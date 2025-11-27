Путь Брюса Ли: выиграл чемпионат по танцам, работал официантом

27 ноября одному из самых известных мастеров боевых искусств, актёру, режиссёру, сценаристу и продюсеру Брюсу Ли могло бы исполниться 85 лет. Ли владел несколькими видами восточных единоборств и даже основал собственное течение — джиткундо. Благодаря его актёрским работам китайские боевики получили популярность по всему миру, что сильно повлияло на дальнейшее развитие отрасли. В честь знаковой даты «Рамблер» вспоминает интересные факты из биографии Ли.

© Concord Productions Inc./ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Два имени и переезд в Америку

Брюс Ли родился в 1940 году в Сан-Франциско. Его семья тогда жила в Гонконге, но отец мальчика Ли Хайцюань, который был солистом кантонской оперы, на тот момент находился вместе с женой Грейс Хо на международных гастролях в США. Американское имя Брюс мальчику дали в роддоме, родители же назвали его на китайский манер — Чжэньфань. Через четыре месяца семья вернулась в Гонконг.

Мальчик неважно учился в школе и постоянно ввязывался в драки. Как писала в своей книге «Брюс Ли. Будь водой, друг мой» дочь мастера Шеннон Ли, боевыми искусствами, а именно вин-чуном (стиль южнокитайского кунг-фу, который делает акцент на самооборону ближнего боя с использованием быстрых и прямых ударов руками), отец начал заниматься в возрасте 13 лет и «тренировался каждый день без исключения до конца своей жизни».

Его учителем был легендарный мастер боевых искусств Ип Ман. «Всё, что я узнал, я узнал из практики боевых искусств», — приводит Шеннон слова отца в своей книге.

© brucelee.com

Брюс Ли с учителем Ип Маном, 1963 год

В подростковом возрасте Брюс состоял в школьной команде по боксу и увлекался латиноамериканскими танцами. В 1958 году он выиграл городской школьный турнир по боксу, а также стал победителем чемпионата Гонконга по ча-ча-ча.

В этом же году произошло событие, которое изменило всю жизнь Брюса Ли. Он ввязался в драку на крыше и сильно избил сына влиятельного китайского мафиози, за что оказался в полиции. Поскольку на тот момент Брюсу не было 18 лет, матери пришлось подписать документ, что она берёт ответственность за все действия сына, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности. После этого родители решили отправить Ли к его старшей сестре Агнес в Сан-Франциско.

Однодюймовый удар и собственный стиль

В 1959 году Брюс перебрался из Сан-Франциско в Сиэтл. Здесь он поступил в Техническую школу Эдисона (сейчас — Центральный колледж Сиэтла), параллельно работал официантом. Но, как пишет американский писатель и исследователь Мэттью Полли в биографии «Брюс Ли. Я никогда не сдамся», эта работа будущей звезде Голливуда не нравилась. Ли начал преподавать вин-чун своим знакомым в Сиэтле. После окончания школы он поступил в Вашингтонский университет, где изучал философию, психологию, драму и актёрское искусство. В 1963 году в Сиэтле Брюс Ли открыл собственную школу боевых искусств, а вскоре у него появилась ещё одна школа в Оклахоме.

Всемирную известность в боевых кругах будущий актёр приобрёл после первого Международного чемпионата по карате и боевым искусствам в Лонг-Бич (Калифорния) в 1964 году. Спортсмен продемонстрировал отжимания на двух пальцах, а также свой уникальный «однодюймовый удар» — молниеносный удар рукой в грудь партнёра с расстояния 2,5 сантиметра, настолько сильный, что восстанавливаться после него необходимо было несколько дней. Позже Ли часто применял его в фильмах.

© brucelee.com

Как отмечает в биографии мастера Мэттью Полли, каждый день Ли выполнял сотни упражнений на гибкость, силу и выносливость. В тренировки он также включал элементы из бодибилдинга для набора необходимой массы. Много времени уделял медитации, правильному питанию. Как пишет в своей книге «Брюс Ли. Искусство выражения человеческого тела» писатель, популяризатор бодибилдинга Джон Литтл, Ли избегал выпечки и рафинированной муки, в его рацион входили овощи, рис и рыба, высокобелковые продукты и напитки. По его методике до сих пор тренируются профессиональные спортсмены по всему миру.

В конце 1960-годов Брюс Ли официально представил собственный стиль, который разрабатывал несколько лет, — джиткундо, что в переводе означает «путь опережающего кулака». В его основу легли техники из разных видов восточных и западных единоборств (джиу-джитсу, тхэквондо, бокс и другие), а также определённая философия и этика боя. «Джиткундо — это в конечном счёте не просто мелкие технические приёмы, а высокоразвитая духовность и физическое развитие», — писал Ли в своей знаменитой книге «Дао Джит Кун До» («Путь опережающего кулака»), вышедшей посмертно в 1975 году. Этому виду единоборств сегодня обучают в школах боевых искусств по всему миру.

От малыша Ченга до звезды Голливуда

Поскольку отец Брюса был певцом, мальчик рано вошёл в мир искусства. Впервые он появился в кино уже в 1941 году, когда ему было всего три месяца: его сняли в эпизоде в китайской драме «Девушка у золотых ворот». В девять лет Ли сыграл главную роль мальчика-сироты Ченга, продающего комиксы в китайских трущобах, в комедийно-драматическом фильме «Малыш». До переезда в Америку Брюс снялся более чем в 20 фильмах, в основном под придуманным им самим псевдонимом Ли Сиу Лунг, что переводится как «Маленький Дракон Ли».

Но славу в киноиндустрии Ли завоевал в 1966 году после съёмок в супергеройском американском сериале «Зелёный шершень». Здесь он играл роль помощника главного героя Зелёного Шершня — Като. Вместе они по ночам спасали город от преступности, облачившись в костюмы. Ли демонстрировал в сериале свои многочисленные боевые приёмы. Проект не получил высоких наград, но стал важным шагом в кинокарьере Брюса.

© brucelee.com

В начале 1970-х Ли снова стал сниматься в гонконгских фильмах. В 1971 году на экраны вышел боевик «Большой босс» о простом гонконгском парне, который приезжает в Таиланд и вступает в разборки с местной мафией. А в 1972 году — «Кулак ярости»: актёр исполнил роль мастера боевых искусств, решившего отомстить за убийство своего наставника.

В этом же году Брюс Ли основал в Гонконге собственную кинокомпанию Concord Productions. Здесь он снял боевик «Путь дракона» (1972), где выступил актёром, режиссёром, сценаристом и продюсером. В картине рассказывается о юноше Тане, сражающемся с мафиози, которые хотят отобрать ресторан у друзей его семьи.

За свою карьеру Ли сыграл более чем в 30 картинах. Последним законченным фильмом с его участием стал боевик «Выход Дракона» (1973) — один из первых совместных проектов Гонконга и Голливуда. Герой Брюса, молодой человек по имени Ли, вступает в борьбу с контрабандистами, основавшими для прикрытия школу боевых искусств на маленьком острове.

Картина пользовалась большим успехом: по данным канадско-американского журнала Vice, при бюджете всего в 850 тысяч долларов она заработала в мировом прокате более 90 миллионов долларов. «”Выход Дракона” был искрой, которая зажгла пламя мировых боевых искусств конца 1970-х и 1980-х годов», — писал Vice.

© brucelee.com

Во время съёмок фильма врачи диагностировали у Брюса Ли отёк головного мозга. Актёр скончался за шесть дней до премьеры, 20 июля 1973 года в возрасте 32 лет. Хотя поклонники, ученики, исследователи и биографы актёра выдвигают разные версии о причинах его смерти. Например, Мэттью Полли в книге «Брюс Ли. Я никогда не сдамся» полагал, что актёр погиб от теплового удара, виной которому стало удаление потовых мышц незадолго до этого.

Уже после смерти Ли на экраны вышло ещё две картины с его участием: «Игра смерти» (1978) и «Башня смерти» (1980). Актёр снялся в них до того, как начать работу над «Выходом Дракона», но к постпродакшену создатели приступили позже.

Продолжение философии мастера

Брюс Ли продолжал оказывать влияние на мир боевых искусств и киноиндустрию и после смерти. Его работами вдохновлялись Квентин Тарантино, Жан-Клод Ван Дамм и Джеки Чан. Создатель крупнейшей спортивной организации в сфере смешанных единоборств Ultimate Fighting Championship (UFC) Дейна Уайт называл Брюса Ли «отцом смешанных боевых искусств». По мотивам фильмов Ли создаются комиксы, аниме и манги, а также популярные видеоигры.

О жизни и философии Брюса Ли написаны десятки книг и снято около 30 фильмов. Например, в 1975 году вдова актёра Линда Ли Кэдвелл выпустила книгу «Брюс Ли: Мужчина, которого знала только я», по мотивам которой в 1993 году режиссёр Роб Коэн снял биографический фильм «Дракон: История жизни Брюса Ли».

© brucelee.com

Серию книг «Боевая школа Брюса Ли» также выпустил ученик Ли Митоши Уехара. В 2009 году на телеэкраны вышел документальный фильм «Как Брюс Ли изменил мир», где современники, ученики и поклонники мастера делились своим мнением о его творчестве. Среди последних кинопроектов — драматический боевик режиссёра Джорджа Нолфи «Брюс Ли: рождение Дракона» (2016), в котором Брюс Ли готовится к поединку с монахом из Шаолиня. Роль самого Ли в картине исполнил гонконгский актёр Филип Нг.

В 1993 году на Аллее славы в Голливуде появилась звезда Брюса Ли. В 2005 году, к 65-летию мастера, в Гонконге установили бронзовую статую высотой 2,5 метра, изображающую Брюса Ли в знаменитой боевой стойке из фильма «Кулак ярости». В 2010 году американское издание The Times включило Брюса Ли в свой список 100 самых влиятельных людей XX века за его новаторский вклад в жанр боевиков и создание собственного стиля единоборств.

