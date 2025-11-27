«Авиатор»: чем разочаровывает фантастическая мелодрама с Константином Хабенским

В российском прокате идёт фильм «Авиатор» режиссёра Егора Михалкова-Кончаловского, снятый по мотивам одноимённого бестселлера Евгения Водолазкина. Постановщик переосмыслил философский роман об исследовании человеческой памяти, поместив на первый план любовный треугольник с героями в исполнении Константина Хабенского, Александра Горбатова и Дарьи Кукарских. Автор «Рамблера» рассказывает, что из этого вышло.

© Красный квадрат

О чем сюжет

Май 2026 года, мир стоит на пороге научного прорыва. В подземельях Соловецкого монастыря профессор молекулярной биологии Гейгер (Константин Хабенский) и его молодая супруга Анастасия (Дарья Кукарских) обнаруживают хранилище с 13 замороженными телами, которые пролежали в ледяных саркофагах почти сотню лет. Из всех участников эксперимента оживить удаётся лишь одного: от вековой спячки пробуждается талантливый советский авиатор Иннокентий Платонов (Александр Горбатов). В секретной лаборатории под Петербургом Анастасия пытается адаптировать мужчину к современной реальности и восстановить его воспоминания. Вскоре Иннокентий признаёт в девушке реинкарнацию бывшей возлюбленной, с которой он расстался в начале 1930-х годов.

© Красный квадрат

Тем временем Гейгер пытается вычислить секретный компонент раствора, благодаря которому Платонов стал единственным выжившим участником криоэксперимента. На него оказывает давление Желтков (Евгений Стычкин) — смертельно больной олигарх, спонсирующий научное исследование. Неизлечимо больной бизнесмен хочет заморозить своё тело до лучших времён. Вскоре Гейгер замечает, что между Анастасией и Платоновым возникает симпатия, и мысли учёного переключаются с научного открытия на измену супруги.

Фильм был запущен в производство ещё в конце 2019 года, но вышел в свет лишь пять лет спустя. Изначально режиссёром и исполнителем главной роли был заявлен Данила Козловский, но в 2022 году актёр вышел из проекта. Над сценарием сначала работали братья Олег и Владимир Пресняковы, затем сценарист Юрий Арабов. Для Арабова «Авиатор» стал одной из последних работ. Драматург умер в декабре 2023 года после продолжительной болезни от острой сердечной недостаточности. Тяжёлое состояние здоровья Арабова отразилось и на сценарии: по словам Водолазкина, он не решался возражать именитому сценаристу, даже если ему что-то не нравилось.

© Красный квадрат

Фильм или книга

Хотя сам автор книги принимал активное участие в работе над фильмом, разница между романом и экранизацией получилась значительной. Неторопливый и очень сложный по структуре роман-рассуждение авторы превратили в мелодраму о любовном треугольнике, разбавив повествование карикатурными коммунистами и гламурными вечеринками у «Лахта-центра».

Одно из главных отличий фильма от романа — смещение фокуса с авиатора Платонова на доктора Гейгера, который в книге Водолазкина был лишь проводником главного героя в постсоветской России. В интервью «Кинопоиску» Водолазкин признался, что это решение было связано с участием в проекте Хабенского: «Всё, за что берётся Костя, приобретает особое качество. Мы это чувствовали и решили несколько перераспределить значимость ролей, чтобы оправдать то внимание, которое неизбежно притягивает Костя».

Надо заметить, эта рокировка пошла «Авиатору» на пользу: страдающий, обманутый и очень человечный герой Хабенского стал сердцем фильма. Противоположные чувства вызывает Платонов в исполнении Александра Горбатова: герой, размороженный в начале картины, сохраняет ледяной взгляд вплоть до финальных титров. Флешбэки, в которых авиатор вспоминает детство в Куоккале, ныне Репино, первую любовь Анастасию и двоюродного брата Севу, ставшего чекистом, не добавляют персонажу объёмности. Платонов с одним и тем же непроницаемым выражением лица мстит гнусному соседу по коммуналке Зарецкому (Антон Шагин), обнимает любимую женщину и просыпается от столетнего сна.

© Красный квадрат

Если в романе Иннокентий тяжело переживает адаптацию к новому времени, то в «Авиаторе» Михалкова-Кончаловского размороженный Платонов будто не замечает произошедших за 100 лет перемен. Бодро вскочив на ноги без малейшего намёка на атрофию мышц, герой тут же прыгает в бассейн и начинает усиленно восстанавливаться — не очень понятно зачем, ведь он и так двигается как заправский атлет. Хладнокровие Платонова не нарушает даже знакомство с интернетом: судя по всему, после Соловецкого концлагеря человека удивить невозможно.

Наконец, третьей гранью любовного треугольника становится Анастасия — в обоих столетиях трепетную героиню сыграла молодая актриса Дарья Кукарских. Девушка не просто напоминает Платонову первую любовь, а будто является её реинкарнацией. Обе Анастасии родились в один день, похожи как две капли воды и даже изъясняются одними и теми же фразами. Различать героиню прошлого и настоящего помогают разве что длинные серьги и макияж героини из 2026-го. Создатели не стали акцентировать внимание на её измене мужу с едва знакомым Анастасии человеком, сфокусировавшись на нежном образе героини. Камера любуется каждой чёрточкой лица Кукарских, придавая сценам с её участием особую интимность.

Ленинград и Санкт-Петербург

© Красный квадрат

За воссоздание в картине 1930-х годов отвечают заснеженные улицы Ленинграда и контрреволюционные разговоры на кухне. Благополучная современность представлена хайтековской лабораторией и роскошными тусовками, а мелодраматизма добавляет идея, что любовь побеждает смерть. Хотя хронометраж «Авиатора» составляет всего два часа, фильм кажется слишком большим. Например, эротические сцены, в которых героиня Кукарских под техно-музыку поочерёдно занимается любовью с разными мужчинами, в картине кажутся лишними.

Если не брать в расчёт оригинальный роман, «Авиатор» Михалкова-Кончаловского — это немного затянутая, но любопытная мелодрама, призванная развлечь зрителя, а не подтолкнуть к философским размышлениям.

