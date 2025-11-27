Комедия с Наталией Орейро и дог-шоу: куда сходить в Москве 29–30 ноября

Российская новогодняя комедия с Наталией Орейро «Письмо Деду Морозу», психологический триллер с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс «Умри, моя любовь», читка произведения Виктора Драгунского «Денискины рассказы» в лектории «Прямая речь» и дог-шоу «Четыре лапы… и хвост» в Центральном доме работников искусств. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

© Киностудия им. М. Горького, Москино

Что посмотреть

Комедия с Наталией Орейро «Письмо Деду Морозу»

В прокат выходит российская семейная фантастическая комедия «Письмо Деду Морозу» от режиссёра Кирилла Кузина. Одну из главный ролей в ней исполнила популярная латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро. По сюжету сын влиятельного юриста Петра Безуглова в канун Нового года находит старые письма отца к Деду Морозу, в которых он просит исполнить его самые заветные желания. Мальчик решает отправить их доброму волшебнику. Желания исполняются: женой Петра становится кинозвезда Наталия Орейро, в которую он был влюблён в детстве. А ещё оживают игрушки и происходят другие чудеса.

Также в картине снялись Кристина Асмус, Антон Филипенко, Иван Охлобыстин, Дима Билан, Эвелина Блёданс, Анита Цой и другие.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно по ссылке.

Психологический триллер «Умри, моя любовь»

© Sikelia Productions

Ещё одна новинка отечественного проката — американо-британский психологический триллер «Умри, моя любовь». Главные роли в нём исполнили Роберт Паттинсон и Дженнифер Лоуренс. В центре сюжета — пара влюблённых молодых людей Грейс и Джексон. Они решают переехать из суетливого Нью-Йорка в горы Монтаны, чтобы наслаждаться друг другом. Но постепенно их любовь перерастает в одержимость, граничащую с безумием. Сможет ли пара наладить отношения или всё закончится трагически?

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно здесь.

Спектакль «Ложь на длинных ногах» в Театре на Малой Ордынке

30 ноября в Театре на Малой Ордынке покажут спектакль по мотивам комедийной пьесы итальянского драматурга XX века Эдуардо де Филиппо «Ложь на длинных ногах». Действие разворачивается в первые годы послевоенного Неаполя в квартире добропорядочного коммерсанта и филателиста Либеро Инкоронато и его сестры. Герои живут спокойной жизнью, пока однажды к ним не заявляются многочисленные родственники и знакомые, отношения между которыми строятся на лицемерии, обмане и материальной выгоде.

В постановке много шуток, а герои плетут многочисленные интриги, наблюдать за которыми будет интересно каждому зрителю. Режиссёром комедии выступает Евгений Герасимов, а роли исполнили популярные артисты Елена Захарова, Виктор Логинов, Владимир Тягичев, Людмила Светлова.

Приобрести билеты можно на сайте.

Что послушать

Музыка из балета «Щелкунчик» в Московской консерватории

© Союзмультфильм

29 ноября в Большом зале Московской консерватории (ул. Большая Никитская, 13/6) состоится симфонический концерт под названием «Концерт для всей семьи. П. И. Чайковский. Щелкунчик». Перед зрителями выступит симфонический оркестр «Академия русской музыки» под руководством талантливого дирижёра Ивана Никифорчина.

Зрители услышат известные мелодии из самого новогоднего балета Петра Чайковского «Щелкунчик». Музыканты исполнят всеми любимые «Танец феи Драже» и «Вальс цветов», а также композиции из Дивертисмента II акта, который содержит в себе череду танцев на балу в сказочной стране. Это испанские, арабские, китайские и другие танцы. Виртуозное исполнение композиций погрузит зрителей в волшебную атмосферу и подарит ощущение праздника.

Купить билеты можно по ссылке.

Читка «Денискиных рассказов»

30 ноября в большом зале лектория «Прямая речь» (Ермолаевский пер., 25) Денис Драгунский проведёт концерт-читку одного из самых известных детских произведений своего отца — Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Писатель посвятил эти рассказы своему сыну. Теперь Денис снова превратится в того озорного мальчишку и расскажет со сцены о своих приключениях.

Мероприятие можно посетить всей семьёй. Зрители услышат рассказы «Девочка на шаре», «Он живой и светится…», «Смерть шпиона Гадюкина», «Волшебная сила искусства» и многие другие. Также Денис Драгунский расскажет детям и их родителям о своём знаменитом отце, поделится собственным опытом написания произведений.

Приобрести билеты можно здесь.

Где погулять

Российский антикварный салон в Гостином дворе

© lifestyleart.ru

С 26 по 30 ноября в Гостином дворе проходит 51-й Российский антикварный салон и 11-я выставка «Lifestyle. Искусство интерьера». Это одно из ключевых событий осени для коллекционеров, ценителей искусства и дизайнеров. Участники мероприятия — ведущие галереи и антиквары — представили более полумиллиона разных предметов искусства: древнюю живопись, картины русских художников XIX — начала XX веков, иконы, редкие книги, ювелирные изделия Фаберже и других известных домов, а также изящный фарфор и бронзу.

Также на мероприятии покажут эксклюзивную мебель, авторские светильники и другие предметы интерьера XX и XXI веков, которые можно будет приобрести. В рамках выставки Lifestyle гости смогут познакомиться с современной живописью, скульптурой, фотографией и декоративно-прикладным искусством. А ещё в рамках события состоятся бизнес-сессии и круглые столы, где эксперты расскажут о современных тенденциях.

Ознакомиться с программой и приобрести билет можно на официальном сайте Российского антикварного салона.

Дог-шоу «Четыре лапы… и хвост»

30 ноября в Центральном доме работников искусств состоится масштабное мероприятие для владельцев собак и их питомцев — дог-шоу «Четыре лапы… и хвост». Посетить его могут и те, кто пока не обзавёлся четвероногим другом, но очень любит животных.

В рамках мероприятия пройдут конкурсы по дрессуре, участие в которых сможет принять любой желающий, — победители получат ценные призы. Также перед гостями выступят профессиональные кинологи, которые покажут мастер-классы по дрессуре, состоятся показ модной одежды для собак, конкурсы и лотереи. На специальном маркете владельцы смогут приобрести товары для своих любимцев, а ещё бесплатно проконсультироваться у ветеринара.

Узнать подробности и приобрести билет можно здесь.

«Мой сын готовит борщ»: Наталия Орейро рассказала, за что полюбила Россию