем хочет уйти, на ней уже белая обувь.

© Howard W. Koch Productions

Коробка восстановилась

Молли и друг семьи Карл (который оказывается предателем) разбирают вещи убитого Сэма. Когда Карл приглашает Молли погулять, девушка даёт ему пощёчину и роняет коробку, которую держит в руках. Когда Молли её поднимает, видно, что одна сторона сильно порвалась. Но в сцене в середине фильма, когда Карл находит коробку в чулане и берёт оттуда бумаги, коробка выглядит как новая.

© Howard W. Koch Productions

Падение при ударе банки

Призрак со стажем учит Сэма взаимодействовать с элементами физического мира. Сэм пытается ударить по банке, но сильно падает на спину. Через секунду, при смене кадра, поднимается он на карачках, как будто упал на живот.

© Howard W. Koch Productions

Тело на бампере

Злодей Вилли убегает от паранормальных явлений, которые посылает на него Сэм. Когда мужчина бежит по шоссе, его сбивает грузовик: отлично видно, что Вилли перелетает через капот красной машины. Наверное, по задумке тело должно было остаться на капоте, а перелететь душа. Но тела на капоте не остаётся. Оно появляется только в следующем кадре, когда душа Вилли подходит к автомобилю.

© Howard W. Koch Productions

Лестница в кадре

Молли и Ода убегают от Карла. Они поднимаются на чердак по железной лестнице и полностью убирают её за собой. Но в следующем кадре зрителям показывают, что женщины смогли убрать лестницу только наполовину и Карл пытается за неё ухватиться.

© Howard W. Koch Productions

