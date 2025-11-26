Агент из СССР: что известно о фильме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе»

4 декабря в российском прокате стартует показ японской анимационной ленты «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» об охотниках на демонов в альтернативном мире. В мировом прокате картина появилась в сентябре этого года. По данным Box Office Mojo, мировые сборы фильма составили 174 миллиона долларов. На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 95% из 44 отзывов критиков были положительными. «Рамблер» рассказывает, что известно об этой картине.

© Mappa

На чём основан фильм «Человек-бензопила. Фильм: История Резе»

«Человек-бензопила. Фильм: История Резе» — продолжение анимационного сериала «Человек-бензопила», вышедшего в 2022 году. В основу сериала легла одноимённая манга японского художника Тацуки Фудзимото. Режиссёром стал Рю Накаяма.

Многосерийный проект рассказывает историю юноши по имени Дэндзи: он живёт в альтернативном мире, который населяют люди и демоны. Демоны могут заключать контракты с людьми в обмен на жертву со стороны человека: тогда человеку разрешается призывать демона на помощь. Также мистические существа способны вселяться в умирающего человека: такие люди становятся наполовину демонами, то есть гибридами.

После смерти отца Дэндзи вынужден отдавать долги японской мафии. Главный герой зарабатывает охотой на демонов, он очень беден, а его единственный друг — демон-собака Почита. Когда Дэндзи убивают предатели-якудза, пёс успевает заключить с ним контракт в обмен на то, что юноша исполнит свою мечту. Почита заменяет главному герою сердце, и тот превращается в Человека-бензопилу. Его руки и голова могут трансформироваться в соответствующий инструмент.

© Mappa

Дэндзи попадает на службу в правительственную организацию Бюро общественной безопасности, сотрудники которой охотятся за демонами. Бюро возглавляет привлекательная девушка Макима: Дэндзи влюбляется в неё, а она манипулирует им. Вместе с главным героем в организации работают другие гибриды: взбалмошная девица Пауэр — Демон крови, энергичный юноша Бим — Одержимый-акула, обладатель хороших манер Галгали — Одержимый насилия. Есть и обычные люди, например спокойный и ответственный Аки, который сначала не ладит с Дэндзи, но затем становится его другом.

Пока вышел только один сезон сериала, включающий в себя 12 серий. Рейтинг многосерийного проекта — 18+ из-за обилия жестоких сцен и множества взрослых тем: например, Дэндзи откровенно похотлив и работает в Бюро не ради спасения человечества, а ради сытой жизни.

Благодаря необычным персонажам, юмору и динамике сериал получил признание критики и публики: по данным Rotten Tomatoes, 97% из 89 отзывов на него были положительными. «Человек-бензопила» был номинирован на множество наград, в том числе на звание лучшего телевизионного кинопродукта на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси (Франция).

Каков сюжет фильма «История Резе»

© Mappa

В фильме показаны события, которые описаны в пятом и шестом томах оригинальной манги (всего в ней 22 тома). Одним из ключевых персонажей полнометражной картины становится загадочная девушка Резе, которой не было в сериале. Дэндзи знакомится с ней, когда патрулирует город. Он по-прежнему влюблён в свою начальницу и даже идёт с ней в кино. Но, встретив Резе, начинает разрываться между двумя девушками.

Резе работает в кафе. Сначала она кажется слабой и беспомощной и ведёт себя так, будто влюблена в главного героя. Но позже выясняется, что Резе — Демон бомбы, союзница злого Демона Огнестрела, уничтожившего семью Аки, и агент из СССР, над которой в детстве проводили эксперименты.

Героиня вступает в схватку с Дэндзи и другими сотрудниками Бюро, и некоторые из друзей Человека-бензопилы погибают — равно как и многочисленные жители Токио, на улицах которого разворачиваются битвы. Одна из интриг полнометражного фильма: действительно ли Резе была влюблена в Дэндзи или просто использовала его.

Производство и даты выхода фильма «История Резе»

© Mappa

О том, что выпустившая сериал японская студия MAPAA намерена снять полнометражную картину «Человек-бензопила. Фильм: История Резе», впервые стало известно в декабре 2023 года на ежегодной встрече любителей манги и аниме Jump Festa (Токио). Спустя год на этом же мероприятии создатели подтвердили информацию.

Режиссёром картины стал Тацуя Ёсихара — постановщик боевых сцен в сериале «Человек-бензопила». Сценарий полнометражной ленты написал Хироси Сэко: ранее он работал над многосерийным проектом, а также над такими культовыми японскими аниме, как «Атака титанов» и «Дандадан».

Музыку к «Истории Резе» сочинил японский композитор и музыкант Кэнсукэ Усио, также работавший над саундтреком сериала. Заглавной песней полнометражной картины стала композиция Iris Out в исполнении популярного японского певца Кэнси Ёнэдзу.

Он же записал финальный трек Jane Doe вместе с японо-американской певицей Хикару Утада. «Когда её голос, меланхоличный, но в то же время пронзительный, как ветер, зазвучал в композиции, я был настолько тронут, что ахнул», — отмечал Кэнси Ёнэдзу, чьи слова приводит одно из ведущих японских музыкальных изданий Barks.

Официально бюджет фильма не был объявлен, но, по данным американского развлекательного интернет-портала Dexerto.com, он мог составить чуть более 4 миллионов долларов.

В Японии картина вышла в прокат 19 сентября этого года. В конце сентября её выпустили в других азиатских странах, например Таиланде, Сингапуре и Малайзии. В конце октября фильм появился на экранах в европейских и латиноамериканских странах, а также в США.

Какова была реакция на фильм

© Mappa

Реакция критиков на полнометражную картину была в основном положительной. Автор кинопортала rogerebert.com Туссен Еган отметил, что визуально картина существенно отличается от сериала: вместо приглушённых серых тонов и реалистичного освещения, в которых был выдержан многосерийный проект, в фильме фигурирует более яркая цветовая палитра, которая свойственна большинству современных аниме-проектов. «Независимо от того, являетесь ли вы преданным поклонником “Человека-бензопилы” или новичком, это, безусловно, один из лучших анимационных фильмов года и кинематографическое зрелище, которое стоит увидеть своими глазами», — отметил кинокритик.

Внештатный обозреватель киноресурса MovieWeb Хуан Баркин счёл, что «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» достоин похвалы «и за захватывающую музыкальную составляющую, и за красивую графику». Автор The New York Times Николас Реполд охарактеризовал фильм как «одновременно и романтическую мелодраму, и жестокую королевскую битву». А кинокритик портала IndieWire Уилсон Чепмен отметил, что показанная в фильме «горько-сладкая история подростковой любви, безусловно, достаточно сильна», чтобы заставить зрителя плакать.

© Mappa

В то же время обозреватель The Guardian Майк Маккэхилл выразил мнение, что картина чрезмерно ориентирована на мужчин и что режиссёр картины Тацуя Ёсихара «не стесняется обхаживать тех, кто, возможно, чувствовал себя обиженным противоположным полом».

Автор Variety Карлос Агилар счёл, что тем зрителям, которые знакомы с персонажами и миром сериала, просмотр таких аниме должен доставлять удовольствие от встречи со знакомыми героями в более масштабном приключении. «Но для непосвящённых это как догнать поезд, ушедший со станции довольно давно, и, возможно, садиться в него будет не так уж и интересно», — констатировал он.

В мировом прокате «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» показал хороший результат, собрав 174 миллиона долларов. Из них, по данным Box Office Mojo, 131,5 миллиона пришлись на зарубежные страны.

По данным Variety, в США картина на предпоказах обошла по кассовым сборам байопик американского музыканта Брюса Спрингстина «Спрингстин. Избавь меня от небытия». Японское аниме заработало 3,4 миллиона долларов, в то время как фильм о культовом в США исполнителе — 850 тысяч долларов.

В России «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» выходит в широкий прокат 4 декабря, но в некоторых столичных кинотеатрах уже идут предпоказы. Ознакомиться с расписанием сеансов и приобрести билеты можно на сайте afisha.ru.

Истории Деда Мороза и Яги: киноновинки ноября, которые можно смотреть всей семьёй