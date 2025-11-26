Сквозь огонь: разбираем новый триллер «Школьный автобус» с Мэттью МакКонахи

На Apple TV+ можно посмотреть драматический триллер «Школьный автобус». В его основу легли реальные события: летом и осенью 2018 года штат Калифорния охватили разрушительные лесные пожары, унёсшие жизни сотни людей. Главные роли в картине исполнили Мэттью Макконахи («Интерстеллар») и Америка Феррера («Барби»). Режиссёром выступил Пол Гринграсс («Превосходство Борна»), а премьера ленты состоялась на минувшем кинофестивале в Торонто. Автор «Рамблера» рассказывает, каким получился фильм.

Кевин Маккей (Мэттью Макконахи) — классический неудачник, работающий за гроши водителем школьного автобуса. Мужчине за 40, недавно он пережил болезненный развод и смерть отца, с которым не виделся более 20 лет. Он так и не смог простить себя за то, что не успел навестить родителя перед смертью. Теперь Кевин ухаживает за больной мамой и пытается наладить отношения с сыном-подростком.

И то и другое выходит у главного героя с огромным трудом. Приехавший погостить к папе юноша открыто выражает свою неприязнь к нему. Зато мужчина легко находит общий язык с десятками школьников, которых ежедневно возит на учёбу.

Однажды в городе Парадайз начинается мощный лесной пожар. Языки пламени быстро перекидываются на жилые дома. Пожарное отделение не в силах сдерживать бушующую стихию. Кевин оказывается единственной надеждой для застрявших в школе детей. Героический водитель автобуса эвакуирует учеников и, продираясь сквозь огонь, отвозит 22 маленьких пассажиров в безопасный район.

Лесной пожар «Кэмп» стал самым смертоносным в истории Калифорнии. В финальном титре фильма сообщается, что во время стихийного бедствия в небольшом городке Парадайз было уничтожено более 13 500 домов и погибло 85 человек.

Спустя несколько лет трагедия повторилась. В начале 2025 года в Южной Калифорнии вспыхнули стихийные массовые пожары, которые продлились 24 дня. В результате катастрофы погибло 30 человек и было повреждено более 10 000 строений. Поэтому фильм Гринграсса оказался не только зрелищным байопиком, но и попыткой привлечь внимание общественности к трагической закономерности (лесные пожары в Калифорнии были также в 2021 и 2022 годах).

Но, несмотря на финальные титры, которые информируют, что вину за стихийные бедствия на себя взяла энергетическая компания PG&E, «Школьный автобус» оказывается лишён напускной дидактики и морализаторства. Гринграсс фокусируется на героической истории одного маленького человека.

Борьба одного города

В основу сюжета лёг документальный роман Лиззи Джонсон «Рай: Борьба одного города за выживание во время американского лесного пожара». Главными героями книги, равно как и адаптации, выступили водитель автобуса и школьная учительница, которым удалось спасти жизни 22 детей. Роман впечатлил актрису Джейми Ли Кёртис, которая совместно с Джейсоном Блумом выступила продюсером фильма.

Гринграсс, известный реалистическим подходом к съёмкам, воссоздаёт на экране стихийное бедствие с обсессивной дотошностью. Режиссёр старался как можно реже прибегать к визуальным эффектам. Специально для съёмок фильма был переоборудован один из павильонов с контролируемым горением газа в Нью-Мексико, который и позволял достоверно имитировать условия лесного пожара. Языки пламени в «Школьном автобусе» способны обжечь даже через экран монитора. Пожар не только следует за героями по пятам, но и опережает их на каждом повороте. Кевин с детьми находятся в смертоносной ловушке. Транспортное средство раскалено до предела. Герои словно заперты в огромной страшной СВЧ-печи.

И без того страшная ситуация осложняется тем, что Кевин до сих пор не знает, живы его родные или нет. В городе творится хаос, а на дорогах уже действуют мародёры. Каждая секунда, проведённая в автобусе с детьми, возможно, будет стоит жизни его близким. Особого драматизма картине придаёт то, что роли родственников исполнили члены семьи оскароносного актёра: его 93-летняя мама Кэй Макконахи и 17-летний сын Леви. Кевин разрывается между своим долгом и желанием быть рядом с любимыми.

Эта ситуация хорошо знакома самому Макконахи, который был вынужден взять долгий перерыв в съёмках, чтобы больше времени проводить с семьёй. Поэтому на экране разворачивается удивительная химия между Маккеем и его близкими. Кажется, Макконахи привнёс в фильм автобиографические нотки. Долгое время у актёра были не самые лучшие отношения с мамой.

Операция по эвакуации

Но главным достоинством ленты остаются напряжённая атмосфера и реалистично показанные пожары. Действие фильма разворачивается практически в реальном времени — на самом деле операция по эвакуации заняла пять часов. Зрители вместе с персонажами в прямом эфире наблюдают за стремительно распространяющимся пламенем.

Красивые пейзажи вмиг сменяются непроходимой стеной огня. Небо заволакивает густой дым, а сотни домов сгорают дотла. Гринграсс даже имитирует документальные вставки и субъективную камеру с позиции очагов возгорания, наделяя пожар субъектностью. Поэтому жаркое пламя со своей разрушительной мощью оказывается полноценным персонажем фильма.

«Школьный автобус» мало чем отличается от любого другого фильма-катастрофы. В сравнении с «Делом храбрых» — ещё одной картиной про лесные пожары в США — ему не хватает более ярких и неоднозначных персонажей. Но харизма Макконахи и пугающий реализм с лихвой компенсируют предсказуемость сюжета. Получились зрелищный гимн храброму поступку одного маленького человека и важное напоминание: даже простой водитель автобуса может стать героем и спасти десятки жизней.

